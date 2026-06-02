Patricia Bullrich, rebelde: Karina Milei pone el grito en el cielo, pero ordena no confrontar con la senadora

Karina Milei observa desde hace al menos dos meses el juego político sinuoso de Patricia Bullrich . Por eso, apenas se enteró que la senadora volvió a desmarcarse al apoyar un pliego judicial que Javier Milei pidió retirar, no hizo más que acrecentar su malestar y desconfianza hacia ella. Aún así, la secretaria bajó una única orden: evitar la confrontación.

Es probable que la hermana del jefe de Estado no se sienta del todo cómoda con esta bajada de línea: desde el inicio del Gobierno , y hasta hace no mucho tiempo, estuvo acostumbrada a manejar a la tropa libertaria con mano de hierro. Es decir, quienes tenían una mirada crítica sobre el rumbo político o partidario eran eyectados del oficialismo de inmediato.

Los ejemplos sobran y van desde Nicolás Posse y Eduardo Serenellini , hasta Ramiro Marra y Carolina Piparo , que como excepción a la regla, logró regresar del exilio. Sin embargo, la posición karinista respecto a Bullrich es distinta. Cerca de El Jefe coinciden que no es momento de abrir un nuevo frente interno y, mucho menos, con una figura con peso político propio como el de la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado.

Hay otras dos razones por la que es posible que la funcionaria más influyente de la Casa Rosada haya decidido no enfrentar a la excandidata a presidenta de Juntos por el Cambio. En los momentos en que caía la imagen de Milei, producto de la falta de respuestas en la economía familiar y los crecientes casos de corrupción en su administración, las mediciones de opinión de Bullrich siempre se mantuvieron estables.

A eso se le suma un dato interno que expande la crisis del Gobierno como la cólera y es que muchas de las posiciones públicas de la senadora son compartidas por otros integrantes del ecosistema libertario, pero que, por temor o cálculo político, optan por el silencio. Como antecedente del debate sobre el pedido de retiro del pliego de la candidata a jueza María Verónica Michelli , cuñada del periodista Hugo Alconada Mon , está la posición que tomó Bullrich sobre el escándalo que involucra a Manuel Adorni .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2061568504101319059&partner=&hide_thread=false Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a Jueza Federal.



Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 1, 2026

Karina Milei evita confrontar en público con Patricia Bullrich

Con todos esos posibles frentes abiertos, en el equipo que rodea a la secretaria general de la Presidencia se esforzaron en bajar la tensión. "Son miradas que no comprometen el rumbo ni la eficacia de la gestión. Dentro de un espacio diverso y amplio es natural que existan diferentes visiones sobre los distintos temas. Ha ocurrido en otras oportunidades", intentaron minimizar.

Aún así, el mensaje que hizo circular la cúpula libertaria por pedido de Karina llegó con una letra chica: "Eso es lo único que se puede decir para ser publicado", en clara alusión a que la orden por ahora es no exponer el desdén y enojo creciente con la exministra de Seguridad, a quien observan desde hace meses haciendo su propio camino electoral. Dicho de otra manera, cerca de la hermana presidencial no creen que estén dadas las condiciones para romper con Bullrich.

En el Salón Martín Fierro donde Santiago Caputo tiene su base de operaciones siguen el tema de cerca, pero lo toman con cierta hilaridad. Por el lugar de debilidad política en el que están desde fines del año pasado, en este sector de Balcarce 50 no toman posición en esta disputa de poder entre Karina y Bullrich, aunque con cierto aire de revancha auguran con ironía un triunfo de la senadora: "Sabemos como termina, Patricia ya sobrevivió al menemismo más de una vez".

patricia-bullrich-casa-rosada-2jpg.jpg Karina Milei sigue los pasos de Patricia Bullrich.

La senadora gana protagonismo nacional

En tanto, Bullrich está al tanto de que la Casa Rosada le sigue los pasos con detenimiento, pero lejos de desacelerar su marca, se entusiasma con el protagonismo que consiguió en las últimas semanas. En su entorno aseguran que está 100% compenetrada con ganar la Ciudad de Buenos Aires, aunque admiten también que el sueño de llegar a la primera magistratura luego de varios intentos fallidos nunca se esfumó del todo.

Por eso llama la atención las giras fuera y dentro del territorio porteño. A principios de mayo viajó a Santiago de Chile, donde se reunión con el alcalde Mario Desbordes y aprovechó para criticar la gestión de Jorge Macri, y este martes estará en Mendoza, para participar del International White Hat Conference – Cybersecurity & Digital Crime Prevention, uno de los encuentros internacionales más relevantes sobre ciberseguridad y prevención del delito digital, áreas en las que es experta.

El viernes Bullrich encabezará una actividad en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, donde la administración macrista tiene a sus más fieles críticos. Algo similar había hecho hace algunas semanas junto a la legisladora Pilar Ramírez, una de las personas de mayor confianza de la secretaria general, quien tiene el rol de seguir los pasos de Bullrich y mantener al tanto de todo a El Jefe.