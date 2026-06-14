La devaluación de Javier Milei

Si este tiempo es la cocina del 2027 de elecciones , Javier Milei debería prestarle atención al daño que se está provocando: el de una devaluación . La referencia no es a una depreciación del peso en un contexto de incertidumbre política, sino a la de su reputación, producto de la saga de calamidades que le ha tolerado a Manuel Adorni .

El estado de la economía es conocido: inflación y, sobre todo, riesgo país en baja, y acopio acelerado de reservas por parte del Banco Central para hacer frente, entre otras cosas, a los vencimientos de deuda venideros y a la previsible dolarización de carteras del año impar. Todo, desde ya, en base a un desmesurado costo en materia de actividad doméstica, ingresos populares , empleo y consumo.

Sin embargo, si eso puede ser reivindicado como logros de gestión, su rescate en términos políticos resulta más difícil. Para seguir con las metáforas financieras, el jefe de Gabinete, el hombre de la reprobación unánime , se probó como un activo tóxico , esos que no tienen esperanza de redención y que los inversores deciden pasar a pérdida y rematar a precio vil.

El nuevo rico ha sido eso por tres largos meses, exactamente desde el 10 de marzo, cuando portales de noticias y usuarios de redes sociales difundieron una foto que lo mostraba en Nueva York, a donde había viajado como parte de una comitiva presidencial, junto a su esposa, Bettina Angeletti . La mujer había viajado en el avión presidencial, vicio de "casta" que el propio Adorni había asegurado, cuando aún se permitía pararse como vocero frente a periodistas, el Gobierno no se permitiría.

Luego llegaron las imágenes de su abordaje de un vuelo privado a Punta del Este, las revelaciones sobre las actividades de Adorni Travel y Adorni Propiedades , el show de la escribana , el tren de vida injustificable, el empujón de la rebelde Patricia Bullrich y la entrevista televisiva en la que se asumió como un ladrón de dinero público a través de 25 años de evasión y como un doloso falsificador de declaraciones juradas.

Manuel Adorni y Bettina Angeletti, en Nueva York. Esta foto desató una serie imparable de revelaciones sobre el tren de vida del matrimonio, incompatible con sus ingresos declarados.

Embed - “Ahorramos en negro”: Adorni confirmó que presentó su DD.JJ. ENTREVISTA COMPLETA con José del Río

Ha sido una calamidad cotidiana que Milei asumió con un estoicismo sorprendente, al punto de poner en peligro alianzas –con el PRO, radicales y provincialismos– sin las cuales no podría pasar por el Congreso ni una declaración de interés. Una simbiosis de lo más llamativa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/proargentina/status/2065163105458602386?s=20&partner=&hide_thread=false Lo de Manuel Adorni es una falta grave. Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible.



En un momento histórico como este, en el que millones de argentinos… — PRO (@proargentina) June 11, 2026

La reputación de Javier Milei

La última Encuesta de satisfacción política y opinión pública de la Universidad de San Andrés (UdeSA), una de las más seguidas por el Círculo Rojo político y financiero, arrojó que la aprobación al gobierno de Milei cayó este mes al 35%, mientras que la desaprobación subió al 61%.

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El sondeo (3 a 5 de junio, nacional, mil casos, online y credibilidad del 95%) reveló que el 58% considera que la situación del país empeoró en la actual gestión y que sólo el 19% cree que mejoró. A futuro, el 43% se abraza al pesimismo.

¿Cuánto aportaron a este escenario los escándalos de Adorni? ¿Cómo separar el efecto corrosivo de esta corruptela a cielo abierto, ahora encima confesada, de las malas vibras económicas?

Diego Reynoso, el director de la encuesta de la UdeSA, dijo que "el principal elemento que está detrás de la caída en la aprobación del Gobierno, lenta pero continua, es la preocupación por los salarios y por el empleo. El affaire de Adorni no tuvo un impacto estadísticamente significativo, aunque sí un efecto cualitativo, que podría verse en el mediano plazo y que impacta en la reputación de Milei".

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"Ese efecto reputacional es el que mencionan ciertas empresas y marcas, que hacen que el marketing se vuelva más caro. Esto se da cuando ya no se convence a nadie por más que haya una estrategia excelente para lo que se quiere vender. Ese puede ser el efecto Adorni: que, en el largo plazo, todo lo que el Gobierno quiera comunicar positivamente esté teñido, opacado", añadió.

Javier Milei, ¿como Alberto Fernández?

El especialista comparó el "efecto Adorni" con la gran piedra en la que encalló la relación entre Alberto Fernández y la ciudadanía: la foto de la fiesta por el cumpleaños de su expareja Fabiola Yáñez en plena pandemia.

SEIwwNc9u_1200x0__1 Esta foto, la de un festejo del tipo que el propio gobierno peronista había prohibido en pleno confinamiento, condenó definitivamente a Alberto Fernández frente a una mayoría de la opinión pública.

