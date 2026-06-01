Carlos Rovira modela el Encuentro Misionero 2027: beneficio para el sector yerbatero y bono para costear obras

Carlos Rovira avanza en el afianzamiento del refresh de su espacio en Misiones y proyecta políticas desde la Legislatura para afianzar el modelo de gestión que buscará defender en 2027. Los últimos anuncios anticipan medidas fiscales en favor del sector yerbatero y herramientas financieras para financiar obras en municipios y empujar la reactivación económica.

A días de la llegada a Misiones del ministro del Interior, Diego Santilli , Rovira dijo que la principal carga para quien produce, comercializa o industrializa en la provincia proviene de los impuestos nacionales, que definió como “muy superiores” a los provinciales. Por esa razón, planteó avanzar hacia un esquema que libere trabas locales y anticipó un movimiento central para el sector yerbatero.

Rovira adelantó que en las próximas semanas el oficialismo estaría en condiciones de sancionar una ley definitiva con exenciones impositivas. Aunque el proyecto todavía está en estudio y elaboración, se estima una exención del 100% de Ingresos Brutos para los molinos que venden hasta 25 mil kilos mensuales y del 50% a los que venden 50 mil kilos por mes. Esas dos exenciones, estiman, impactará en el 60% de los casi 110 molinos operativos en la provincia.

La medida, que en palabras de Rovira beneficiará al sector fuertemente arraigado en pequeñas cooperativas, se acompañaría de un software de trazabilidad, uno de los requisitos principales para ingresar al mercado europeo.

En otro de los anuncios que Rovira compartió con los representantes del naciente Encuentro Misionero en la reunión que cada jueves reúne al fundador del misionerismo con militantes y dirigentes, fue el de la emisión bono para la reactivación económica.

cARLOS rOVIRA Carlos Rovira.

El destino de los fondos obtenidos a partir de la emisión del bono no será el gasto corriente, avisó, sino que utilizará la herramienta para la inversión en infraestructura vial, energética y comunicacional, incluyendo caminos rurales y electrificación rural. Para eso, se ingresará un proyecto a la Cámara de Representantes, que según marca la Constitución provincial tiene la potestad de autorizar al Ejecutivo para emitir instrumentos financieros.

Rovira vinculó la viabilidad del bono al contexto de equilibrio fiscal nacional y provincial, y a la calificación crediticia de Misiones, que ubicó en “BB+”, al nivel más alto del país junto a Ciudad de Buenos Aires. Según entiende, el riesgo país se encuentra en su menor nivel en diez años, por lo que el momento para la emisión del bono, que el legislativo trabajará con el Poder Ejecutivo, aparece como una oportunidad para no estancarse a “esperar los brotes verdes”.

El viaje de Diego Santilli

Santilli llegará este viernes a Misiones en lo que será su segundo viaje a la provincia desde que asumió como ministro del Interior. Como ocurrió durante la visita de noviembre, se espera que el funcionario se encuentre con el gobernador Hugo Passalacqua y con el propio Rovira, con agendas diferenciales. Una abocada a la gestión y la otra al diálogo político e institucional. “Siempre es bueno juntarse”, dijo Rovira al anunciar el encuentro.

Carlos Rovira y Diego Santilli Carlos rovira y Diego Santilli durante la primera visita del ministro del Interior a Misiones.

El ministro del Interior viaja por el país buscando apoyos para la agenda de reformas que La Libertad Avanza impulsa en el Congreso y escuchando las demandas que los gobiernos locales plantean a la administración libertaria. La semana pasada recibió al catamarqueño Raúl Jalil y al salteño Gustavo Sáenz. Ambos elevaron planteos que se repiten, especialmente los vinculados a la obra pública, las deudas con las cajas previsionales y la demanda por políticas productivas.

Esa agenda, centrada en Misiones, también será de la partida a finales de esta semana, cuando el funcionario vuelva a pisar tierra colorada.