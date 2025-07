Hace ruido el modelo de Javier Milei

Que Javier Milei insista en denostar como "econochantas" o "pifiadores seriales" a los especialistas críticos de su gestión no impide que se acumulen elementos que sugieren que algo está severamente errado en su modelo, incluso dentro de su propia lógica y en sus propios términos.

Esas descalificaciones, se sabe, son de consumo doméstico, aunque los señalados no dicen nada diferente de lo que plantean grandes bancos de inversión internacionales como J.P. Morgan, que viene de anunciar su decisión de recoger el barrillete del carry trade armado por Toto Caputo debido al elevado riesgo de devaluación, no ya –como se espera– después de las elecciones legislativas de octubre, sino acaso antes. Esa advertencia fue la última, pero no la única que ha llegado de Wall Street.