"La foto de Olivos no erosionó la aprobación del gobierno de Fernández más de lo que ya estaba, pero después la administración del Frente de Todos ya no pudo capitalizar políticamente nada, ni siquiera la campaña de vacunación, que tenía niveles de satisfacción del 90%. Ese fue un típico efecto reputacional y podría ser el efecto Adorni a mediano plazo", explicó en una entrevista con FM Milenium.

De concretarse ese escenario, al jefe de Estado se le haría cuesta arriba remontar lo suficiente en las encuestas como para encarar la campaña, que arrancará temprano el año que viene, con mejores perspectivas. Los analistas de la City creen que la inflación seguirá en lenta declinación y que es probable que el riesgo país logre romper a la baja la barrera de los 400 puntos básicos, lo que le abriría a Toto Caputo el mercado voluntario de deuda.

Esto último, una ventana de oportunidad tal vez breve antes de que la incertidumbre electoral meta la cola, podría ser oro en polvo para el Gobierno. Emitir deuda nueva a entre el 7 y el 8% anual permitiría refinanciar parte de los vencimientos del año electoral –en total suman unos 30.000 millones de dólares– y limitar la necesidad de generar un superávit fiscal demasiado grande para evitar un default. Eso significaría que Milei podría aflojar con el ajuste y darle algo más de rienda al consumo mientras peleara por ser reelecto.

Captura de pantalla 2026-06-12 a la(s) 7.41.32p.m. El riesgo país se desplomó en los últimos días: una noticia muy esperada por Javier Milei y Toto Caputo. (Fuente: Ámbito)

"El gobierno que vive en el algoritmo"

El peligro de una ruptura duradera entre el Presidente y una mayoría social ya se insinúa en los sentimientos que se expresan cuando se pregunta sobre el Gobierno.

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"En el mediano plazo, el caso de Adorni probablemente generará una crisis reputacional que dificultaría que noticias positivas se conviertieran en activos para el Presidente. Me refiero al 61% de los ciudadanos que lo reprueba y, dentro de eso, también a los volátiles, a los que sería más difícil devolver al lote de la aprobación", dijo Reynoso.

Al calor del Adornigate, el Gobierno que, como escribió Sebastián Iñurrieta en Letra P, "vive encerrado en el algoritmo", experimentó nuevos niveles de pérdida de control de esa esfera desde la que creía poder controlar el país entero.

Un estudio de social listening de la firma Reputación Digital realizado entre el 3 y el 6 de este mes encontró que el 82% de las menciones sobre Adorni en las redes sociales fue de tono negativo y apenas el 7%, positivo. Lo peor: el sarcasmo dominante mostró hasta qué punto el hombre se convirtió en un meme radiactivo.

Captura de pantalla 2026-06-12 a la(s) 7.48.02p.m. Manuel Adorni se ha revelado como un activo político tóxico para Javier Milei en el microclima de las redes, hábitat constitutivo de la ultraderecha.

En tanto, la consultora Ad Hoc encontró que el caso sigue batiendo récords de alusiones negativas y opacó la noticia favorable al Gobierno de una inflación en baja por segundo mes consecutivo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AdHocOK/status/2065481715913523681?s=20&partner=&hide_thread=false Otro dato importante:



En las publicaciones que mencionaron ayer al presidente Javier Milei, la presencia del caso Adorni fue 4 veces superior al tema inflación.



Negatividad que nubla la gestión. — Ad Hoc (@AdHocOK) June 12, 2026

"Antes de que Adorni presentara su declaración jurada, ya concentraba buena parte de las conversaciones en las redes sociales a tal punto que, durante varias horas, acumuló más menciones que el propio Milei (…) un fenómeno poco habitual", escribió Susana Maidana en Letra P.

El Gobierno, el peronismo y Patricia Bullrich

Al ser consultado sobre quienes, en la oposición y en el oficialismo, medran en el nuevo estado de cosas, el director de la Encuesta de satisfacción política y opinión pública de la Universidad de San Andrés respondió tajante: en la primera, nadie; en el segundo, Bullrich.

"Manuel Adorni supo ser el dirigente con mejor imagen del Gobierno. Llegó a estar, en octubre de 2024, por encima de los 40 puntos de imagen positiva y se mantuvo sobre el resto de los ministros hasta diciembre de 2025. Sin embargo, cuando empezó este affaire en marzo, se derrumbó a 15 puntos de imagen positiva y pasó a 72 de negativa. Fue una caída demoledora", indicó.

"La baja de Adorni –estimó– no contagió en la misma medida al Gobierno, pero provocó una modificación sustancial del ranking (oficialista), que históricamente lideraba Milei. Ahora pasó al primer lugar Patricia Bullrich, que está capitalizando todo este desgaste con 38 puntos de imagen positiva y sigue creciendo".

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En la oposición, "por ahora nadie capitaliza ese 61% de descontento. Los tres dirigentes con mejor imagen que tenemos medidos en ese campo son Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof y Myriam Bregman, parejos y con una imagen positiva global de 32, 31 y 29 puntos, respectivamente. Es muy poco todavía para ser rivales de Milei y más cuando crece la figura pública de Bullrich, porque existe la posibilidad de que sea ella la abanderada del oficialismo".