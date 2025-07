Javier Milei, en un curioso festival de errores no forzados

Por debajo de ellos, al ministro de Economía no le basta con hacer como si nada pasara en términos de una actividad que se ralentiza, con un consumo que no despega y con las consecuencias del ajuste brutal e inequitativo que le encarga su jefe. Lo peor es que se le escurre entre los dedos lo que su expertise indicaría que debería saber retener: lo financiero.

El cercano final de la temporada alta de la soja, la decisión de no acumular reservas, el stop and go de la bicicleta eterna , el vuelco de los aguinaldos a la calle, los crecientes gastos en el exterior y, por sobre todo eso, el agotamiento del modelo de dólar barato lo pusieron en emergencia.

A eso se sumó el hartazgo de gobernadores que ven, mes a mes, cómo consigue superávits fiscales sentándose sobre fondos que son más de las provincias que de la Nación, una serie de proyectos de ley reparadores del Senado y una enorme derrota política en ese cuerpo. A la mala racha, Toto Caputo reaccionó desafiando, canchero, a los "campeones" del mercado a comprar más y más dólares.

#PlataDulce Caputo llama a aprovechar el dólar barato: "Comprá, no te la pierdas campeón"





Y cuando el agua subía, completó la faena con la implementación torpe de una operación para sembrar terror, canalizada a través del basto Alejando Fantino.

FANTINO ROMPE OFF CON TOTO CAPUTO Y CUENTA QUE LE ANTICIPÓ QUE SE VIENEN MESES COMPLICADOS 09/07/25



"Hablé con Toto Caputo y se los quiero contar por si se angustian cuando vean en los próximos lo que pase con respecto al dólar y los números que van a empezar a venir"

"Va…





Para terminar de embarrarla, cosechó las consecuencias de una política monetaria que dejó todo igual de complicado, pero, Operación Matafuego mediante, con una tasa de interés casi 20 puntos superior. Al final, el dólar sigue tan inquieto como antes.

Javier Milei, El Ajeno

Milei, El Ajeno, se pelea con los gobernadores. No sólo los ahoga financieramente, poniendo en riesgo lo que necesita de ellos en cada trance adverso que atraviesa en el Congreso, sino que los trata de golpistas –a "todos, obvio"– y hasta consiente que Karina M. les arme, junto a Lule Menem, listas rivales en sus distritos.

"Los gobernadores quieren destruir al Gobierno nacional"

Javier Milei apuntó contra los mandatarios provinciales porque "solo les importa el poder y 'la de ellos'" y afirmó: "Su intención es romper todo".





La misma mojada de oreja se registra en perjuicio de Jorge Macri y de los intendentes del PRO de la provincia de Buenos Aires, en este caso con los arbitrios de Sebastián Pareja. Así, no sorprende que algunos caciques locales se desmarquen peligrosamente del negocio personal –político, desde ya– de Cristian Ritondo y de Diego Santilli, y de la rendición incondicional de Mauricio Macri.

Todos esos males fueron advertidos por Santiago Caputo, el jefe de Gabinete blue, hoy algo devaluado. El proyecto de extrema derecha va a seguir necesitando de aliados en las provincias después de los comicios, ha advertido, por lo que no conviene amenazar sus territorios cuando no hay probabilidades altas de éxito violeta. Karina Milei no escucha, Javier Milei la deja hacer y el proyecto político cruje.

La misión imposible de Guillermo Francos

El otro jefe de Gabinete, el formal, cubre el vacío. Hay que decir en beneficio de Guillermo Francos que es muy difícil ser un dialoguista en el gobierno de la represión, los insultos, el Ministerio de Odio y la marcha por la banquina de la democracia. Lo intenta, pero no termina de salirle. También él se equivoca.

Al decir que no es verdad que todos los gobernadores conspiren para voltear al Gobierno desmiente al propio Milei. ¿Tendrá autorización para hacerlo? Al reconocer las tensiones entre el jefe de Estado y Victoria Villarruel, evita hablar de "crisis institucional", pero admite una "crisis política".

"Hay una crisis política dentro del Gobierno por el desentendimiento entre Javier Milei y Victoria Villarruel"

Guillermo Francos consideró que las diferencias entre el presidente y la vicepresidenta "podrían dirimirse de una manera distinta".





