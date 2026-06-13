Con el proyecto hojarasca, Javier Milei quiere desfinanciar la FAM, trampolín presidencial de Axel Kicillof

La ley Hojarasca pordría dejar sin financiamiento a la FAM que ya trabaja en la campaña de Axel Kicillof

Mientras los intendentes de todo el país buscan mecanismos para exigirle al gobierno nacional medidas que morigeren la crisis económica y social que están atravesando los gobiernos locales, Javier Milei avanza con la "ley hojarasca", que en su articulado incluye el desfinanciamiento de la Federación Argentina de Municipios (FAM), el organismo cuyo presidente, el intendente de La Matanza, Fernado Espinoza , utiliza para impulsar la carrera presidencial de Axel Kicillof .

La FAM nuclea a alrededor de 500 jefes y jefas comunales. Esta semana, fue eje del primer encuentro en Santa Fe, del que también participó la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario , que conforma un tándem político con Espinoza. En julio habrá elecciones para renovar autoridades y el kirchnerismo buscará quedarse con la conducción.

A fines de marzo, el Ejecutivo volvió a enviar al Congreso el proyecto de ley hojarasca -la había presentado en 2024, pero perdió estado parlamentario-, una iniciativa impulsada por el ministro desregulador Federico Sturzenegger . La iniciativa propone derogar decenas de normas consideradas "obsoletas, inútiles o contrarias a principios constitucionales", con el objetivo de "reducir la sobrerregulación y eliminar trabas burocráticas".

Entre las 70 normas consideradas obsoletas en el proyecto, figura el financiamiento del Estado nacional a la FAM, que Milei quiere barrer de un plumazo. Esos fondos que hoy otorga el Gobierno son el sustento grueso de la entidad creada por ley en 1997. La cuota que paga cada intendente miembro es casi testimonial.

El proyecto libertario modifica el artículo 11 de la ley de creación de la FAM y expresamente plantea que la entidad no podrá financiarse con fondos “aportados por el Estado Nacional ni por entidades autárquicas del mismo, ni por Sociedades del Estado donde éste tenga participación mayoritaria o minoritaria, cualquiera sea su naturaleza jurídica”.

La norma fue aprobada por la Cámara de Diputados y resta que se trate en el Senado. Aunque parecía todo encaminado para que avanzara, el proyecto se trabó. Había un plenario de comisiones citado para la semana pasada con el plan de dictaminar, pero se levantó a último momento por falta de acuerdo con la oposición. La UCR reclamó por algunos cambios y aunque entre ellos no estaba el financiamiento, si hay cambios, la iniciativa que tanto esperó Sturzenegger podría quedar empantanada. Diputados debería optar por su versión o por la que envíe la cámara revisora, extendiendo así el debate.

Una herramienta contra Javier Milei

La FAM tuvo diferentes roles a lo largo del tiempo. Durante su gobierno, Néstor Kirchner la empoderó y utilizó como vehículo para mantener un contacto directo con intendentes salteando a los gobernadores. En aquella época cuantiosos fondos fluían por esa vía.

Con la llegada de Mauricio Macri al poder y el cambio en la presidencia del exintendente Julio Pereyra a la ahora vicegobernadora Magario, la FAM comenzó a ser utilizada para pelear contra el gobierno. Lo mismo sucede ahora.

Fernando Espinoza FAM

Después de haber tenido varias reuniones estos años, y de emitir diferentes comunicados cuestionando las políticas del gobierno nacional, incluso pidiendo reuniones con el Presidente, este miércoles definieron en un encuentro virtual que intendentes de todo el país se movilicen al Ministerio de Economía para llevar sus reclamos. La situación es “de catástrofe”, dijeron.

Los problemas de sacar el financiamiento nacional

“Hay una cuota que el Estado nacional le paga a la FAM y están las cuotas que pagan los intendentes. Con el tiempo, fue ganando peso lo que llega de la administración central. Sin esos recursos la entidad entraría en crisis”, explica un miembro del organismo.

Dirigentes consultados por Letra P consideran que en este contexto es muy probable que Milei pueda sacar la ley “hojarasca” y con su aprobación les quite los fondos. Pero no solo eso, sino que no descartan que el gobierno quiera quitarles también su sede central, ubicada en Cerrito 832, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso sucedidó durante el gobierno de Macri, ya que la misma es propiedad de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

La ratificación a Fernando Espinoza

Luego de que Letra P diera cuenta de que sectores del kirchnerismo pretenden discutir la presidencia de la FAM, en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) ratificaron el apoyo a Espinoza como presidente.

Kicillof, Magario, Espinoza

Fue durante una reunión en la residencia de la gobernación de la que participaron un grupo de intendentes del conurbano, incluido Espinoza, funcionarios provinciales y otros dirigentes que forman parte de la mesa chica del gobernador. Allí se puso sobre la mesa la cuestión y se ratificó que apoyarán la continuidad del intendente de La Matanza. O, en todo caso, si así se define, cambiar por alguien que forme parte del mismo espacio.

En julio deben renovarse las autoridades, que se eligen a través de la votación de los intendentes asociados con cuotas al día. En el kicillofismo le bajan la espuma a la intención camporista de disputar ese lugar, ya que “no tendrían nunca los intendentes para lograr una mayoría”, afirman.

Mientras tanto, la FAM, con Espinoza a la cabeza, inició una serie de encuentros que buscan fortalecer el armado de Kicillof en el interior del país. Este miércoles, intendentes del PJ de la Región Centro hicieron catarsis con Magario y el intendente de La Matanza, entre otros dirigentes bonaerenses que viajaron a Santa Fe. El diálogo giró en torno a cuestiones de gestión, economía y el camino hacia el 2027 con fuertes críticas a Milei.