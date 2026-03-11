Javier Milei, alfarero de oposiciones

Aún de gira en Estados Unidos , antes de viajar a Chile para asistir a la asunción del ultraderechista José Antonio Kast y mientras el mercado elegía volver a creer que pronto todo estará bien en Irán , Javier Milei volvió a esgrimir ayer el tipo de narrativa a la que apuesta la estrategia para su reelección : la confrontación total.

Sin embargo, la política es un juego de acciones y reacciones, y más que nunca cabe preguntarse si el Presidente, como un alfarero detallista, no está generando con ese recurso la oposición que hoy no se ve por ningún lado.

En la Argentina Week, convocada en la nueva sede neoyorquina del banco de inversión JP Morgan –un amigo del modelo–, el presidente zamarreó fuera del recipiente a Paolo Rocca y a Javier Madanes Quintanilla , lo que, coincidieron las crónicas periodísticas, no fue acompañado en esta ocasión por aplausos de la audiencia, sino más bien por cierta incomodidad.

La violencia verbal de Milei es a la vez intemperancia y guion. Así lo probó en la última campaña electoral, cuando le convino fingir autocontención. Pese a eso, cuando se suelta permite que su inconciente se exponga claramente.

"Todos saben que las últimas semanas tuve confrontaciones abiertas con Paolo Rocca, con Javier Madanes Quintanilla y con el sector textil, pero como (en este) nadie me puso una cara visible, no pude atacar de manera directa. Sí puedo decir que los otros dos son dos empresarios prebendarios", dijo en un momento. Atacar, para él, es una pulsión.

"Quizás Rocca y Madanes, en connivencia con políticos ladrones, atacaron a los argentinos durante muchos años, pero se terminó. Se terminó eso, se terminó la Argentina corrupta", añadió el presidente que aún no aclara qué pasó en el Libragate y en el Karinagate.

Al segundo, lo acusó de tirarle por la cabeza 920 despidos para embarrarle la ley de precarización laboral, según el mandatario, demostración clara de un intento de golpe de Estado en su contra.

Lo que siguió fue la baguala conocida: el proteccionismo como acto de violencia del Estado y la primacía del beneficio general del acceso a bienes importados más baratos por encima de la protección del empleo, incluso cuando no haya quien tenga dinero para comprar nada.

"Según el principio de revelación (…) aquellos que defienden la industria nacional son unos chorros", resumió. Su fascinación con Donald Trump resulta cada vez más incomprensible.

En síntesis, la baguala es su programa, uno que contrapone una oposición por ahora tan inexistente como objetiva y que, si decidiera dar un paso al frente, podría hacerlo arrepentirse de esas bravatas.

Por lo pronto, el hombre empuja hacia ella a empresarios poderosos y capaces, si lo quisieran, de quebrar el apoyo que le brinda el Círculo Rojo.

Milei es un hombre curioso y por eso no debe llamar la atención que destrate a empresarios poderosos en un evento destinado a captar las inversiones que necesita con desesperación para sacar a la economía de su actual estado de inflación sostenida y crecimiento limitado a nichos de escaso derrame.

Las consecuencias sociales de un modelo de salarios en retroceso, empleo que se degrada como cuentapropismo y monotributismo, cierre de empresas, destrucción de la industria, jubilaciones menesterosas y ataque frontal a todo lo que sea consumo popular generan la clientela que, más temprano que tarde, encontrará carriles de representación.

"Seis de cada diez personas creen que la economía está peor que hace un año", informó Susana Maidana en Letra P en base a una encuesta del estudio de D'Alessio-Irol-Berensztein.

image

"Una reciente encuesta de la UCA informó que seis de cada diez trabajadores asalariados se saltea comidas durante su jornada laboral por motivos económicos", reportó este martes La Nación.

Captura de Pantalla 2026-03-10 a las 21.25.09 Fuente: UCA y La Nación.

El antimileísmo ya existe en la sociedad.

Captura de Pantalla 2026-03-10 a las 19.42.53 Fuente: Relevamiento Nacional de Management & Fit, febrero 2026.

Ahora falta quién lo sintetice y le dé voz.

Gobernadores con visión de país se buscan

Esa economía fría es, por otro lado, la clave de buena parte de la sensación térmica de poder del Presidente: el retaceo de recursos y de inversiones de su ajuste perpetuo le permite tener a su merced a una mayoría de gobernadores necesitados de migajas y carentes de mirada nacional.

De hecho, asistieron a su diatriba antiindustrial Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Sáenz (Salta), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio Torres (Chubut), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Cabe desearles a todos ellos buena suerte en el desafío de gobernar en el país que delinea su apoyo cotidiano.

Sin embargo, conforme se acerquen las elecciones del año que viene, más de uno de estos caerá en la cuenta de que La Libertad Avanza (LLA) no quiere ninguna forma de sociedad con ellos, sino todo lo contrario: plantarles listas en sus distritos para sacarlos del poder que creen tener comprado. Son, para empezar, los primeros protagonistas de la oposición objetiva que Milei va creando, aunque ni ellos lo vean.

El dilema de Paolo Rocca

Un actor de la coalición del futuro podría ser el empresariado industrial, comenzando por su máximo emblema, Rocca, y sus tentáculos en el mundo de los medios.

Lo del ceo de Techint es curioso. Milei lo zamarrea, lo ridiculiza con apodos desdorosos y le reprocha vender demasiado caros los tubos de acero necesarios para hacer fluir la nueva riqueza hidrocarburífera de la Argentina, pero el hombre no deja de ganar dinero.

Tras perder a manos de la empresa india Welspun la provisión de los tubos para la construcción del gasoducto de Southern Energy que unirá Vaca Muerta con el golfo San Matías, en Río Negro, Rocca aguarda ahora el resultado de la licitación que podría darle a su holding la construcción de esa obra valuada en 1300 millones de dólares.

