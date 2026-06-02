Con foco en la economía, el peronismo federal arma su segundo scrum el 15 de junio en Entre Ríos.

El Partido Justicialista de Entre Ríos se prepara para un súper fin de semana largo. El 13 de junio celebrará su congreso provincial y dos días después, el lunes 15 feriado, recibirá en Concepción del Uruguay , a unos 300 kilómetros de la Capital Federal, a referentes de todo el país que comulgan con el esquema del peronismo federal.

En la conducción del armado nacional se imponen Victoria Tolosa Paz , Juan Manuel Olmos y el entrerriano Guillermo Michel . Junto a él, se suman a la mesa organizadora del segundo encuentro el intendente anfitrión José Lauritto y su par de Paraná , Rosario Romero , ambos referentes del PJ provincial.

Voces al tanto de la organización coincidieron ante Letra P que la expectativa es alta en cuanto a la convocatoria, aunque reconocen que la afluencia al primer encuentro en Parque Norte será difícil de empardar fuera de Buenos Aires . El 1° de mayo fueron unas 4000 personas que colmaron el predio donde el armado federal bajó la bandera de largada.

Como contó Letra P días atrás , el peronismo federal había resuelto dar forma a su segundo encuentro nacional antes del Mundial de fútbol, pero el calendario estaba complicado para algunos dirigentes del país que tenían viajes de gestión programados. Por eso, una fecha que se contempló al principio fue la del 6 de junio, pero aún así algunos no llegaban.

En las últimas horas, distintas fuentes confirmaron a este medio que el encuentro será el lunes 15 de junio, feriado nacional por el paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. En el transcurso de la semana comenzarán a llegar las invitaciones. Según anticipan quienes conocen la dinámica del evento, el formato será similar al del primer encuentro, pero con esquema reducido.

Se espera que se repita el debate en paneles y la formulación de un documento final que planean comunicar en las primeras horas de la tarde, cuando culminen las exposiciones centrales.

Segundo encuentro del peronismo federal

La organización contempla dos espacios para el encuentro: un predio sindical o un club. El primero es el que más convence a los locales por su capacidad y ubicación. Calculan que la mayor afluencia de público se dará durante el mediodía, cuando converjan las columnas provenientes de todo el país. El cierre no debería extenderse más allá de las 16, para facilitar el regreso de los visitantes.

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En la mesa organizadora local, junto a Lauritto, Michel, Tolosa Paz y Olmos, se sienta la diputada Marianela Marclay, de extrema confianza del intendente, y el senador provincial Martín Oliva, nominado para la sucesión del alcalde en La Histórica.

Hay una reunión programada esta semana para afinar detalles, a la que se sumarán referentes de la intendenta de Paraná que, aunque tiene su foco en el Consejo Federal de Intendentes (Cofein), comulga con el armado y participará del encuentro.

La economía en el centro

El foco del segundo encuentro, el primero de los regionales que buscan replicar hasta fin de año, estará puesto en la economía y la producción. La organización busca temáticas vinculadas a los territorios en los que se concretarán los eventos. En el caso de Entre Ríos, el eje será la agroindustria.

Se piensa en discusiones vinculadas con la economía con inclusión y paneles de debate sobre producción regional y las implicancias locales del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, que Tolosa Paz y Michel apoyaron en la Cámara de Diputados. Luego, se elaborará un documento final que nutrirá a largo plazo lo que proyectan como un programa de gobierno para presentar a fin de año.