Diego Santilli se despega de las versiones que lo ubican en la carrera por la Jefatura de Gobierno porteña

La Libertad Avanza tiene la convicción de gobernar la provincia de Buenos Aires en 2027. En ese camino, uno de los posibles candidatos del Gobierno de Javier Milei es Diego Santilli , que se despegó de los rumores que lo vinculan a una eventual candidatura para jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

La versión circuló en distintos medios de comunicación, aunque hay quienes consideran que se trata de una operación puertas adentro de la Casa Rosada , en el marco de la interna que atraviesan la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei , y el asesor presidencial Santiago Caputo .

Fuentes cercanas al ministro del Interior desmintieron esa posibilidad, afirmaron que el Colorado está enfocado en la gestión nacional y que no está caminando la provincia como candidato. De todos modos, no niegan que su sueño es gobernar la provincia y que, llegado el momento, trabajará para eso.

El entorno de Santilli se pregunta por qué el dirigente que le ganó dos veces al peronismo unido en cuatro años jugaría por una candidatura en CABA . La referencia es a las elecciones legislativas que ganó Juntos por el Cambio (JxC) en 2021 y la alianza La Libertad Avanza en 2025 , ambas con el rostro del Colorado encabezando las boletas.

En las primeras, Santilli había vencido en la interna entre el PRO y la UCR al radical Facundo Manes . Luego, esa alianza venció al peronismo que llevaba a Victoria Tolosa Paz al tope de la nómina. El año pasado la caída en desgracia de José Luis Espert lo dejó como el principal postulante de la coalición entre amarillos y violetas, y remontó un resultado adverso en los comicios bonaerenses.

Ese triunfo le abrió a Santilli las puertas de la Casa Rosada para incorporarse al gabinete de Milei, quien depositó en él la confianza para dialogar con los gobernadores sobre las reformas que el Gobierno nacional quiere llevar adelante. Con ese objetivo, Santilli no niega que su deseo es volver a competir por la provincia para sacar al peronismo de la Gobernación.

2026-la-libertad-avanza-reunio-en-suipacha-a-1500-dirigentes Karina Milei junto a Diego Santilli y Sebastián Pareja.

El factor desdoblamiento

Hay un dilema que hace pensar a la superestructura libertaria sobre qué sería mejor para LLA en caso de que en Buenos Aires se vuelvan a desdoblar las elecciones. Una campaña separada de la nacional, sin Milei como mascarón de proa, podría reducir las expectativas del Gobierno de arrebatarle el control de la provincia al peronismo. Si ese escenario se confirma, podría reservar a sus principales figuras y jugar con un apellido que genere menos estruendo en caso de una caída.

Si las elecciones fueran concurrentes, es decir que se vote en el principal distrito electoral del país el mismo día que lo hará la Nación, entonces sí podría poner su mejor ficha en Buenos Aires. Hasta el momento, solo Santilli y Sebastián Pareja, el diputado jefe de LLA en la provincia, corren con las mayores chances de competir por la Gobernación. Incluso se menciona la posibilidad de que compartan una misma fórmula.

Javier Milei y la decisión final

Cerca de ambos dirigentes reconocen que el candidato para jugar en Buenos Aires lo decidirá el Presidente en base a la persona que sea más competitiva para el espacio. El parejismo coincide con que la mudanza de Santilli a CABA se trató de una versión periodística. Otras voces adjudican ese rumor a una operación de sectores que también forman parte del Gobierno nacional.

Frigerio y Santilli Diego Santilli y Rogelio Frigerio. El ministro conversa con los gobernadores pra sacar las reformas del Gobierno.

Por otro lado, el karinismo considera que todos los nombres que puedan sumarse para competir por la provincia ayudarán a cumplir con el objetivo central que tiene la Casa Rosada. Saben que para la reelección de Milei, es clave conseguir un triunfo en el distrito que concentra el 38% del padrón electoral nacional. Allí creen que en Buenos Aires deben estar los nombres más fuertes.

No obstante, reina una tesis: el mejor nombre es La Libertad Avanza y la mejor candidatura es la que decida Milei.