Bahía Blanca: el PRO suma una candidata y la fragmentación opositora ilusiona a Susbielles

Connie Rivas Godio, una de las fundadoras del PRO en Bahía Blanca

A poco más de un año de las elecciones, en Bahía Blanca los candidatos opositores para suceder a Federico Susbielles surgen de todos lados. En las últimas horas se sumó Constanza Rivas Godio, una de las fundadoras del PRO en la ciudad, que usó una visita del senador Pablo Petrecca a la Sexta Sección como plataforma de lanzamiento.

Registrate para continuar leyendo y disfrutando de más contenidos de LETRA P. Registrate

Esa visita formó parte de una gira sistemática del PRO por el interior bonaerense. Petrecca, vicepresidente del partido a nivel provincial, está girando por las secciones, potenciando candidatos locales 100 por ciento amarillos. En su paso por Bahía, le levantó la mano a Rivas Godio y la subió la carrera que ya tiene anotados nombres de todas las tribus del PRO y libertarias.

Vuelta a Bahía Blanca Rivas Godio, arquitecta, está en el PRO bahiense casi desde que el partido se gestó, en 2007. Fue concejal, intendenta interina durante la primera gestión de Héctor Gay Dejó Bahía hace años -pasó por el municipio de Lanús junto a Néstor Grindetti- y ahora busca volver a pisar en la política bahiense.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/petreccapablo/status/2060073018836037929?s=20&partner=&hide_thread=false Donde el PRO gobierna, la gente vive mejor.@mauriciomacri @jorgemacri @soledadmartinez pic.twitter.com/1wGxR74Pk3 — Pablo Petrecca (@petreccapablo) May 28, 2026 El tablero opositor en la ciudad tiene muchos nombres anotados. Oscar Liberman, diputado provincial y armador libertario en la ciudad, ya camina para lanzar su segura candidatura. Héctor Gay, dos veces intendente y el nombre con mayor conocimiento en el distrito, mantiene abierta la puerta a una tercera candidatura, aunque por ahora no da señales concretas.

Los nombres del PRO Los concejales del PRO Emiliano Álvarez Porte y Gisela Caputo, referentes del ritondismo local que rompieron con La Libertad Avanza en diciembre, también construyen su propia alternativa. Y la diputada radical Karina Banfi no descartó lanzarse, aunque no vive en Bahía desde 1988.

Kicillof Milei Susbielles Rivas Godio llega a un espacio amarillo que en Bahía tiene al menos tres líneas: la del ritondismo con Caputo y Álvarez Porte, la del santillismo con Adrián Jouglard y sus concejales, y ahora esta pata del macrismo histórico que Petrecca viene tendiendo en el interior bonaerense. La esperanza de Federico Susbielles La fragmentación opositora es, hasta aquí, el mejor dato que maneja Susbielles: en 2023 ganó la intendencia con el 36% de los votos porque la oposición llegó partida y se repartió el resto. El intendente relanzó su gestión apoyado en el acercamiento a Axel Kicillof y en las obras post-inundación. La carrera por sucederlo arranca más temprano que tarde y los candidatos no paran de aparecer.