Como sea, en el último año, Rocca desalojó a un mileísta de la primera hora como Marcos Galperin del tope del ranking de los argentinos más ricos. La revista Forbes les adjudicó, respectivamente, fortunas personales de 7300 millones y 7200 millones de dólares, lo que los dejó en las posiciones 528 y 542 a nivel global.

Gemini_Generated_Image_z0u8y5z0u8y5z0u8 Fuente: Forbes.

Del mismo modo en que Clarín gana, a pesar de las diatribas del extremista de derecha, con tarifas desreguladas y vía libre de hecho a la ampliación de su monopolio de telecomunicaciones, lo que Rocca pierde con sus "tubitos caros" frente a la competencia de China –proveedora, por caso, de Welspun– lo recupera con creces como operador top de Vaca Muerta con Tecpetrol.

¿Hasta qué punto la economía de Milei le resulta disfuncional? ¿La pelea con el jefe de Estado lo animará –una vez más– a alentar un eje político a partir del peronismo que seduce al capital?

captura-pantalla-2026-03-08-las-182007 Paolo Rocca en Brasil, con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

¿Fue un mensaje a la política argentina su encuentro a los abrazos con Luiz Inácio Lula da Silva en un acto público celebrado en Río de Janeiro? A Milei eso le cayó pésimo…

Los pasos del broker

La situación es de difícil lectura, pero algunos movimientos en la superestructura política llaman la atención. Puntualmente, el activismo de Miguel Ángel Pichetto en defensa de la industria nacional, conducta que había abandonado temporalmente al votarle al Gobierno, entre unas cuantas cosas más, las desregulaciones de la ley Bases.

El banfileño-rionegrino en fuga del macrismo parece haber recuperado la memoria peronista y opositora. No sólo ha defendido públicamente la industria nacional y a Rocca –algo que podía descontarse–, sino que visitó en San José 1111 a Cristina Fernández de Kirchner y hasta recuperó radicalmente su tradicional conducta peronista en el Congreso.

Captura de Pantalla 2026-03-10 a las 19.05.00

Impenitente, busca otra vez el armado de "un gran frente nacional de centro" que en tantas ocasiones le ha resultado electoralmente esquivo. Sin embargo, en esta ocasión, la presencia de un Rocca manoseado en un lado y nada menos que de CFK en el otro convoca a abrir los ojos y prestar atención.

Consultado en Futurock sobre esa visita llamativa, Máximo Kirchner aprovechó para gambetear y arrojarle un dardo a uno que no ha pasado por el departamento de Constitución: Axel Kicillof.

Captura de Pantalla 2026-03-10 a las 20.28.42

No hay que subestimar a Pichetto, un hombre que sabe juntar poder a pesar de no tener votos. Su rol es básicamente el de un articulador, un eficaz broker de la política, lo que hace más llamativos sus últimos movimientos.

Captura de Pantalla 2026-03-10 a las 20.29.32

¿Cuál sería la figura capaz de unir lo que a priori parece irreconciliable?

¿Y Axel Kicillof a dónde va?

¿Será que el peronismo irá por ese lado, encima con la venia de Cristina para aislar a Kicillof? La necesidad de unir una alianza amplia de oposición a la extrema derecha –en un país con conciencia cívica, se la llamaría "de salvación democrática"– podría justificar en los meses venideros movimientos tan audaces como hoy inimaginables.

Es demasiado pronto para dar por sentada semejante cosa, sobre todo cuando se aguardan acciones del gobernador bonaerense, otro actor clave del peronismo.

Según contó Macarena Ramírez en Letra P, el discurso de apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial "fue un llamado a construir una alternativa nacional para disputarle a Javier Milei la presidencia en 2027". A su alrededor, claro.

En En otra nota, la colega explicó de qué manera Kicillof contuvo el conflicto salarial con estatales y docentes, y en una más indicó que concibe la idea de anticipar la elección local del año que viene como parte de su proyecto presidencial. Sin embargo, sigue haciendo equilibrio entre el mantenimiento de su base electoral K y la necesidad de ampliar sus gestos al centro del espectro político, cosa más fácil de pergeñar que de conseguir.

El saludo –frío– con Mauricio Macri en Expoagro fue un gesto civilizado de parte de ambos –una rareza sólo en la extravagante Argentina de la grieta– y una demostración simbólica del modo en que la política opositora se va corriendo al centro en busca de los desencantados del mileísmo.

HDEf-tJWwAAJtSQ Frío, frío, pero saludo al fin: Axel Kicillof y Mauricio Macri compartieron la mesa del campo en Expoagro.

Con todo, los gobernadores que pretendía juntar Kicillof a su alrededor están en otra: algunos en Estados Unidos con Milei y otros, como Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro, todavía no se animan a mostrar un rostro verdaderamente opositor ni, menos todavía, a acercarse a él.

"¿Integraría un frente anti-Milei con sectores no kirchneristas? ¿Axel Kicillof y Sergio Massa también son un límite?", le preguntó La Nación al santafesino. "Sí, todo lo que fue parte del modelo kirchnerista no tiene ningún punto de conexión con lo que pensamos y proyectamos a futuro. Ellos son parte del pasado. Es imposible pensar una alternativa con las personas que fueron ejes del pasado corrupto", respondió él, que en su momento no dudó en aceptar ayuda bonaerense contra el flagelo narco.

Al gobernador bonaerense se le acerca el momento de definir si va a ser el gran antagonista del presidente cooptado por "la casta".

La ambulancia ya encendió el motor y los heridos de la economía mileísta esperan ansiosos su llegada. Falta todavía que el chofer se ponga al volante.