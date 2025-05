De las palabras a los hechos: la violencia de Javier Milei avanza

claudia piñeiro.jpg La escritora Claudia Piñeiro, una de las voces de la cultura que advierte sobre la naturalización de la violencia.

La escritora Claudia Piñeiro, por su parte, publicó en Cenital una inteligente columna que invita a pensar si la puntillosidad de las taxonomías aplica para hablar de "fascismo" ante una andanada como la actual y cómo debería plantarse una postura democrática frente a un fenómeno inédito al que, por desorientación, pudor o complicidad, muchos prefieren hacerle sanewashing, esto es "el arte de blanquear lo insensato". En Letra P, Juan Rezzano dio ejemplos concretos de esta tendencia.

Ocurre que la cosa ya pasa de castaño a oscuro justamente por exceder las palabras y convertirse en hechos.

El periodista Hugo Alconada Mon publicó el domingo un artículo que expuso que el Plan de Inteligencia Nacional de la vieja-nueva SIDE "abrió la puerta para reunir y analizar información sobre periodistas, economistas y otros 'actores' que puedan 'erosionar' la confianza en funcionarios del Gobierno o 'manipular' la opinión pública. Sería espionaje interno, algo absolutamente ilegal.

El Gobierno niega todo

Si bien el documento –pendiente de revisión legislativa y secreto, pero cuya divulgación está plenamente justificada en aras del interés público– no habla explícitamente de inteligencia interior, su redacción es lo suficientemente ambigua como para habilitarla. La desmentida oficial al respecto proclama la pureza de las intenciones del Gobierno, pero no desmiente lo que se reveló de ese documento ni precisa su redacción.

image.png

Alconada Mon ratificó su información y, como prueba, desafió a la Casa Rosada a divulgar el Plan de Inteligencia Nacional.

Lo serio pasó por la barbaridades, tormentas y administraciones del odio que fueron mucho más allá de las palabras.

Res, non verba: la violencia de Javier Milei asciende

Clarín dio cuenta de que "un alto funcionario" advirtió off the record que la revelación de un documento secreto "es un delito federal, tanto de quien lo filtra como de quien obtiene esa información y la divulga". La amenaza quedó planteada y, dada la reciente demanda judicial del Presidente contra un grupo de periodistas, obliga a prestar atención. Muchos periodistas, de hecho, están en guardia. ¿También los medios que los emplean?

Más concreto y grave resulta que Alconada Mon haya sufrido "diez intentos para tomar el control de (su) cuenta de WhatsApp, como también un intento de ingresar a su cuenta en la red social X, además de enviarle insultos y amenazas a su teléfono celular desde cuatro números telefónicos distintos, y registrarlo con su nombre en una página pornográfica". El colega, uno de los más notorios del país en materia de periodismo de investigación, salió a pedirle al público que visibilizara su situación, se entiende que preocupado por su seguridad.

image.png

Esta situación particular es suficientemente alarmante en sí misma, pero resulta reveladora por terminar de comprobar lo mismo que Alconada Mon denunció. ¿De dónde habrá partido semejante ofensiva?

Cabe recordar el desprecio público que Milei le dedicó a Jorge Macri antes del tedeum por el 25 de Mayo, justificado luego por el Presidente en un sinfín de posteos por la presunta "campaña sucia" que habría sufrido en los últimos comicios porteños. Desde la observación, la verdadera pieza de campaña sucia no fluyó precisamente desde Uspallata 3160, sino que tuvo como blanco a Mauricio Macri y a Silvia Lospennato con un video hecho mediante inteligencia artificial para divulgar la mentira de que la diputada había declinado su candidatura menos de 24 horas antes de la votación. Con la IA, na nueva era comienza.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SebastianSeco/status/1923938753950740556?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1923938753950740556%7Ctwgr%5E1f5ff43bbc5961e57b8caf44c88270543803acbf%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.letrap.com.ar%2Fpolitica%2Falguien-quiere-pensar-la-democracia-n5416007&partner=&hide_thread=false Se nota que es IA y por ende Fake, porque a Macri se le entiende lo que dice. pic.twitter.com/4xH7KgkIY1 — Sebastián Seco (@SebastianSeco) May 18, 2025

Las 12 empanadas de Toto Caputo

Menos temible, pero expresivo del modo en que se activan usinas estatales y paraestatales de persecución y disciplinamiento, fue el ataque coordinado, al que Milei en persona distó de ser ajeno, contra Ricardo Darín.

