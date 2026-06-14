Manuel Adorni, sin margen: renuncia o el Congreso lo expulsa

Manuel Adorni se apoyó en los números de Toto Caputo en su presentación en el Congreso.

Manuel Adorni no tiene margen : tarde o temprano deberá renunciar si no quiere convertirse en el primer jefe de Gabinete en ser removido por el Congreso. Los aliados de La Libertad Avanza (LLA) le empezaron a soltar la mano y si se abren los recintos para definir su continuidad, muy pocos estarán dispuestos a salvarlo.

El PRO y la UCR emitieron comunicados institucionales para pedir su salida. Hay matices entre sus integrantes, pero ninguno se animó a dar la cara a favor del exvocero presidencial. Aún sin la totalidad de estas fuerzas, es posible que la oposición construya una mayoría para expulsar a Adorni si se suman los gobernadores de partidos provinciales que suelen darle leyes a Javier Milei .

Por ahora, la mayoría de estos mandatarios se mantienen en silencio, pero hay antecedentes a tener en cuenta. Raúl Jalil (Catamarca) dio sus votos para pedir la interpelación del funcionario hace dos meses , que si bien no prosperó, mostró números mejores a los esperados . La entrevista del miércoles de Adorni, en la que confesó haber mentido sobre sus ingresos cuando expuso en Diputados, abrió otro escenario.

Es difícil que los gobernadores que tienen que enfrentar a LLA en sus distritos se ensucien con un caso de corrupción que salpica a Milei. La mayoría espera no tener ese dilema. Si el Presidente sigue sin dar el brazo a torcer, el próximo jueves, en el Senado, podría darse la primera votación para definir el destino del ministro coordinador. Ahí se sabrá quién se inmola para sostenerlo.

Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni.

En el oficialismo hay silencio: sólo la diputada Lilia Lemoine se apuró en respaldar al jefe de Gabinete. Los referentes de los bloques de LLA admiten que, si el debate llega a los recintos, no pueden reunir aliados para salvar al funcionario y hasta podrían fracturarse.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lilialemoine/status/2065761784644977072&partner=&hide_thread=false El primer día lo dije: va a durar meses... y no van a parar NUNCA porque lo único que les importa es destruir a los alfiles de Milei. Si logran bajar a Adorni... que es inocente de lo que lo acusan (y la persona que lo denunció SI SE ESTÁ ENRIQUECIENDO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA y por… https://t.co/RSRP3aJPYN — Lilia Lemoine (@lilialemoine) June 13, 2026

Patricia Bullrich, jefa de LLA en el Senado, anunció que no protegerá al funcionario. La exministra de Seguridad, además, controla 11 diputados que siguen su línea. Pueden ser decisivos. Surgió otro problema inesperado: legisladores libertarios recién asumidos advirtieron que no se inmolarán por el exvocero, a quien nunca vieron de cerca.

Bullrich y Martín Menem, líder del Gobierno en Diputados, necesitan que el conflicto se apague rápido para retomar la agenda legislativa. La mejora en los indicadores económicos había provocado entusiasmo en sumar aliados. Las confesiones de evasión impositiva de Adorni enturbiaron las gestiones.

En la Casa Rosada se esforzaban este viernes en aportar confianza. Filtraban declaraciones de diputados PRO que no estaban dispuestos a participar de un escarnio del jefe de Gabinete, aun cuando Mauricio Macri envió al presidente del bloque en el Senado, Martín Goerling Lara, a pedir que renunciara.

¿Sigue o no sigue?

Pero las reacciones defensivas del ministro coordinador dejaron interrogantes sobre su continuidad. Por caso, no se entiende por qué no dio una fecha precisa de su visita al Senado, un dato necesario para iniciar la ronda de preguntas. Adorni sólo anunció que iría en julio y lo hizo minutos antes de conocerse la citación de una sesión en Diputados para debatir su continuidad. Recién este sábado, desde el Senado informaron que el informe de gestión sería el dos de Julio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2065150904097984521&partner=&hide_thread=false Acabo de comunicarle a la mesa política que durante el mes de julio iré al Senado de la Nación para presentar el Informe de Gestión del Gobierno.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) June 11, 2026

Son muchos los libertarios que creen que Karina Milei está ganando tiempo mientras busca un sustituto. Hubo señales. El lunes, cuando Adorni ya había decidido confesar sus prácticas de evasor fiscal, la secretaria general apareció en un restaurante de sushi de Villa Urquiza, en el que, por segunda vez en el mes, cenó el bloque de diputados de La Libertad Avanza.

El Jefe asistió junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien escuchó la presentación de más de 20 de los 95 diputados. El protocolo aburrió: a los últimos que tomaron la palabra los callaban con aplausos. Karina se limitó a una escueta arenga, con agradecimientos por los proyectos aprobados y la agenda de “transformaciones” que se viene.

La visita de Pettovello despertó rumores sobre un reemplazo por Adorni, que se iniciaron hace un mes con una foto que compartió con Martín Menem y Diego Santilli. La funcionaria es valorada por Milei, aunque no tiene buena relación con la mayoría de sus colegas.

Manuel Adorni y Sandra Pettovello Sandra Pettovello, a cargo del presupuesto de las universidades.

Menem es el sustituto natural de Adorni, pero prefiere quedarse en Diputados. Su eventual salida ocasionaría un problema: Mauricio Macri podría reclamar su lugar como condición para continuar siendo aliado fijo. Cristian Ritondo sigue anotado para asumir.

