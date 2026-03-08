La calidad del blindaje de Milei Hermanos

El nombramiento de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia y presunto encargado de blindar a Javier y a Karina Milei de fisgoneos peligrosos en escándalos como el Libragate y el Karinagate domina la agenda informativa en paralelo al conflicto en Irán . No es para menos, ya que ese es el –por ahora– último episodio de la guerra eterna de la extrema derecha gobernante : la que enfrenta a la hermana secretaria general y a Santiago Caputo , estratega sin cartera y dueño de secretos que queman la piel por mera proximidad.

Con todo, la centralidad del nombramiento de Mahiques en los análisis no permite aún determinar de qué material está hecho ese blindaje judicial y, en particular, su capacidad de resistir una eventual oxidación del poder presidencial .

"Hay dos figuras que se repiten en cada disputa libertaria: Karina Milei y Santiago Caputo, enfrentados por cada baldosa de poder del gobierno (…). Los movimientos del gabinete de esta semana, con la salida preanunciada de Mariano Cúneo Libarona de Justicia y su reemplazo por Juan Bautista Mahiques, junto a los que pueden venir, además de los problemas que enfrentó La Libertad Avanza (LLA) para sancionar la reforma a la ley de glaciares y hasta las peleas de cartel por la liberación del gendarme Nahuel Gallo expusieron las tensiones libertarias que siempre pueden arruinarlo todo ", escribió Mauricio Cantando en Letra P .

En tanto, Santiago Fioritti dijo en Clarín que "Karina ya no permite que Caputo tenga una opinión decisiva, no cuestionable, ni siquiera en términos de construcción electoral. Quienes se mueven con audacia en el microclima libertario cuentan que, en el último tiempo, en más de una oportunidad Caputo acordó algo con Milei y, enterada de eso, Karina fue y revirtió la resolución".

"Una lectura del ascenso de Mahiques y (Santiago) Viola, que comparten fuentes de Comodoro Py, es la consolidación de la estrategia de impunidad de los hermanos Milei. De las múltiples sospechas de corrupción sobre casi todos los presidentes de la democracia, en pocas un mandatario quedó tan directamente implicado como Milei en $LIBRA y Andis", sumó Sebastián Lacunza en ElDiarioAr.

Jorge Liotti puntualizó en La Nación que "Karina (…) es la política territorial de los Menem y de Sebastián Pareja, y los acuerdos a cielo abierto con los gobernadores de Diego Santilli. Es Mahiques y su influencia en la casta judicial. En las últimas semanas hubo además demostraciones claras de que busca reconfigurar el perfil del oficialismo en torno de una noción partidaria clásica de LLA".

Karina Milei trae a "la casta" al gobierno que se vende como anticasta.

La casta coloniza el poder político

El caso del nuevo ministro de Justicia ayuda a iluminar un aspecto no tratado de esta tendencia.

Juan Bautista Mahiques es bastante más que el hijo de su padre, juez de facto de la Cámara de Casación –fue simplemente trasladado por orden de Mauricio Macri al Consejo de la Magistratura– y en vías de ratificación antijubilatoria–, lo que no es poco decir.

Es dueño de una aceitada red de contactos, sobre todo en la determinante Justicia federal –sede principal de la cancha políticamente inclinada de los tribunales nacionales–, y ha extendido sus tentáculos a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a la que, se supone, ahora deberá traicionar.

Todo, sin haber dado nunca explicaciones suficientes por haber sido uno de los invitados del Grupo Clarín a la pijamada de Lago Escondido y de haber quedado expuesto en un audio como el autor intelectual del ardid de encubrir esa dádiva con la emisión de "alguna facturita" de fantasía.

Su nombramiento, dicen los conocedores de esa fragua, llegó por recomendación de Viola, el primer adoptado por Karina M. para deshacerse de santiaguista Sebastián Amerio, a quien se removió del segundo lugar en la cartera sin aviso y a quien ahora se busca conformar con la Procuración el Tesoro. Esto es relevante.

¿Es Karina –el mileísmo– quien coopta a figuras de "la casta" y se las apropia para atender sus fines de gestión y sus necesidades de protección futura? O, al contrario, ¿son los diferentes segmentos del establishment los que imponen un poder igualmente vertical, pero concebido de abajo hacia arriba y destinado a apoderarse de la copa del árbol?

Un alien en "la casta"

A diferencia de Macri, el Presidente no es un miembro integrante de "la casta", expresión que, como habrás notado, suelo entrecomillar para no contribuir a naturalizar un concepto que en la Argentina remite al triunfo narrativo de la extrema derecha.

