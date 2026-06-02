Fullone suma tropa en Río Negro y le discute a cielo abierto la candidatura 2027 a Tortoriello

La carrera hacia las elecciones de 2027 comenzó mucho antes de lo previsto en Río Negro . Mientras el oficialista Juntos Somos Río Negro quiere mantener el control de la administración provincial y el peronismo busca reorganizarse tras varias derrotas consecutivas, dentro de La Libertad Avanza ya se libra una disputa silenciosa por la conducción política del espacio que representa al presidente Javier Milei .

En ese tablero, el senador Enzo Fullone parece haber decidido empezar a empujar la idea de ser candidato a gobernador. Lejos de limitarse a la representación institucional que le otorga su banca en el Congreso , el dirigente libertario comenzó a desplegar una estrategia de acumulación política que empieza a generar ruido dentro de la oposición y, particularmente, en el sector que responde al diputado Aníbal Tortoriello .

La incorporación reciente de la legisladora provincial Martina Lacour al espacio libertario fue interpretada por distintos sectores como una nueva señal de ese proceso. La dirigente de Bariloche abandonó el PRO en medio de cuestionamientos internos y terminó recalando en el armado que impulsa Fullone. Antes había ocurrido algo similar con el legislador Claudio Doctorovich , otro dirigente que decidió alinearse con el espacio libertario que encabeza el senador.

Aunque públicamente ambos dirigentes evitan confrontar, en los sectores violetas de Río Negro nadie duda que existe una competencia por la representación efectiva de La Libertad Avanza.

Tortoriello mantiene una estructura política propia construida durante años, especialmente en Cipolletti y el Alto Valle . Su figura conserva peso dentro del universo opositor y sigue siendo una referencia para los sectores que integraron Creo Río Negro , su propio espacio. Sin embargo, el crecimiento territorial de Fullone comienza a modificar los equilibrios internos.

image Enzo Fullone y Aníbal Tortoriello.

La diferencia central entre ambos parece estar en la estrategia. Mientras el diputado se concentra en sostener su liderazgo político y su instalación pública, el senador avanza en la construcción de volumen legislativo y territorial, incorporando dirigentes con representación concreta y presencia en distintos puntos de la provincia.

La llegada de Lacour y Doctorovich refuerza precisamente esa lógica. Son dirigentes con banca, estructura y capacidad de influencia dentro de sus regiones, un activo especialmente valorado en una provincia extensa y políticamente fragmentada como Río Negro.

Otro dato, no menor, es que presidencia la presidencia de La Libertad Avanza en Río Negro todavía está en manos de Lorena Villaverde y la vicepresidencia es ocupada por Damián Torres. Según advierten en el partido, Fullone no la tiene tan fácil puertas adentro.

Se sabe que el senador intento ampliar el Consejo partidario para tener 9 votos y designar a una protesorera como titular, algo que legalmente no es posible porque para hacerlo se tendría que reformar la Carta Orgánica. El intento se terminó desestimando y el desafío que hoy tiene Fullone es intentar contener los malestares del pasado, sin que eso se le vuelva en contra.

Un armado violeta con sabor a chocolate en Río Negro

Con Doctorovich y Lacour, el bloque de La Libertad Avanza pasaría a tener tres bancas en la Legislatura rionegrina. Lo completa el presidente de la bancada, Cesar Dominguez, que tiene como asesor a Damían Torres.

Hace rato, Fullone viene diciendo que hay que generar musculo violeta en todo Río Negro y apunta a incluir a más dirigentes. El objetivo es engordar el bloque para superar al peronismo y al PRO para pelera por un lugar en el Consejo de la Magistratura. Según pudo saber Letra P , ya hay otros legisladores en la mira mileísta.

La intención es avanzar con ese desafío en ciudades de todo el territorio, donde la apuesta es sumar concejales y abrir nuevos bloques en los concejos donde no existía representación libertaria, como recientemente ocurrió en San Antonio Oeste, donde Karina Avaca dejó Primero Río Negro y se afilió a La Libertad Avanza.

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Diego Fenoglio, de Rapanui, cree en el Presidente



Guardó 30 años un proyecto para construir un estadio de hockey sobre hielo en Bariloche Ahora, lo reflota



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Francisco… pic.twitter.com/t8AAnlHAoN — LETRA P (@Letra_P) January 12, 2025

Fullone trabajará ahora para construir candidatos a intendentes y apuntará a exdirigentes radicales y del PRO. Con Torres lanzado en Viedma, los outsiders empiezan a ganar terreno en algunas de las ciudades más importantes. En San Carlos de Bariloche, ya apuntan a algún integrante de la familia Fenoglio, dueños de la chocolateria Rapanui, una de las más famosas de la ciudad andina. Diego Fenoglio, el CEO y fundador de la cadena es un férreo defensor público del modelo libertario.

Más allá de Torres, otro de los señalados es el empresario viedmense Juan Balogh, impulsor de un novedoso procedimiento de cultivo hidropónico que se lleva adelante sin la necesidad de suelo.

La incógnita de 2027

El movimiento de piezas alimenta inevitablemente una pregunta que empieza a circular en distintas sedes partidarias, mesas de análisis político libertario y hasta en Buenos Aires, donde la secretaria de presidencia de la Nación, Karina Milei y Lule Menem serán quienes definan si Enzo Fullone puede ser el candidato de La Libertad Avanza en Río Negro.

Por ahora nadie dentro de La Libertad Avanza habla públicamente de postulaciones. Sin embargo, la acumulación de nombres, la ampliación de la base política y la presencia cada vez más visible del senador en distintos puntos de la provincia son elementos que suelen aparecer en la etapa previa a cualquier proyecto electoral de largo alcance.

Enzo Fullone Karina Milei y Martín Menem Enzo Fullone con Karina Milei y Martín Menem.

La hipótesis gana fuerza porque Fullone parece haber interpretado una dinámica que ya se observa en otros distritos del país, que viene desde la necesidad de transformar el fenómeno electoral de Milei en una estructura política propia capaz de competir por gobernaciones, intendencias y bancas legislativas. En este escenario, si bien Tortoriello encabezó la lista en 2025 y forma parte del bloque violeta en la cámara baja, tiene su propio sello en la provincia.

El mapa de cuatro puntas

Con todo, la consolidación de un polo libertario competitivo podría modificar significativamente el mapa electoral provincial. Hasta hace pocos años, la discusión por el poder en Río Negro se concentraba entre Juntos Somos Río Negro y las distintas expresiones del peronismo. Luego se incorporó un espacio opositor encabezado por Tortoriello y sectores que se reunieron bajo el paragüas de Juntos por el Cambio, configurandose un escenario de tercios. Ahora, la irrupción de una estructura libertaria con desarrollo propio amenaza con reorganizar nuevamente el tablero.

Si Fullone logra consolidar el armado que viene construyendo, la elección de 2027 podría presentar un escenario con cuatro actores peleando por la gobernación. Como ya había planteado este medio, el oficialismo provincial podría enfrentar a una oposición dispersa representada con el peronismo, el sector de Tortoriello y una expresión libertaria con volumen político propio.

Ese escenario no sólo alteraría las estrategias electorales, sino que también obligaría a todos los espacios a redefinir alianzas, candidaturas y discursos en la provincia que hoy gobierna Alberto Weretilneck. Por lo pronto, mientras gran parte de la dirigencia sigue enfocada en la coyuntura, Fullone continúa sumando dirigentes y ocupando espacios. La incógnita sobre su futuro electoral permanece abierta. Pero en la política rionegrina ya nadie descarta que el senador aspire a algo más que una banca en el Congreso.