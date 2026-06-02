Rogelio Frigerio interviene ante la crisis de Granja Tres Arroyos con 885 trabajadores en la calle

Rogelio Frigerio intervino en la crisis de Granja Tres Arroyos tras el cierre de una planta en Entre Ríos que dejó a 885 trabajadores sin actividad y con salarios adeudados. Con una deuda superior a $51.000 millones y dudas sobre la continuidad operativa de la principal avícola del país, el gobernador convocó a empresarios y gremios para destrabar el conflicto.

El grupo empresarial GTA, que encabeza Joaquín De Grazia , cerró por tiempo indeterminado la planta avícola La China, en Concepción del Uruguay. La compañía adeuda tres quincenas de salarios y arrastra meses de pagos parciales y atrasados.

De Grazia resolvió paralizar la producción después de haber abonado los sueldos en cuotas durante varios meses. El empresario había respaldado públicamente a Javier Milei y al rumbo económico libertario. “Podemos acceder a un futuro extraordinario si tenemos paciencia para salir adelante”, había afirmado en defensa del modelo oficial.

Ante la gravedad de la situación, Frigerio convocó para este miércoles a representantes de los trabajadores nucleados en el Sindicato de la Alimentación ( STIA ) y a las autoridades de la empresa. Mientras tanto, la provincia asistió con alimentos a las familias afectadas y acompañó iniciativas solidarias impulsadas por la comunidad local.

Fuentes del gobierno entrerriano consultadas por Letra P atribuyeron la crisis a problemas de gestión de la compañía. “Es un problema de administración de la empresa. Hay una muy mala gestión de De Grazia”, señalaron.

de grazia.jpg Joaquín de Grazia, el pollo de Javier Milei, tiene en vilo a Entre Ríos Captura de redes

Los funcionarios provinciales esperan que el empresario llegue a la reunión con una propuesta concreta que garantice la continuidad de la producción y un cronograma de pago para los salarios adeudados. “La empresa debería llevar una alternativa para destrabar el conflicto. Todavía no hay certeza sobre la verdadera situación financiera de la planta ni sobre su continuidad”, explicó una fuente que sigue de cerca las negociaciones.

Walter Barbará, trabajador del frigorífico desde hace 30 años, aseguró a Letra P: “No vamos a volver a trabajar hasta que nos paguen todo lo que nos deben. Decidieron cerrar después de mentirnos durante meses. Estamos agotados económicamente y también desde lo psicológico”.

Granja Tres Arroyos tiene capacidad para faenar más de 700.000 pollos por día, aunque en la última semana apenas procesaba unas 140.000 aves diarias. La empresa responsabilizó al personal por la falta de acuerdo para sostener la actividad.

Se trata de la procesadora avícola más grande del país, exportadora a más de 60 mercados y principal proveedora de McDonald’s en Argentina. Sin embargo, atraviesa un marcado deterioro operativo: en 2024 cerró la planta de Beccar, también ubicada en Concepción del Uruguay, redujo su plantilla en alrededor de 500 personas mediante despidos y retiros voluntarios, y concentró toda la actividad en el frigorífico que ahora permanece paralizado.

Granja Tres Arroyos Rogelio Frigerio interviene ante la crisis de Granja Tres Arroyos

GTA acumula una deuda de $43.000 millones en el sistema financiero y más de 2300 cheques rechazados, además de otras obligaciones sin saldar por unos $8000 millones a proveedores, al municipio y al Estado provincial. Todos los cheques que libró en febrero rebotaron.

Entre Ríos desconfía de De Grazia

Desde 2024 la empresa pidió un Procedimiento Preventivo de Crisis y comenzó a recortar adicionales de los sueldos (como un porcentaje del presentismo), deposita el mínimo de los aportes jubilatorios y dispuso el pago de sueldos en cuotas.

