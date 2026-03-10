Un mundo feliz: el campo desinfla el reclamo por las retenciones y celebra el modelo Milei lejos de la crisis

“Tocala de primera, que estás en ganador”, podría cantar la barra libertaria en Expoagro 2026 . El clima en la exposición más importante del campo es de buena onda con Javier Milei . Todo a pesar de que la Casa Rosada casi no tuvo presencia en la muestra y los pocos emisarios que viajaron lo hicieron con las manos vacías.

En la vigésima edición de la exposición del agronegocio que organizan Clarín y La Nación reina la euforia. Se pudo notar desde temprano, en el tránsito sobre la Autopista Rosario - Buenos Aires , más cargado que en años anteriores, y en los ingresos atestados de personas. Incluso había promotores repartiendo merchandising de algunas marcas a varias cuadras del Autódromo de San Nicolás , algo que no era habitual ver en ediciones anteriores. El campo está contento, cómodo con el modelo económico de Milei, y Expoagro lo refleja: es una burbuja donde no hay crisis y fluyen los negocios.

Las retenciones no son un tema de conversación en la muestra este año. Las sucesivas bajas en los derechos de exportación que la Casa Rosada anunció el año pasado conformaron al campo y desinflaron el enojo. El reclamo se mantiene, sí, pero casi por compromiso. Alcanzó con el anuncio del secretario de Agricultura, Sergio Iraeta , de que se seguirán reduciendo “cuando lo permita la responsabilidad fiscal” . La estabilidad macro, la libertad de atesorar las ganancias en dólares y la apertura de importaciones que permite traer más fierros hoy por hoy conforman a los chacareros.

Con todo a favor, llamó la atención que el Gobierno no reservara a alguna de sus figuras de primera línea para que viajara a cosechar lo sembrado. La figura más importante que envió la Casa Rosada fue Iraeta, quien dio el discurso más importante del acto inaugural de la muestra. Con todos los cañones apuntando a la Argentina Week en Wall Street , el gobierno libertario decidió resignar una instancia donde todo le venía a pedir de boca. Recién el viernes, al regreso de su viaje al exterior, el Presidente visitaría la muestra.

Más allá de Iraeta, también desembarcaron los discípulos de Toto Caputo . El secretario de Finanzas, Federico Furiase , dio una charla junto a dos asesores del quinto piso, Martín Vauthier y Felipe Núñez . Activos tuiteros, el trío conduce el programa Las Tres Anclas en Carajo, el canal de streaming liderado por Daniel “Gordo Dan” Parisini , al que es habitué el propio Caputo. Furiase dedicó la hora de ponencia a describir las bondades del proceso de estabilización, único porque “no lo forzó el mercado y tiene apoyo popular”, para convencer a los chacareros de que inviertan sus ganancias.

ExpoAgro2026 Expoagro 2026 mostró una mayor afluencia de gente que en otras ocasiones.

Definitivamente, el perfil político de la muestra estuvo planchado. Maximiliano Pullaro fue el único gobernador presente en el tradicional corte de cinta. Axel Kicillof asistió a la cena de autoridades del lunes por la noche, se cruzó con el expresidente Mauricio Macri y dejó una foto que fue harto comentada, pero el mandatario bonaerense mandó representantes al acto inaugural. La muestra suele tener menos trascendencia política en años pares, pero ese termómetro parece haberse congelado en esta ocasión.

El campo festeja haciendo negocios

Mientras tanto, en la muestra, los negocios fluyen. Con maquinaria a disposición -”Miren lo que es Expoagro, acuérdense lo que era hace tres años”, destacó Núñez en un pasaje de su charla-, los gringos se apuran por cerrar sus tratos. Una metalmecánica oriunda de Córdoba trajo a la expo su nueva sembradora con la idea de presentarla el miércoles. La ubicó en medio de su stand, tapada con una lona negra. Está tasada en US$ 600 mil. Solo el primer día, antes de descubrirla, cerró tres ventas.

Expoagro2026banderas En Expoagro, todo tiene un precio: hasta las banderas.

Evidentemente, el campo apostó fuerte a la edición de Expoagro. Los stand ofrecidos por la organización iban de los $5 millones a los $135 millones. A diferencia de otros años, Exponenciar -la sociedad de Clarín y La Nación que organiza el evento- no dejó trascender el valor de los lotes, elegidos por las marcas más importantes para después armar su propio stand. Cada globo zeppelin costaba $1,75 millones, los baños químicos iban de los $750 mil a los $10 millones y la tira de diez mástiles para colocar banderas de una marca costó $845.000. En Expoagro todo tiene un precio.

También fluye el crédito. Los anuncios de los bancos con ofertas de nuevas líneas, muchas de ellas a tasa cero en dólares, para la compra de maquinaria no pararon de aparecer en la primera jornada. Por el lado de las provincias, Santa Fe firmó acuerdos con ocho bancos -la mayoría privados- para otorgar créditos durante la muestra, un número mucho más alto que años anteriores. Sin embargo, el modelo tiene un lado B: más allá de las maquinarias, se escuchó el pedido de que se abran líneas para capital de trabajo, es decir, para pagar sueldos.