El riojano podría prescindir de los votos amarillos para elegir un reemplazante, porque contará con el seguro respaldo del peronismo, que mantiene su tradición de darle la presidencia de la cámara baja a un oficialista. Sería una tensión más con sus principales aliados.

Estrategia defensiva

Adorni sabía que rompería su vínculo con la oposición al confesar que mintió sobre su patrimonio durante su informe en Diputados, el 29 de abril. En LLA explican que no fue una torpeza, sino parte de una estrategia que sólo intenta evitar una condena judicial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Diputados_UxP/status/2065163495834849696&partner=&hide_thread=false ADORNI le mintió en la cara a los 47 millones de argentinos y a los 257 diputados nacionales.



Es URGENTE aplicar el art. 101 de la Constitución Nacional.



Diversos bloques de la Cámara de Diputados presentamos un pedido de SESIÓN ESPECIAL.



pic.twitter.com/5uAYjzYP5Y — Diputados UP (@Diputados_UxP) June 11, 2026

El plan incluye la incorporación al régimen de Inocencia Fiscal, que lo exime de sanciones penales por no haber declarado dinero. La supuesta compra de bitcoins que, según su relato, le permitieron engrosar los bolsillos hace 13 años, deberá ser peritada por la Justicia, que tiene escasos recursos para investigar el mundo cripto. Si no se comprueba alguna actividad ilícita, no será fácil acusarlo de un delito. Es lo único que le importa para su futuro.

Su coartada, explican en el Gobierno, también buscó librar de culpas a su esposa, Bettina Angeletti, quien podía ser parte de futuras pesquisas judiciales si su marido no explicaba cómo obtuvo fondos para comprar una casa en country Indio Cuá.

El destino político del exvocero no está en los papeles de ningún libertario. Sólo hay una explicación que encuentran a la decisión de Milei de sostenerlo: si le piden la renuncia, pueden aparecer inconsistencias en declaraciones juradas de otros funcionarios de alto rango. La cacería no tendría límites.

El banquillo legislativo

En el parlamento ya hay una agenda para debatir la conducta de Adorni. Cada jefe de Gabinete tiene que cuidarse más que los demás funcionarios, porque la Constitución permite que sean expulsado por la mitad más uno de los miembros de cada cámara.

Con el resto de la administración no ocurre lo mismo: para que un ministro sea desplazado por el parlamento, debe haber un juicio político, con mayorías especiales en ambas cámaras. Es por eso que pueden darse el lujo de ausentarse a una interpelación, como hizo el año pasado el titular de Salud, Mario Lugones.

mario lugones.jpg Mario Lugones, ministro de Salud.

El miércoles, el peronismo juntará los votos en el Senado para iniciar el trámite de una moción de censura contra Adorni. Será en una sesión de labor parlamentaria, donde se juntan todos los jefes de bloque.

Si hay acuerdo, el debate se trasladará a la sesión del día siguiente. El plan del PJ es pedir que se apruebe una resolución para interpelar a Adorni una semana después y, si el funcionario ratifica que ocultó 300 mil dólares en sus declaraciones juradas, votar su expulsión.

En Diputados, la cita es el 23 a las 14. Si hay una eventual mayoría para sesionar, se armará un cronograma para tratar en comisiones los proyectos que proponen interpelar al jefe de Gabinete. Sería una carnicería, de la que nadie que apoye al Gobierno saldría ileso.

Reforma política y Super-RIGI, prioridades

La evasión impositiva de Adorni pone en riesgo la agenda legislativa del Gobierno, que, si bien venía complicada, tiene algunos temas centrales con chances de alcanzar consensos.

Sobresalen dos: la reforma política y el Super-RIGI. El primero se debate en el Senado y, como anticipó Letra P, Bullrich negocia una propuesta para suspender las PASO que podría tener el visto bueno de los aliados.

Consiste en habilitar colectoras legislativas adosadas a cada candidato presidencial. Es una especie de ley de lemas para elegir miembros de Diputados y Senado, que permitiría a Milei asociarse con sus aliados actuales sin pasar por internas. Si la UCR y el PRO aceptan, esta alternativa podría prosperar.

El nuevo RIGI sería dictaminado el miércoles en Diputados, para aprobarse en una sesión el miércoles 24. Los aliados acompañan, aunque pondrán la lupa en los proyectos beneficiados.

En esa reunión también se sancionará el acuerdo con los holdouts y la creación de nuevas dependencias judiciales en Mar del Plata y Tucumán.

Los temas sin acuerdo

No hay consenso para avanzar en la regulación de la gestión de intereses, denominada ley de lobby. El proyecto es un reclamo de Estados Unidos y parece escrito para que no lo acepte nadie. Ni las ONG ni las cámaras empresariales lo apoyan.

Bullrich pretende que la sesión del Senado del jueves se trate el proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada. Quiso que se aprobara el pasado miércoles, pero no hubo consenso y tampoco está garantizado.

Un sector de la UCR exige darles potestad a las provincias para definir la venta de tierras a propietarios extranjeros y reclama la intervención del Congreso si intervienen Estados.

“Si cada provincia dicta su régimen de tierras, tendríamos 24 regímenes constitucionales. Y es una locura tener una ley por cada operación”, se indignó Federico Sturzenegger, a cargo de la negociación. El debate no está saldado.