El actor, crítico en su momento del kirchnerismo, cometió dos "pecados": protagonizar El Eternauta y cuestionar la política oficial de blanqueo de facto de los llamados "dólares del colchón".

"La verdad es que no entiendo nada, me llama un poco la atención esto de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando si una docena de empanadas vale 48 mil pesos? ¡48 mil pesos! (…). Hay algo que no me termina de cerrar, no entiendo de qué están hablando: hay mucha gente que la está pasando muy mal", dijo en la mesa de Mirtha Legrand. Imperdonable.

Darín, representante icónico de la cultura argentina, no es economista y, de hecho, dijo algo poco preciso. En un país puede convivir la realidad de una pobreza extendida y de sectores medios y altos con capacidad para atesorar enormes cantidades de dólares. Es más, eso ocurre y ese país se llama Argentina.

Lo curioso es el modo en que el oficialismo salió a escarmentarlo por esa observación tan menor.

Lo hizo Milei con obsesiva insistencia.

image.png La balacera digital de Javier Milei sobre el actor Ricardo Darín.

Lo hizo Toto Caputo: "Ricardito", lo ninguneó, como observó el aludido. También se sumaron al bullying los medios oficialistas La Derecha Diario y La Nación +, donde Luis Majul expuso un humor tan fino que resultó de difícil comprensión y Esteban Trebucq cenó en vivo. El guion fue el mismo en todos los casos: una docena de empanadas puede salir mucho menos y Darín come cosas caras.

Embed - ¿CUÁNTO VALE UNA DOCENA DE EMPANADAS? EL CRUCE ENTRE CAPUTO Y DARÍN

La pobreza del debate deprime: queda claro a qué se refirió el actor. Pero lo peor es que buena parte del periodismo se haya subido a ese argumento. ¿Cuánto cuesta de verdad una empanada?

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/elcancillercom/status/1927065575399792667&partner=&hide_thread=false [AHORA] Darín cree que se "entiende claramente" a lo que se refería con las empanadas, subrayó que "los precios están elevados" y advirtió que "Toto" Caputo fue "bastante despectivo" para ser "un funcionario público": "Debería ser un poquito más educado".



@AmericaTV https://t.co/PqhpUti1ML pic.twitter.com/B5Q1cbhxFL — ElCanciller.com (@elcancillercom) May 26, 2025

Botana hablaría de "barbaridad de la palabra", "era de la humillación", "tormenta reaccionaria" y "administración del odio". Piñeiro, de sanewashing a un ataque coordinado por el Ministerio del Odio.

La "batalla cultural" de Javier Milei y los hombres del mañana

La ofensiva no descuida nada porque la Argentina, que no se da por enterada por estar anestesiada en su sensibilidad democrática, atraviesa una etapa de "batalla cultural". Como diría Les Luthiers, "los que hoy son niños mañana serán hombres".

El Gobierno se ríe de haber sido impedido de privatizar los medios públicos y de que, por eso, la oposición le haya permitido usarlos como parte de su dispositivo de propaganda. El canal Pakapaka está a punto de ser relanzado con "contenidos neutrales" y con una "reparación" del personaje Zamba.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1925861892754407591&partner=&hide_thread=false MEDIOS PÚBLICOS Milei desfinancia Canal Encuentro y Paka Paka y los canales están con histórica "Producción Cero"



@MixMaiMay https://t.co/6FjqsHV1ok — LETRA P (@Letra_P) May 23, 2025

La realidad es otra. "Como gran novedad, promete incorporar Dragon Ball, el animé de los 90, y otras como Tuttle Twins, cuyo título no se preocupan por traducir, pero está lejos de carecer de bajada ideológica: 'La serie sigue a los hermanos gemelos Ethan y Emily Tuttle, quienes viajan a través del espacio y el tiempo con su abuela Gabby para conocer a personajes históricos y aprender lecciones sobre temas relacionados con la libertad económica y el anticomunismo", informó Página|12.

Así, Milton Friedman explicará la teoría monetarista de la inflación, aparecerán los padres de la Escuela Austríaca de economía, se deplorará al régimen cubano y se estigmatizará a Karl Marx. Simpatiquísimo.

Embed View this post on Instagram A post shared by La Derecha Diario (@laderechadiario)

En su programa de streaming, Daniel Parisini, alias "Gordo Dan", explicó que "cuando enseñamos nuestra ideología a los chicos no es adoctrinamiento, es decirles la verdad".

¿Hay alguien ahí?