Todo esto ocurre en paralelo mientras el sector avícola mantiene su dinámica de crecimiento: la carne de pollo fue la proteína animal más consumida en Argentina durante 2025, con 49,4 kilos por habitante al año.

Todas las fuentes consultadas en Entre Ríos -empresarios, polleros, funcionarios y trabajadores- admiten que uno de los factores que más complicó a De Grazia fue el cierre de las exportaciones a China, que aún se mantiene.

La compañía arrastra, además, el impacto que tuvo el brote de gripe aviar de 2023 y los episodios sanitarios que se sucedieron hasta comienzos de 2026, factores que afectaron el comercio exterior y el acceso a mercados clave. Solo las exportaciones de garras de pollo a China generan ingresos por alrededor de u$s 200 millones anuales.

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A ese escenario se suman el atraso cambiario, el aumento de los costos internos y las subas en las tarifas de electricidad y gas, que erosionan la competitividad y la rentabilidad exportadora, una de las principales fortalezas históricas de GTA. En tanto, las importaciones desde Brasil —principalmente de pechugas de pollo— muestran una tendencia creciente, aunque por ahora tienen una incidencia limitada sobre el mercado local.

Crisis de empleo y granjeros en problemas

Además del personal del frigorífico, también quedaron sin cobrar los productores que abastecen a la compañía. GTA articulaba una red de unas 300 granjas integradas, con un promedio de tres galpones cada una. La empresa proveía los pollitos recién nacidos y el alimento para su engorde, y luego retiraba las aves listas para faena.

Por cada pollo entregado, los criadores perciben entre $500 y $900, según las condiciones del mercado y la demanda. Sin embargo, los retrasos en los pagos llevaron a que unos 120 productores abandonaran el esquema de integración de GTA y migraran hacia otros frigoríficos.

La posibilidad de una quiebra aparece entre los escenarios que analiza el sector, aunque se trata de una compañía con múltiples unidades de negocio y activos estratégicos. Entre ellos sobresale la participación de Tyson Foods, el gigante estadounidense que en 2022 adquirió el 34% del paquete accionario y aporta la genética aviar que GTA comercializa con gran parte de los frigoríficos del país.

Una empresa familiar que perdió escala

“De Grazia manejó muy mal la compañía. La avicultura atravesó una crisis muy fuerte a comienzos de 2000 y desde entonces Granja Tres Arroyos nunca logró recomponerse. Fue acumulando problemas que se fueron tapando con créditos y asistencia política obtenidos bajo la amenaza de los costos sociales que implicaría un cierre”, sostuvo un empresario entrerriano que sigue de cerca la evolución de la firma.

La empresa fue fundada por los hermanos Joaquín y Salvador De Grazia —este último ya fallecido—. Entre los trabajadores todavía persiste una valoración positiva de Salvador, a quien recuerdan por un trato cercano y paternalista, en contraste con el perfil más distante de Joaquín. “Salvador conocía a la gente y estaba presente. Joaquín apenas saluda”, resumió uno de los empleados consultados.

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Según explican en Concepción del Uruguay, el crecimiento acelerado de Granja Tres Arroyos terminó desbordando la estructura familiar con la que nació la compañía y dejó al descubierto problemas de gestión que se profundizaron con el tiempo.

Entre los episodios que todavía se recuerdan en el sector figuran la desvinculación de un gerente acusado de sobrefacturar la provisión de alimento para las granjas integradas y la salida de un veterinario señalado por demorar durante meses los pagos a los productores.

Bajo la conducción de De Grazia, la empresa se consolidó como líder de la actividad avícola a fuerza de adquisiciones de frigoríficos en crisis. Incorporó Praver, en Entre Ríos; Avex, en Córdoba; Cresta Roja; San Sebastián S.A.; PIER, en Gualeguaychú; y el frigorífico Super S.A., la planta que actualmente atraviesa el conflicto más grave. También sumó Ovoprot International-Tanacorsa y La Suerte Agro, ampliando su presencia en distintos segmentos de la cadena productiva.