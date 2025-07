Después de la peor semana política de Javier Milei, el ala dialoguista sale a la cancha para ganar tiempo

Por orden del Presidente, que adelantó que vetará las iniciativas del Congreso y que no habrá concesiones para los gobernadores en términos financieros, al jefe de Gabinete sólo le queda una cosa: ganar tiempo en el Congreso , en un año marcado por el calendario electoral, mientras busca nuevos héroes que lo ayuden a sostener los rechazos del Ejecutivo a los proyectos sancionados. El ministro coordinador levantó el teléfono para comunicarse con algunos mandatarios provinciales y en Balcarce 50 ya se habla de una posible reunión en Balcarce 50 para las próximas semanas.

No parece que el Gobierno tanga mucho apuro en reencausar la política. El ala moderada quedó, por estos días, en segundo plano frente a un Milei que, repitiendo el principio de revelación, prefiere marcar la división entre él y los gobernadores (la casta) con una apuesta en mente: que en octubre las urnas lo revaliden, en una elección que será jugada por el oficialismo como un plebiscito para impulsar las reformas que tiene en carpeta.

En LLA esperan esperan la ayuda de estos viejos aliados, además de una ayuda más homogénea de la UCR y el PRO, que en el pasado también se alineó en más de una oportunidad a Balcarce 50. De hecho, el bloque del partido amarillo en Diputados es conducido por Cristian Ritondo, que cerró esta misma semana un nuevo frente electoral con Sebastián Pareja para enfrentar en conjunto al peronismo bonaerense. La noticia quedó diluida por la andanada de golpes que recibió el Gobierno, incluido el error no forzado de la violación del off the record a Toto Caputo por parte de Alejandro Fantino.