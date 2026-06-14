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DISCUSIÓN 2027

La UCR porteña, entre una coalición de centro y un sello al acuerdo legislativo entre el PRO y LLA

El radicalismo proyecta una coalición amplia para las elecciones, pero sigue siendo clave en el juego en tándem del oficialismo y el mileísmo. El rol de Angelici.

Letra P | Francisco Basualdo
Por Francisco Basualdo
La UCR porteña busca salir del laberinto político mientras cumple con sus compromisos político con Jorge Macri.

La UCR porteña busca salir del laberinto político mientras cumple con sus compromisos político con Jorge Macri.

La UCR porteña resolvió en su última convención avanzar en la construcción de una coalición de centro progresista para disputar la Jefatura de Gobierno de la Ciudad en 2027. Sin embargo, sus legisladores habilitan las mayorías que permiten aprobar iniciativas centrales en una etapa marcada por el acercamiento entre el PRO y La Libertad Avanza.

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Esa tensión atraviesa al radicalismo desde la renovación de sus autoridades y expone uno de los principales desafíos políticos que enfrenta en los próximos meses: construir una alternativa electoral competitiva que limite la posibilidad de una convergencia entre libertarios y macristas sin romper los compromisos que hoy lo vinculan al oficialismo porteño.

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La nueva conducción partidaria, encabezada por el presidente de la UCR Ciudad, Hernán Rossi, aprobó semanas atrás un plan de acción orientado a fortalecer el perfil político del partido, conformar equipos técnicos y diseñar una propuesta capaz de reunir al arco político que incluye al PRO, el larretismo y sectores alejados tanto del kirchnerismo como de La Libertad Avanza.

Entre los dirigentes radicales circula una premisa: una eventual convergencia electoral entre el macrismo y los libertarios volvería a polarizar el escenario político de la Ciudad y reduciría el espacio para una propuesta de centro.

El papel de la UCR en la Legislatura porteña

Esa estrategia de mediano plazo convive con otra realidad. En la Legislatura porteña, la UCR forma parte de un esquema de acuerdos parlamentarios que resulta determinante para la gobernabilidad del oficialismo.

La dinámica volvió a quedar expuesta en la antesala de la sesión prevista para el 18 de junio. Los legisladores radicales aportaron sus votos a los despachos de mayoría que impulsan la reforma del sistema de Verificación Técnica Vehicular, la denominada Ley Hojarasca y la modificación del régimen de trapitos, tres iniciativas representativas de la agenda legislativa que hoy comparten el PRO y La Libertad Avanza.

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No se trata de una coincidencia aislada. Durante los últimos meses, el radicalismo también acompañó o facilitó distintos proyectos vinculados a la agenda económica y de gestión promovida por el oficialismo.

En algunos casos lo hizo mediante votos afirmativos. En otros, a través de posiciones intermedias o disidencias parciales. El resultado político, sin embargo, fue similar: contribuir a la construcción de las mayorías necesarias para que esas iniciativas avanzaran.

Daniel Angelici y la articulación parlamentaria

Detrás de esa dinámica aparece un factor que excede la vida interna partidaria. Tras la derrota electoral de mayo de 2025, Jorge Macri recurrió al dirigente radical Daniel Angelici para fortalecer la articulación política del oficialismo.

El desembarco de Cristian Gribaudo en la Secretaría Administrativa de la Legislatura consolidó esa influencia en el principal ámbito donde se negocian acuerdos que, por ahora, se limitan al plano parlamentario.

En ese esquema, los legisladores radicales ocupan una posición singular. Forman parte de la estrategia que busca construir una expresión de centro progresista para el próximo ciclo político, pero también integran la arquitectura de poder que garantiza el funcionamiento cotidiano del oficialismo.

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La principal dificultad para el radicalismo consiste en administrar ambos planos al mismo tiempo. Cuanto más se consolide la convergencia entre el PRO y La Libertad Avanza, más complejo resultará construir una alternativa que recupere la lógica de coalición amplia que alguna vez expresó Juntos por el Cambio.

La UCR necesita preservar sus vínculos con el PRO porque considera que sigue siendo la fuerza política más relevante de cualquier alternativa competitiva para gobernar la Ciudad. Pero también busca evitar que la creciente cercanía entre macristas y libertarios termine condicionando la posibilidad de construir ese espacio.

La influencia de Angelici ayuda a explicar cómo conviven ambas dinámicas. En el entorno del dirigente radical sostienen que apuesta a una coalición amplia para las elecciones del próximo año, sin participación de La Libertad Avanza. Al mismo tiempo, cumple un papel central en la articulación parlamentaria que necesita Jorge Macri para sostener la gobernabilidad.

La tensión no surge de proyectos necesariamente incompatibles. Surge de la dificultad de desarrollar de manera simultánea una estrategia electoral autónoma y una política legislativa que continúa sosteniendo, en buena medida, al oficialismo porteño.

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