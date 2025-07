Toto Caputo y la Operación Fantino: nada marchó de acuerdo al plan y el mercado da su veredicto

La reacción del mercado determinará este jueves el poder de daño de la Operación Fantino , el misil defectuoso que rajó el cielo del feriado de la Independencia, impulsado por el streamer oficialista con un aparente off the record de Toto Caputo como combustible que el animador y el Gobierno intentaron tachar de adulterado.

En la mañana del feriado, en una conversación con Luis Majul , Milei había asegurado que "los gobernadores quieren destruir al Gobierno nacional" . "¿Todos?", preguntó, incrédulo, el comunicador. "Sí, obvio, claro", respondió el Presidente, quien prometió vetar la norma en ciernes y, si no tuviera número para sostener luego ese acto en el Congreso, no aplicarla y judicializarla, para lo que esgrimió motivos más económicos que jurídicos.

Más curioso aun fue el abordaje que hizo del tema el ministro de Economía . A algún cráneo oficial no se le ocurrió mejor idea que acudir a Alejandro Fantino para realizar una operación de prensa destinada a sembrar terror respecto del proyecto de ley de los gobernadores. Mala idea, mal vehículo, mala ejecución y peor gestión del revuelo.

"Les voy a contar mi off con Toto Caputo, ¿ok? Se los voy a contar. Voy a romper el off con Toto Caputo. Mandrilandia, los ingenieros del caos de Mandrilandia, están necesitando meter un misil en un agujero que se llama superávit fiscal", dijo el comunicador en su stream de Neura.

alejandro fantino.png Alejandro Fantino, socio fallido de Toto Caputo. El plan salió horrible.

"Va a ser bravo. La vamos a pasar para el orto, va a volar el riesgo país y va a superar holgadamente los mil puntos. El dólar se va a ir para arriba, va haber ruido en la calle y van a ser tres meses picantísimos", describió las conclusiones de esa conversación.

"Vamos a pasarla muy mal de acá a diciembre. Vos, que sos clase media, la vas a sentir, papito. Si habías pagado un viaje para fin de año, tal vez no puedas viajar", añadió entre muchas otras frases alarmistas.

Si el propio ministro de Economía traza semejante escenario, ¿que podría esperarse que ocurriese en el mercado financiero cuando el proyecto de coparticipación pase del Senado a Diputados? ¿A los botes?

Se supone que un off the record no debe ser violado. ¿Habrá querido Caputo que el comunicador de ultraderecha fomentara esos miedos como cosa suya, pero, con torpeza, terminó por señalar que es el propio Gobierno el que piensa que todo puede volar por el aire?

Fantino, Toto Caputo y el culebrón del feriado

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mattsalic/status/1943036154049110490&partner=&hide_thread=false FANTINO ROMPE OFF CON TOTO CAPUTO Y CUENTA QUE LE ANTICIPÓ QUE SE VIENEN MESES COMPLICADOS 09/07/25



"Hablé con Toto Caputo y se los quiero contar por si se angustian cuando vean en los próximos lo que pase con respecto al dólar y los números que van a empezar a venir"



"Va… pic.twitter.com/lZXxzJn6Yz — mattsalic (@mattsalic) July 9, 2025

Las reacciones al asunto armaron una comedia de enredos. Caputo reaccionó a un posteo que resumió los dichos de Fantino y que denunció como una composición de inteligencia artificial. Poco serio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1943054250923184188&partner=&hide_thread=false Supongo que esto será IA o armado de alguna manera.

Nada que sorprenda a esta altura…

Va la aclaración: me llamó Alejandro para que le explicara el tema de la cuenta corriente, como impacta el turismo, y ya.

Lo que le dije es lo contrario a lo que dice este clip. Lo mismo que… https://t.co/mTK4jF9RUg — totocaputo (@LuisCaputoAR) July 9, 2025

Milei se sumó a la desmentida con su agresividad habitual.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1943085960188825983&partner=&hide_thread=false DESMONTANDO LA OPERETA

Aquí el video completo de lo que dijo @fantinofantino ... le han tomado el gusto desde mi discurso en Davos en hacer cat and paste para que las personas digan cosas que no dicen.

A seguir peleando duro contra estas basuras que se dicen "periodistas".

Fin. https://t.co/v5spjXSuPd — Javier Milei (@JMilei) July 9, 2025

La Nación se hizo eco de inmediato de la desmentida del Ministerio de Economía, primero hablando de "fake news" y, minutos después, borrando esa expresión del titular, aunque sin atinar a corregir la URL, vestigio mudo del enredo que se autoinfligió.

El video original de Neura mostró que el compilado del escándalo había sido hecho con frases efectivamente pronunciadas por el santafesino que, editadas de ese modo, resultaron más contundentes, pero de ningún modo falseadas. Acaso presionado, el propio Fantino posteó también el video que, a pesar de su afán aclaratorio, muestra que dijo lo que dijo. Nada alcanzó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fantinofantino/status/1943071024226173119&partner=&hide_thread=false Este es el video completo de mi editorial de hoy, hicieron circular algo editado y armaron una operación berreta y de manual.

Lo que dije hoy es todo lo contrario, a lo que el video editado muestra.

Tómense el tiempo de ver el video completo.

También les dejo el link del programa… pic.twitter.com/XOeyyI2mg2 — Alejandro Fantino (@fantinofantino) July 9, 2025

Al final de un día agitado, Caputo debió recurrir otra vez a Majul, un vehículo más profesional, esta vez en La Nación +. Negó haber sido alarmista en off, aseguró que el superávit fiscal y la macro están firmes, descartó que vengan meses de zozobras y –recurso repetido– hasta le pidió al conductor que leyera en vivo, de su propio teléfono, mensajes que había intercambiado con Milei.

Embed - El Ministro de Economía, Luis Caputo, conversó con Luis Majul en La Nación+

Una verdadera ráfaga en los pies.