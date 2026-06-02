Los hermanos Neuss, los nuevos dueños de la energía eléctrica

El 28 de mayo, el gobierno de Javier Milei comunicó en el Boletín Oficial un trámite administrativo que consolida la rápida expansión del grupo de los hermanos Neuss . Edison Trading , uno de los sellos del holding, pidió habilitación como comercializador en el mercado eléctrico mayorista. En poco más de un año, ganó protagonismo en cada segmento de la energía .

Edison Energía vio la luz el 12 de febrero de 2025. Desde entonces, compró dos distribuidoras en el norte del país, sumó participación en dos transportistas y adquirió tres represas hidroeléctricas. Sus pasos más fuertes fueron la adquisición de dos centrales del Comahue y el ingreso a Transener , tras la privatización del cuarto de la compañía que quedaba en poder del Estado.

Edison es un vehículo inversor que armaron los hermanos Paddy Neuss y Juan Neuss en sociedad con otros pesos pesados: el grupo Inverlat -dueño de Havanna y otros negocios- y los accionistas de Newsan , Rubén Cherñajovsky y Luis Galli . Estructurado como un conglomerado de empresas, participa de licitaciones, ofrece más que el resto y gana activos estratégicos. “El objetivo es constituir una empresa líder en generación, transmisión y distribución eléctrica a escala nacional”, sostuvieron fuentes cercanas a la compañía.

El apellido Neuss, ligado a un gran grupo empresarial con actividad en Argentina desde fines del siglo XIX, ganó escala en la energía con el gobierno de Milei. Sus aportes de campaña -primero, a Patricia Bullrich ; luego, a La Libertad Avanza -, el pago de cubiertos de miles de dólares para financiar a la Fundación Faro y, sobre todo, la amistad desde la infancia de Juan con el asesor Santiago Caputo , se entrecruzan con los millones de dólares que invirtieron para dominar un sector estratégico.

De la soda a Transener

Paddy y Juan son herederos de una de las fortunas más grandes del país. Desde aquella fábrica de gaseosas que fundó, en 1981, el inmigrante alemán Hermann Neuss, el grupo no paró de expandirse y de diversificarse. Germán y Jorge, hijos de Hermann, ampliaron los negocios hacia los servicios petroleros, el real estate y otras actividades.

neuss gaseosas

En 2020, Jorge Neuss asesinó a su esposa y se suicidó en el country Martindale, el mismo en el que creció la amistad de Juan con Caputo. Sus hijos separaron los negocios. Patricio y Juan, por un lado. Germán, con Neuss Capital, por otro. Lucila, radicada en Estados Unidos. Germán intenta, ahora, quedarse con las acciones de Metrogas que YPF puso a la venta, en sociedad con el fondo Mubdala de Abu Dabi.

Woden Holding es el vehículo inversor a partir del que Patricio y Juan salieron de compras. El grupo administra Edersa, la distribuidora de energía eléctrica de Río Negro, desde 2013, pero a partir de 2018 Woden se convirtió en el centro de gravedad del que se desprenden otras empresas de energía, desarrollos inmobiliarios, infraestructura y, también, una reciente creación: Minerales del Norte, el brazo minero del grupo.

Los mil cables de Edison

Los hermanos Neuss dicen que el futuro será eléctrico y que por eso se tiraron de cabeza a invertir en el sector. Al mayor consumo de los hogares se sumará la electromovilidad y el abastecimiento a los centros de datos, proyectan. A fines de 2024, convencieron a Inverlat y al tándem Cherñajovsky - Galli para que los compañaran.

Cherñajovsky Cherñajovsky Rubén Cherñajovsky, empresario del Círculo Rojo

Edison es 60% propiedad de los Neuss. El resto se divide en partes iguales entre los otros grupos empresarios. Inverlat es el vehículo inversor de los históricos financistas Carlos Giovanelli, Damian Pozolli, Guillermo Stanley y Federico Salvai, el exministro de María Eugenia Vidal casado con Carolina Stanley, hija de Guillermo. Giovanelli y Pozolli integran el directorio del Banco Macro que preside Jorge Brito. Pozolli también ocupa una silla en el de Cablevisión.

Los accionistas de Newsan crecieron a partir de la industria subsidiada de Tierra del Fuego. Primero, hacia la exportación de mariscos. Luego compraron la operación de Procter & Gamble. Con los Neuss, saltaron al negocio de la energía eléctrica. Lo hicieron a través de Perseo Holding LTD, una firma radicada en el exterior (dicen que en Islas Vírgenes).

Los grupos locales usan su amplia red de contactos para expandirse y ven oportunidades donde los extranjeros se cansan. El primer paso de Edison fue comprarle un paquete de activos energéticos al fondo estadounidense Apollo, que estaba de salida. Adquirió las distribuidoras EDET, de Tucumán, y EJESA, de Salta, la transportista del Litoral LITSA y la central hidroeléctrica Potrerillos/Cempsa en Mendoza. No se informaron los montos involucrados en la operación, pero la nueva empresa de viejas caras prometió una inversión de u$s 300 millones en cinco años.

Con esa estructura, Edison aceleró en las licitaciones nacionales. A fin de año, ganó dos de las represas del Comahue, Alicurá (1050 MW) y Cerros Colorados (450 MW). Puso u$s 220 millones para dar el gran salto en generación hidroeléctrica.

Meses después, se quedó con el 25% de Transener en sociedad con Genneia, la energética de Jorge Brito. Otra vez, los senderos que se bifurcan. Los accionistas de Inverlat comparten el directorio del Banco Macro con el expresidente de River ¿y precandidato a presidente?. En una licitación marcada por problemas de sistema, la oferta de u$s 356 millones resultó u$s 55 más alta que la de sus competidores. Los Neuss y compañía lograron participación en prácticamente toda la red de transmisión, al sumar la nueva compra a LITSA.

jorge-brito-macro-jpeg Jorge Brito.

De la infancia compartida con Caputo en el country Martindale a los aportes de campaña, la participación en el búnker ganador de La Libertad Avanza, en 2023, y la financiación de la Fundación Faro, los vínculos políticos de los Neuss con el Gobierno son inocultables. Chequeado publicó una investigación sobre cómo donaciones como la de los Neuss multiplicaron por cien los ingresos del think tank que preside Agustín Laje.

Cerca de los hermanos, sin embargo, enfatizan que ganaron las licitaciones por ofertar más que sus competidores.

El próximo paso, esperan, será la licitación de baterías del plan Alma SADI, en la que compiten con otras 36 empresas.

Del norte a Santa Cruz

A través de Patagonia Resources, la petrolera que depende de Woden, los Neuss participaron de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que adquirió las áreas de explotación petrolera convencional que YPF devolvió a Santa Cruz, como parte del Plan Andes. Un grupo de compañías se presentó con una única oferta y, luego, se repartió las áreas. Los Neuss se quedaron con Los Perales - Las Mesetas, Los monos y Barranca Yankowsky.

Con IPE, una empresa de servicios petroleros, la compañía puso un pie en la operación de Vaca Muerta, como proveedora. Además, controla Harz, que erigió un parque solar en Córdoba apalancado en los beneficios del programa Renovar, el esquema del gobierno de Mauricio Macri que remuneró por encima de los precios de mercado la generación de fuentes renovables..

En total, el holding Neuss proyecta sumar este año ingresos por más de u$s 1500 millones vinculados a la energía.

Es una historia en desarrollo. La minería, vinculada a la electromovilidad y muy necesitada de inversiones en infraestructura eléctrica para su explotación y desarrollo, parece ser el próximo paso.