Efecto Milei en La Pampa: con los frigoríficos en picada, la familia que inventó los Paty sale del negocio

El gobernador de La Pampa, Sergio ZIliotto y su ministra de la Producción Fernanda González en el frigorífico Carnes Pampeanas: hace dos años hizo una fuerte apuesta al financiamiento del sector.

La industria frigorífica de La Pampa , que todavía es una potente creadora de empleos, atraviesa una crisis sin precedentes que deja empresas al borde del abismo, instala en las poblaciones el fantasma de la desocupación e impacta políticamente en el gobierno de Sergio Ziliotto , en la intendencia piquense de Fernanda Alonso y en los gremios del sector.

La Pampa había avisado sobre ese derrumbe , pero los últimos meses fueron un terremoto. El efecto de las políticas del gobierno de Javier Milei derrama y llama a la puerta: la Familia Lowenstein , famosa por ser la creadora de las hamburguesas Paty , confirmó que abandona el negocio como responsable del Frigorífico General Pico .

Ese emprendimiento moviliza a la zona norte de la provincia, aunque su producción está paralizada desde finales del año pasado y ya hubo 262 despidos, como contó Letra P .

Un cóctel económico mantiene inquieta a la industria frigorífica en general. La tormenta perfecta la conforman la enorme caída del consumo interno y el alto precio de la hacienda, cuando no directamente la falta de oferta para abastecer tanto el mercado local como el externo.

Según las cifras que manejan los empresarios pampeanos del sector, en enero el consumo cayó 12% respecto del año anterior, que ya era muy bajo en términos históricos. Desde 2018 el consumo de carne de vaca en la Argentina se reduce año tras año.

Fernando Pilotti, del frigorífico que lleva su nombre, dice que las estadísticas oficiales gambetean los números reales que ellos perciben en el cara a cara con la clientela, porque están en todos los puntos de la cadena y llegan con sus productos a la góndola. A la vez, el precio subió un 100% en el último año, redondea Pilotti.

familia pilotti La familia Pilotti, con más de 45 años en la industria frigorífica y en la foto junto a la ministra de Producción Fernanda González: admiten la "situación delicada", que "preocupa y asusta".

Su empresa no tuvo que recurrir a despidos porque es una decisión política histórica, pero advierte que “se está poniendo complicado”. No solo lo sorprende la caída local de la familia Lowenstein, sino que le “preocupa y asusta”, porque los sabe empresarios serios, “ordenados, fuertes y con gestiones prolijas”.

La economía contra siete generaciones

Los empresarios Ernesto “Tito” Lowenstein y Alan Lowenstein dejaron clara su decisión de dar un paso al costado del Frigorífico Pico. A la familia que lleva siete generaciones dedicadas al negocio de la carne esta crisis le resultó insuperable.

La explicación que brindan es que desde 2024 se hizo imposible de afrontar el costo de la materia prima y las altas tasas de interés, en un contexto en el que el frigorífico había decidido fuertes inversiones. La realidad “mermó completamente nuestra capacidad de generar el capital de trabajo necesario", admite la empresa.

Tito-y-Alan-Lowenstein-Lanzamiento-Ohra-Pampa-en-Mendoza-scaled Los empresarios Ernesto “Tito” Lowenstein y Alan Lowenstein dejaron clara su decisión de dar un paso al costado del Frigorífico Pico.

La planta que genera trabajo para familias de Pico, Trenel, Arata y La Maruja todavía tiene más de 400 personas empleadas, que esperan que lleguen a buen puerto las negociaciones con otras firmas para que alguna se haga cargo de ellas.

El rol de los gremios, Sergio Ziliotto y Fernanda Alonso

En esas conversaciones intervienen de modo interesado, pero informal, el Sindicato de la Carne que comanda Dardo Loza, el gobierno provincial del peronista Ziliotto y la intendencia de la también compañera Fernanda Alonso.

Para la zona norte, el impacto cobra alto volumen político. El delegado de la Secretaría de Trabajo en General Pico, Javier Thomsen, confirma que el año pasado hubo expedientes por 780 despidos en la región. Para la provincia del norte de la Patagonia se trata de números altísimos.

En las poblaciones más pequeñas de la zona el golpe se siente más, porque la falta de esa fuente laboral genera problemas sociales y familiares en cadena. "Es un latigazo infernal”, describe el funcionario.

despedidos El reclamo de trabajadores despedidos del Frigorífico Pico: cuestionamientos al rol del Sindicato de la Carne y alerta para el sistema político.

También golpea sobre los municipios, que por eso mismo se movilizaron. Ponen el grito en el cielo los jefes comunales de Trenel, Horacio Lorenzo; de La Maruja, Gustavo Cein; y de Arata, Jorge Sosa.

La ministra de Producción de la provincia, Fernanda González, reconoce una “situación delicada” porque los frigoríficos son los que más trabajo generan en La Pampa. También se dice sorprendida por el desenlace del Frigorífico Pico y refresca que hace dos años Ziliotto reunió en pleno a la industria para facilitar un financiamiento específico para el sector.

La misma crisis, en otros puntos de La Pampa

La situación del Frigorífico Pico tiene detalles puntuales, propios de su proceso singular, pero en general la industria de la carne soporta un cóctel de medidas económicas que la tiran abajo y generan una oscura incertidumbre.

El Frigorífico Bernasconi, en el sur de la provincia, también sufre un conflicto laboral después de un traspaso de la firma HV Sociedad Anónima a Metatech S.A.

El diputado peronista Abelardo Ferrán, que fue ministro de la Producción y decano de la facultad de Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa, opina que en ese caso “el problema más grande es el atraso cambiario”, porque el frigorífico de Bernasconi estaba dedicado fundamentalmente a la exportación.

Aunque puedan parecer un rubro menor, también son de alto impacto los tarifazos en los servicios.

Sobre llovido mojado: otro obstáculo para la industria

A la crisis general se suma, casi como detalle, la histórica pelea por la barrera "sanitaria", que le ha impedido a la provincia vender carne con hueso hacia el sur del país, porque es zona libre de aftosa pero con vacunación.

Aunque Senasa volteó esa regulación, aparecen cada tanto fallos judiciales que la suspenden, la anulan o la cuestionan. En las últimas semanas hubo una decisión en ese sentido de la Justicia Federal de Santa Cruz. Esa comercialización no va a cambiar el panorama general, pero también aporta desánimo.

Pilotti tiene un planteo sobre ese punto: “Argentina tiene que tener un solo estatus y todos competir bajo las mismas condiciones. No podés explicarle al mundo que una barrera interna es seria”. Cuestiona la inestabilidad regulatoria y judicial que genera idas y vueltas en las decisiones y vuelve imposible planificar.

Los industriales, completa, “tenemos que trabajar, no solucionar estos problemas, porque si no terminamos siendo bomberos todos los días”.