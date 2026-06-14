El laberinto ¿sin salida? del peronismo

Todas las patas del peronismo de Santa Fe confían que la sangre no llegará el río y el partido podrá, en 2027, ordenar su mejunje a través de las PASO. Sin embargo, las cabezas, pesos pesados como el exgobernador Omar Perotti y el senador Armando Traferri , no quieren compartir armado. Entonces, ¿habrá unidad forzosa o una tribu competirá por fuera?

Lo de Traferri y Perotti es personal y no tiene solución, pero arrastra e involucra a todo el justicialismo de la provincia. Como publicó días atrás Letra P , el senador le hizo saber a su entorno que no va a subirse al mismo bondi que el exgobernador, ni siquiera en términos de enfrentarlo en unas primarias. El rafaelino, por su parte, siente que el partido, liderado por el traferrista Guillermo Cornaglia , lo empuja a competir por afuera, algo que nunca hizo ni hará, según su vocería. Entonces, ¿cómo se acomoda?

Perotti no manifestó su deseo de ser candidato a gobernador. En el amanecer de la semana, al lado del alcalde de Funes , Roly Santacroce , verbalizó que era el momento de los intendentes. Según su entorno, está de recorrida permanente por la provincia con traje de candidato y dispuesto a dar la pelea interna, pero la llave del partido la tiene Traferri en alianza con Agustín Rossi .

Más de un actor de Unidos especula -¿y opera?- el sueño de Perotti y socios compitiendo por afuera para dividir la oferta peronista. El sector que rodea al diputado provincial lo rechaza de plano y remarca que, en 40 años de trayectoria, el exmandatario nunca compitió por fuera de la estructura partidaria.

En Santa Fe, Traferri mueve fichas para cerrarle las puertas a una eventual candidatura de Perotti dentro de las estructuras partidarias del peronismo La disputa entre ambos referentes condiciona la unidad del PJ de cara a 2027 https://t.co/4SQw5BgaWj @alvaromate201 pic.twitter.com/cIa5ZpRBzA

Entonces, ¿cómo harán Perotti y Traferri para coincidir dentro de la misma estrategia? ¿Pueden someterse ambos a una competencia ordenada, acordada, con garantías? Si el PJ se parte y va dividido, puede encaminarse tranquilamente a una de sus peores elecciones, sino la peor, en la historia de la provincia.

Tercios, el deseo del peronismo

El peronismo solo tiene alguna chance de victoria en 2027 si el escenario de tercios con Unidos y La Libertad Avanza se consolida de manera sólida. Mientras más ofertas haya en cancha, más beneficio para el gobernador Maximiliano Pullaro, que se jugará la reelección. El PJ necesita, a la vez, candidaturas taquilleras, que hoy no abundan. Perotti, aún con la derrota de 2023, cosecha conocimiento y recorrido. El senador Marcelo Lewandowski tiene más de una elección en el lomo, aunque todavía no manifieste con claridad sus intenciones y deseos.

Fuera de ese primer anillo, todo es una apuesta. El diputado Diego Giuliano también avisó que quiere liderar, en un esquema que contenga y sostenga la candidatura a intendente de Juan Monteverde en Rosario. El delfín de Sergio Massa tiene formación, conocimiento en la ciudad más poblada de la provincia y vínculos, pero requiere de mayor posicionamiento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiegoGiuliano/status/2065563462026076345&partner=&hide_thread=false Hoy compartimos una muy buena jornada de intercambio en el Departamental Rosario PJ junto a compañeras y compañeros del @ctroCEPA



Escuchar, debatir y analizar la realidad económica con quienes vienen estudiando de manera seria y rigurosa lo que ocurre en nuestro país es… pic.twitter.com/NL4E3CVLy1 — Diego Giuliano (@DiegoGiuliano) June 12, 2026

Podría Giuliano ser el candidato del ala oficial del partido, siempre y cuando cierre de buena manera con Rossi y Traferri. El senador, por las dudas, ya le hizo saber a la política que juega un pleno a convencer al empresario Federico Pucciariello, un jugador clave en el mundo de los biocombustibles.

No obstante, todas estas especulaciones dependen del armado, rumbo y norte de ambos ejes. Los movimientos de uno y otro deberían alinear al resto de las tribus.

Otro cálculo importante en Santa Fe

Con todo, hay otro rasgo trascendente en la estrategia del peronismo santafesino. A la hora de los cálculos, más de uno está viendo con atención el cierre de listas nacionales, que incluso si las PASO siguen en pie ocurrirá después de las generales en Santa Fe. Es que este año la provincia pone en juego bancas en las dos cámaras del Congreso y la silla que hoy ostenta Lewandowski en la cámara alta es muy pesada y podría incidir en el esquema del cierre de listas de la Bota. El periodista quiere retener su escaño, pero ¿cómo? ¿Su deseo lo obliga a ser candidato a gobernador? Si Perotti pretende volver al Senado, ¿no está también obligado a competir en la provincia? Giuliano termina su mandato en Diputados, ¿tiene que ser candidato en el pago chico para poder renovar su mandato?

El cierre de listas provincial será en febrero y se calculará también con un ojo esa instancia a nivel nacional. “Es todo complejo, por donde lo mires”, se sincera un exlegislador peronista, que aguarda y analiza el paño, sin apuro.