Milei puede ser entendido, de hecho, como un instrumento, un garante y un defensor de intereses que, por cuna, nunca fueron los suyos. Es el vehículo de una colonización del poder, algo poco novedoso en la historia argentina. O, de otro modo, sería el prestatario coyuntural de una autoridad que se le reconoce y refuerza mientras asegure apropiación de rentas y mercados, impunidades y reformas estructurales destinadas a cancelar –se presume que por esa enormidad que es la eternidad– la Argentina de la solidaridad entre clases sociales y generaciones previa al peronismo, pero empujada decisivamente por este.

Así, ¿a quién pertenecen en verdad esos resortes de autoridad e influencia?

El camino de Santiago

La traición es un elemento crucial de la política y hasta de la evolución humana. Así, nadie puede afirmar que los cooptados y leales de hoy sean los defectores de mañana.

Es curioso como la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo serpentea entre argumentos intercambiables.

La secretaria general de la Presidencia impuso –al final con éxito– su idea de que la estrategia para las legislativas debía privilegiar una arquitectura política propia en lugar de dar lugar a alianzas con gobernadores que serían pan para hoy y hambre para mañana.

Sin embargo, en el tema que hoy nos convoca, es ella la que impone una estrategia de poder que consiste en apoyar la extrema derecha en los servicios que puedan prestarle jugadores comprados a mitad del campeonato –Santilli, Mahiques…–, en detrimento de propios como el mencionado Caputo y sus protegidos.

El asesor, ninguneado desde la campaña y desde la sucesión de Guillermo Francos por Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete, entre otros hitos, viene de ser groseramente omitido por la transmisión oficial del discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Según trascendidos desplegados durante una semana larga, el desaire de Mahiques-Amerio extendió sobre el Gobierno la sombra de su posible renuncia.

Esas son, en realidad, miradas externas al poder. Aunque la tensión entre las partes es indisimulable a pesar de los abrazos que Javier Milei le prodiga a Caputo –como el largo posterior a la jura del nuevo ministro de Justicia, acompañado de palmadas y susurros–, no parece todavía haberse llegado a ese punto.

Esto es así, por un lado, porque Santiago C. Sigue manejando, a pesar del recorte de su influencia, recursos muy relevantes de poder como la SIDE, a través de Cristian Auguadra, y la ARCA, con Andrés Vázquez, entre otros.

Segundo, porque un portazo dejaría sin norte y financiamiento a la trolera que le responde, corazón desalmado de otra herramienta clave del mileísmo: la operación sobre las redes sociales.

En tercer lugar, podrían consignarse, pese a todo, consideraciones de lealtad personal del asesor con el presidente y, cuarto, la falta de nichos alternativos para que este enquiste su proyecto político de extrema derecha, aspiración que encontró en su momento en Milei un vehículo ideal, pero que era anterior a ese feliz encuentro.

La vida por una lapicera

Si de colonización se habla, es imposible no hacer mención a la enésima excursión del mandatario a Estados Unidos. Fue, por el tamaño del país que representó, el invitado más importante de Donald Trump para el lanzamiento del Escudo de las Américas, destinado a combatir el narcotráfico de acuerdo con la doctrina, métodos y dictados de la hiperpotencia.

Cada vez que se cruzan, Trump no deja de recordarle cuánto lo apoyó en la previa de la elección legislativa. Acaso eso no haga falta para que, pese a los peligros que también le impone, Milei le siga brindando al republicano una fidelidad verdaderamente canina y para que le siga destinando miradas embobadas, sonrisas infantiles y adulaciones extremas que llevan a preguntar a dónde diantres ha ido a parar el último resquicio de pudor u honor nacional.

En ese sentido, la ansiedad con la que pidió que le dieran una de las lapiceras que, a modo de souvenir, el jefe de la Casa Blanca obsequió a sus invitados de la ultraderecha continental dio un poco de ternura y un poco de vergüenza. Actuó como quienes se afanan por apoderarse del ramo de la novia.

Si ya antes de la llegada Milei el Estado argentino era un queso lleno de agujeros por los que se colaban los poderes fácticos, hoy parece directamente una caja vacía y abierta para ellos.

El momento en que, eventualmente, el modelo muestre signos de agotamiento económico y político dará la respuesta a nuestra pregunta: ¿el mileísmo se apropia de la casta o es esta la que instrumentaliza al mileísmo? Mucho de esto se jugará en las urnas el año que viene.

Mientras, a miles de kilómetros de Florida, se veían otras sonrisas. Alimentando la furia tuitera del Presidente, Paolo Rocca, llamado aquí "Don Chatarrín", acompañaba a Luiz Inácio Lula da Silva en la inauguración de una escuela técnica en Río de Janeiro.

Que tengas un muy buen día. Hasta mañana.