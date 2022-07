En medio del discurso de Cristina Kirchner, renunció Guzmán

Martín Guzmán acaba de presentar su renuncia al Ministerio de Economía a través de las redes sociales, en medio del discurso de Cristina Fernández de Kirchner en Ensenada, en el que que volvió a agitar la interna del Frente de Todos. "Con la profunda convicción y la confianza en mi visión sobre cuál es el camino que debe seguir la Argentina, seguiré trabajando y actuando por una Patria más justa, libre y soberana", redactó el ahora exfuncionario, de los más resistidos por el cristinismo, antes de difundir carta de dimisión, dirigida al presidente Alberto Fernández.

El Palacio de Hacienda queda vacante luego de una semana en la que la turbulencia financiera llevó al mandatario a acusar un "tercer intento de golpe" de mercado, los reproches por las medidas para agrandar el cepo ante el "festival de importaciones" que denunció la vicepresidenta y un cierre de mes con expectativas de inflación que marcarían que el descenso de los últimos tiempos se había frenado. Como contó Letra P, el mercado ya había acelerado el ultimátum presidencial que pendía sobre la cabeza de Guzmán para mejorar los guarismos de la economía y que tuviera una traducción en la calle.

No hay, por ahora, ningún anuncio para su reemplazo, un puesto que está en la mira de otros socios del FdT, no sólo del sector que responde al cristinismo. El titular de Diputados, Sergio Massa, venía reclamando en privado a Fernández un "rediseño" del gabinete, con Guzmán afuera. El líder del Frente Renovador, cuentan cerca suyo, estaba en la cancha mirando un partido Tigre, sin señal, por lo que se enteró tarde de la renuncia que sacude la política por estas horas.

"Al asumir nuestro gobierno, Argentina se encontraba sumida en una profunda crisis económica, social y de deuda, y a ello se le agregó primero una pandemia global y luego la actual guerra en Ucrania, que han sido profundamente disruptivas del funcionamiento del sistema económico internacional", comienza el ahora exfuncionario en su misiva.

"La primera vez que le hablé a la Argentina como ministro de Economía de la Nación, conté que nuestro objetivo era tranquilizar la economía. Puede que a varios ese concepto no les genere demasiado entusiasmo, pero a mí siempre me pareció (y me parece) que

tranquilizar la economía constituiría una verdadera épica", sostiene el ahora exministro, en un claro mensaje a la interna que terminó deglutiéndolo.

Continúa Guzmán recordando su paso por la gestión, atravesada enseguida por la pandemia de covid-19, por lo que destacó "las dos políticas de mayor impacto" como el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). "La impresionante recuperación económica del año 2021, que incluyó un crecimiento del PBI de 10,4%, una fenomenal recuperación de la industria nacional, la creación de más de 1,1 millón de puestos de trabajo", añadió.

"Si el crecimiento económico no viene acompañado de generación de divisas, terminamos teniendo problemas cambiarios, que redundan en contracciones de la actividad, el empleo y en presiones inflacionarias", sostiene Guzmán. Y completa: "Y todo ello genera angustias sociales en lugar de tranquilidad. En 2019, las exportaciones de bienes del país eran de 65 mil millones de dólares. Hoy ya superan los 80 mil millones de dólares, y se proyectan cercanas a los 90 mil millones de dólares para finales de año".

Por supuesto que menciona el pacto con el Fondo Monetario Internacional, cuya rúbrica desató la feroz interna del frentetodismo, con la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque oficial en Diputados, como el kilómetro 0 de una pulseada que sigue hasta hoy. "En 2022, se llegó a un acuerdo con el FMI para poder refinanciar la deuda con el organismo tomada en 2018-2019. El acuerdo también tuvo características absolutamente excepcionales a la luz de la historia entre nuestra República y aquel organismo históricamente dominado por el poderoso establishment financiero internacional", sostiene Guzmán.

"Será fundamental continuar fortaleciendo la consistencia macroeconómica, incluyendo a las políticas fiscal, monetaria, de financiamiento, cambiaria y energética, así como la coordinación vía políticas de precios e ingresos, para atacar la problemática inflacionaria que daña al funcionamiento de nuestra economía y lograr continuar recuperando el poder adquisitivo de los ingresos", dice el exministro en otro párrafo.

Por supuesto hay un momento para el internismo que carcomió su gestión, cuando Guzmán habla su sucesor, del cual todavía no hay pistas. "Desde la experiencia que he vivido, considero que será primordial que trabaje en un acuerdo político dentro de la coalición gobernante para que quien me reemplace, que tendrá por delante esta alta responsabilidad, cuente con el manejo centralizado de los instrumentos de política macroeconómica necesarios para consolidar los avances descriptos y hacer frente a los desafíos por delante", afirma el exfuncionario. Y añade: "Eso ayudará a que quien me suceda pueda llevar adelante las gestiones conducentes al progreso económico y social con el apoyo político que es necesario para que aquellas sean efectivas".

Hacia el final, hasta se anima a tuitearlo al Presidente, su gran sostén en medio de la pelea interna. "Yo he aprendido mucho de vos, querido Alberto", le dedica. No hay ninguna mención a la vicepresidenta.

A continuación, la carta completa:

