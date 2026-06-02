Buenos Aires: con Malena Galmarini de vocera, el massismo obtura la vuelta de las reelecciones indefinidas

Apenas asumió al frente de la comisión de Reforma Política del Senado bonaerense, Malena Galmarini mandó el primer mensaje oficial del massismo en el gran debate que involucra a toda la política de Buenos Aires . "En año electoral no se cambian las reglas de juego, tenemos que resolverlo ahora", dijo la senadora del Frente Renovador.

Galmarini será la voz del massismo en la discusión que se abrirá en la Legislatura bonaerense sobre cómo se votará en 2027 en la provincia y la cara visible de la cruzada del espacio contra la vuelta de las reelecciones indefinidas de los intendentes . El tema que atañe a los jefes comunales volvió a quedar sobre el tapete cuando, este lunes, el ministro de Gobierno Carlos Bianco salió a reclamar que se trate "este año, lo más temprano posible", la derogación de la ley que limita los mandatos consecutivos. "Con un sector del peronismo estamos totalmente de acuerdo", dijo.

Con la presidencia de la comisión en manos de Galmarini, el massimo se planta en el corazón del debate. Llegó ahí después de una rosca intensa. La negociación por el reparto de comisiones paralizó la Legislatura desde principio de año. El FR cedió la presidencia de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, que quedó en manos del camporista Emmanuel González Santalla , pero a cambio de quedarse con Reforma Política.

El mensaje de Galmarini en el arranque de las reuniones de la comisión hizo mucho ruido en la Legislatura. Todo indica que la reforma tiene que discutirse este año, pero la incertidumbre sobre cómo se ordenará el escenario nacional con las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el empate entre oficialismo y oposición en las cámaras y las diferencias internas en el peronismo, lo mantienen frenado. Por ahora, el tema no arranca y los plazos del calendario se acercan.

La comisión que preside Galmarini tiene 15 integrantes y el mapa interno refleja la complejidad del momento. Del lado del peronismo están, además de la senadora del FR, los peronistas Sergio Berni (en modo soldado K), Ayelén Durán, Amira Curi, María Rosa Martínez, Diego Videla y Adrián Santarelli. La oposición está representada por tres senadores de La Libertad Avanza (Carlos Curestis, María Luz Bambaci y Gonzalo Cabezas), la radical Nerina Neumann, el PRO Juan Manuel Rico Zini y los bloques menores de Marcelo Leguizamón y Sergio Vargas.

La agenda del Frente Renovador

"Tenemos puntos contrarios, pero estoy segura de que hay muchas ideas en las que estamos de acuerdo, así que intentemos empezar por ahí", dijo Galmarini al darle la palabra a cada integrante. El massismo tiene la presidencia, pero no tiene mayoría propia y tendrá que construir los acuerdos. Pero se planta como un ábitro clave, porque sin sus votos en las dos cámaras el resto del peronismo no puede reunir mayoría.

Sergio Massa Malena Galmarini.jpg Sergio Massa y Malena Galmarini

La agenda que el FR lleva a esa mesa dependerá de los acuerdos en el marco de la interna. Pero tiene algunos ejes de los que no se va a mover. Defiende las PASO, una discusión que en la provincia es subsidiaria de lo que ocurra en el Congreso, donde el gobierno de Javier Milei ya presentó su proyecto para eliminarlas. El diputado Sebastián Galmarini, hermano de Malena, es la voz principal del espacio en temas electorales en el Congreso, fue explícito en su rechazo a la eliminación de las primarias. Esa posición nacional tiene réplica directa en el Senado bonaerense. La boleta única de papel que empuja La Libertad Avanza como condición para cualquier acuerdo también es rechazada por todo el arco del peronismo.

Reelecciones de intendentes

Donde el espacio es más terminante es en las reelecciones de intendentes. La ley 14.836, que limita a dos mandatos consecutivos a intendentes, concejales y legisladores lleva la firma de Sergio Massa entre sus impulsores. "Es una de nuestras banderas, no podemos cambiar", repiten cerca de Malena Galmarini. En la comisión que ella preside va a estar sentada Ayelén Durán, la senadora kicillofista con el proyecto para derogar esa norma.

magario Verónica Magario.

En junio de 2025, el Senado aprobó reelecciones indefinidas solo para cargos legislativos, con el voto de desempate de la vicegobernadora Verónica Magario. El proyecto de Durán, que incluía a los intendentes, no prosperó: la senadora massista Sofía Vannelli votó en contra y forzó el empate 22 a 22. Ahora, el axelismo quiere intentarlo de nuevo.

Cada cual atiende su juego

Bianco fue en esa dirección este lunes. Además de reclamar un debate "lo más temprano posible", recordó que hay un proyecto de Durán presentado desde el año pasado que no obtuvo tratamiento. Pero también aclaró que tomar definiciones sigue siendo "un poco prematuro" mientras haya discusiones abiertas a nivel nacional. La posición del Ejecutivo depende, en parte, de lo que Milei logre con las primarias. Intenta voltearlas con el argumento del "gasto" que genera celebrarlas.

El peronismo, La Libertad Avanza y la UCR confluyen en que el debate tiene que cerrarse antes de que termine 2026, aunque cada espacio lleva su propio paquete. LLA empuja la boleta única y pide que todo se trate junto. La UCR ya presentó una propuesta de calendario electoral. La Cámpora quiere un tratamiento en conjunto. Por su parte, la Junta Electoral de la provincia elevó un anteproyecto para ampliar los plazos electorales vinculados a la presentación de alianzas, listas y boletas. El massismo, en el centro del ring, buscará ser el que ordena los tiempos.