"El Presidente, su hermana y su grupo de colaboradores más estrechos eligieron a la vice como culpable de una paliza política que la excede. Aunque tiene un proyecto político propio y aliados que están agazapados para dar el salto, Villarruel no fue la responsable de la derrota múltiple de La Libertad Avanza en el Senado. Milei lo sabe, pero en su permanente fuga hacia adelante no mide los costos", escribió Diego Genoud en El Destape.

¿Necesita el Gobierno meterle también el ruido de una "crisis política" a un momento en que el mercado financiero responde cada vez menos a los estímulos oficiales? Si Milei no se aburriera tanto con la política, llamaría a una reunión de gabinete de emergencia y la abriría con un cover de homenaje a Sergio Massa: "No nos cabe un quilombo más".

La corrupción, un clásico de la Argentina

En tanto, con la inflación apaciguada, las encuestas comienzan a exhibir el resurgimiento de un clásico argentino: la preocupación por la corrupción. Tampoco en este ítem el Gobierno se maneja, si no con prolijidad, al menos con carpa.

El Libragate del Día de los Enamorados de febrero queda lejos en el calendario, pero sus esquirlas siguen impactando contra varias paredes de la Casa Rosada. Más reciente, el Valijagate sembró dudas sobre qué traen en las maletas que no pasan por los escáneres de la Aduana personas allegadas al Gobierno y a la ultraderecha estadounidense. Además, el propio Gobierno admitió, off the record, que abogados infieles de la Procuración del Tesoro pudieron haber pasado información sensible al fondo buitre Burford para que sacara ventaja en el litigio que ha entablado –y ya ganado– por la expropiación de YPF. El encargado de sancionarlos, se supone, es el jefe de todos ellos, Santiago Castro Videla, quien ha debido excusarse en ese pleito por su pasado en un estudio que trabajó, justamente, para Burford.

Por si eso fuera poco, la cuestión de la corrupción salta a las portadas de las webs de noticias por los contratos que consiguen empresas que en su momento fueron de Martín Menem.

Martín Menem: ser y parecer

Por un lado, la adjudicación –por licitación– de la seguridad de Banco Nación a la empresa Tech Security, a un costo de 4.000 millones de pesos. Apenas cuatro días antes de la asunción de Milei, Martín le cedió sus acciones a su hermano mayor, Adrián.

Por el otro, el contrato de servicios informáticos obtenido en la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) por a empresa HTECH Innovation, de Sergio Andrés Aguirre, socio del presidente de la Cámara de Diputados en otra compañía. Ah, la UATRE está intervenida por el Poder Ejecutivo desde agosto de 2024, escribió en La Nación Maia Jastreblansky.

Ser y parecer… ¿El hecho de que sea un karinista y esas cosas salgan una tras otra tendrá que ver, acaso, con las internas palaciegas?

"Los espero a todos el 11 de diciembre", dijo Milei, confiado, en referencia a los gobernadores que dice que quieren serrucharle el piso. Por cómo van las cosas, es posible que más de uno vuelva al pie.

Ocurre que la sociedad está en modo espera, aunque no se sabe todavía muy bien de qué. ¿Que se consolide la desinflación? ¿Que eso dé lugar a una recomposición de ingresos que se percibe urgente? El país atraviesa una era de indiferencia.

Si algo muestra la última encuesta de Management & Fit es eso. La sociedad parece dividida en dos mitades, la de la aprobación y la del rechazo. Pero, por encima de todo, llama la atención la estabilidad de las preferencias, como si los errores y los avatares del día a día no importaran.

Captura de pantalla 2025-07-18 a la(s) 11.59.10a. m. La situación de la Argentina de Javier Milei divide opiniones, según el último sondeo de Management & Fit.

Captura de pantalla 2025-07-18 a la(s) 12.00.01p. m. Javier Milei concita tanto apoyo como rechazo, pero aun así goza de un nivel de apoyo envidiable para un gobierno sometido a tantos problemas, incluso autoinfligidos.

Hay un gobierno, claro, y eso siempre es una ventaja. Más, cuando no hay una oposición que merezca tal nombre.

El problema es que no hay en ningún lado conducción política. ¿Puede un país vivir eternamente a la deriva?