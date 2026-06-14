Nacional
  • Nacional
  • Centro
  • Patagonia
DISCUSIÓN 2027

Bahía Blanca: el PRO suma una candidata y la fragmentación opositora ilusiona a Susbielles

Se anotó Constanza Rivas Godio, exfuncionaria de Gay y fundadora del partido de Mauricio Macri en la ciudad. Usó la visita del senador Petrecca de trampolín.

Letra P | José Maldonado
Por José Maldonado
Connie Rivas Godio, una de las fundadoras del PRO en Bahía Blanca&nbsp;

Connie Rivas Godio, una de las fundadoras del PRO en Bahía Blanca 

A poco más de un año de las elecciones, en Bahía Blanca los candidatos opositores para suceder a Federico Susbielles surgen de todos lados. En las últimas horas se sumó Constanza Rivas Godio, una de las fundadoras del PRO en la ciudad, que usó una visita del senador Pablo Petrecca a la Sexta Sección como plataforma de lanzamiento.

Notas Relacionadas
El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, se cruzó con el exsecretario privado de Héctor Gay, Pablo Romera.
DENUNCIAS CRUZADAS

Bahía Blanca: Susbielles llamó "Adorni" a un exfuncionario de Gay

Por  Letra P | Periodismo Político

Esa visita formó parte de una gira sistemática del PRO por el interior bonaerense. Petrecca, vicepresidente del partido a nivel provincial, está girando por las secciones, potenciando candidatos locales 100 por ciento amarillos. En su paso por Bahía, le levantó la mano a Rivas Godio y la subió la carrera que ya tiene anotados nombres de todas las tribus del PRO y libertarias.

Vuelta a Bahía Blanca

Rivas Godio, arquitecta, está en el PRO bahiense casi desde que el partido se gestó, en 2007. Fue concejal, intendenta interina durante la primera gestión de Héctor Gay Dejó Bahía hace años -pasó por el municipio de Lanús junto a Néstor Grindetti- y ahora busca volver a pisar en la política bahiense.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/petreccapablo/status/2060073018836037929?s=20&partner=&hide_thread=false

El tablero opositor en la ciudad tiene muchos nombres anotados. Oscar Liberman, diputado provincial y armador libertario en la ciudad, ya camina para lanzar su segura candidatura. Héctor Gay, dos veces intendente y el nombre con mayor conocimiento en el distrito, mantiene abierta la puerta a una tercera candidatura, aunque por ahora no da señales concretas.

Los nombres del PRO

Los concejales del PRO Emiliano Álvarez Porte y Gisela Caputo, referentes del ritondismo local que rompieron con La Libertad Avanza en diciembre, también construyen su propia alternativa. Y la diputada radical Karina Banfi no descartó lanzarse, aunque no vive en Bahía desde 1988.

Kicillof Milei Susbielles

Rivas Godio llega a un espacio amarillo que en Bahía tiene al menos tres líneas: la del ritondismo con Caputo y Álvarez Porte, la del santillismo con Adrián Jouglard y sus concejales, y ahora esta pata del macrismo histórico que Petrecca viene tendiendo en el interior bonaerense.

La esperanza de Federico Susbielles

La fragmentación opositora es, hasta aquí, el mejor dato que maneja Susbielles: en 2023 ganó la intendencia con el 36% de los votos porque la oposición llegó partida y se repartió el resto. El intendente relanzó su gestión apoyado en el acercamiento a Axel Kicillof y en las obras post-inundación. La carrera por sucederlo arranca más temprano que tarde y los candidatos no paran de aparecer.

Temas
Notas Relacionadas
Federico Susbielles en la asunción de Kicillof como presidente del PJ bonaerense 
DISCUSIÓN 2027 | BUENOS AIRES

Susbielles apunta a la reelección en Bahía Blanca y la oposición hierve de candidatos e internas

Tras dos catástrofes y una derrota, el intendente relanzó su vínculo con Kicillof. Libertarios divididos, el PRO solo y una radical que se suma desde afuera.
Sergio Berni.
ROMPÉ, PEPE

Berni pasó por Bahía Blanca y le plantó un competidor al intendente Susbielles

El senador dijo que recorrerá la provincia. Y destacó a Federico Montero, funcionario del Ministerio de Seguridad oriundo del distrito del sur.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

La UCR porteña busca salir del laberinto político mientras cumple con sus compromisos político con Jorge Macri.
DISCUSIÓN 2027

La UCR porteña, entre una coalición de centro y un sello al acuerdo legislativo entre el PRO y LLA

Por  Francisco Basualdo
Connie Rivas Godio, una de las fundadoras del PRO en Bahía Blanca 
DISCUSIÓN 2027

Bahía Blanca: el PRO suma una candidata y la fragmentación opositora ilusiona a Susbielles

Por  José Maldonado
La ley Hojarasca pordría dejar sin financiamiento a la FAM que ya trabaja en la campaña de Axel Kicillof
SUCESIÓN 2027

Con el proyecto hojarasca, Milei quiere desfinanciar la FAM

Por  Macarena Ramírez
Diego Santilli
SIN MUDANZA

Santilli se despega de las versiones que lo ubican en la carrera por la Jefatura de Gobierno porteña

Por  Juan Rubinacci