LETRA P EN EXPOAGRO

Un mundo feliz: el campo desinfla el reclamo por las retenciones y celebra el modelo Milei lejos de la crisis

El Gobierno mandó segundas líneas, pero cosechó apoyo del sector, que rebalsó la muestra. Furiase reclamó inversiones. Fin del enojo, con los precios volando.

Letra P | Lucio Di Giuseppe
Por Lucio Di Giuseppe
Casi sin retenciones, el campo festeja en Expoagro y fluyen los negocios

Casi sin retenciones, el campo festeja en Expoagro y fluyen los negocios

“Tocala de primera, que estás en ganador”, podría cantar la barra libertaria en Expoagro 2026. El clima en la exposición más importante del campo es de buena onda con Javier Milei. Todo a pesar de que la Casa Rosada casi no tuvo presencia en la muestra y los pocos emisarios que viajaron lo hicieron con las manos vacías.

Notas Relacionadas
Corte de cintas en Expoagro 2026
LETRA P EN EXPOAGRO

Tres empanadas: el Gobierno prometió bajar retenciones cuando "la situación fiscal lo permita"

Por 
Letra P | Lucio Di Giuseppe
Lucio Di Giuseppe

La euforia del campo

En la vigésima edición de la exposición del agronegocio que organizan Clarín y La Nación reina la euforia. Se pudo notar desde temprano, en el tránsito sobre la Autopista Rosario-Buenos Aires, más cargado que en años anteriores, y en los ingresos atestados de personas. Incluso había promotores repartiendo merchandising de algunas marcas a varias cuadras del Autódromo de San Nicolás, algo que no era habitual ver en ediciones anteriores. El campo está contento, cómodo con el modelo económico de Milei, y Expoagro lo refleja: es una burbuja donde no hay crisis y fluyen los negocios.

Las retenciones no son un tema de conversación en la muestra este año. Las sucesivas bajas en los derechos de exportación que la Casa Rosada anunció el año pasado conformaron al campo y desinflaron el enojo. El reclamo se mantiene, sí, pero casi por compromiso. Alcanzó con el anuncio del secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, de que se seguirán reduciendo “cuando lo permita la responsabilidad fiscal”. La estabilidad macro, la libertad de atesorar las ganancias en dólares y la apertura de importaciones que permite traer más fierros hoy por hoy conforman a los chacareros.

El gobierno de Javier Milei, en segundo plano

Con todo a favor, llamó la atención que el Gobierno no reservara a alguna de sus figuras de primera línea para que viajara a cosechar lo sembrado. La figura más importante que envió la Casa Rosada fue Iraeta, quien dio el discurso más importante del acto inaugural de la muestra. Con todos los cañones apuntando a la Argentina Week en Wall Street, el gobierno libertario decidió resignar una instancia donde todo le venía a pedir de boca. Recién el viernes, al regreso de su viaje al exterior, el Presidente visitaría la muestra.

Más allá de Iraeta, también desembarcaron los discípulos de Toto Caputo. El secretario de Finanzas, Federico Furiase, dio una charla junto a dos asesores del quinto piso, Martín Vauthier y Felipe Núñez. Activos tuiteros, el trío conduce el programa Las Tres Anclas en Carajo, el canal de streaming liderado por Daniel “Gordo Dan” Parisini, al que es habitué el propio Caputo. Furiase dedicó la hora de ponencia a describir las bondades del proceso de estabilización, único porque “no lo forzó el mercado y tiene apoyo popular”, para convencer a los chacareros de que inviertan sus ganancias.

ExpoAgro2026
Expoagro 2026 mostró una mayor afluencia de gente que en otras ocasiones.

Expoagro 2026 mostró una mayor afluencia de gente que en otras ocasiones.

Definitivamente, el perfil político de la muestra estuvo planchado. Maximiliano Pullaro fue el único gobernador presente en el tradicional corte de cinta. Axel Kicillof asistió a la cena de autoridades del lunes por la noche, se cruzó con el expresidente Mauricio Macri y dejó una foto que fue harto comentada, pero el mandatario bonaerense mandó representantes al acto inaugural. La muestra suele tener menos trascendencia política en años pares, pero ese termómetro parece haberse congelado en esta ocasión.

El campo festeja haciendo negocios

Mientras tanto, en la muestra, los negocios fluyen. Con maquinaria a disposición -”Miren lo que es Expoagro, acuérdense lo que era hace tres años”, destacó Núñez en un pasaje de su charla-, los gringos se apuran por cerrar sus tratos. Una metalmecánica oriunda de Córdoba trajo a la expo su nueva sembradora con la idea de presentarla el miércoles. La ubicó en medio de su stand, tapada con una lona negra. Está tasada en US$ 600 mil. Solo el primer día, antes de descubrirla, cerró tres ventas.

Expoagro2026banderas
En Expoagro, todo tiene un precio: hasta las banderas.

En Expoagro, todo tiene un precio: hasta las banderas.

Evidentemente, el campo apostó fuerte a la edición de Expoagro. Los stand ofrecidos por la organización iban de los $5 millones a los $135 millones. A diferencia de otros años, Exponenciar -la sociedad de Clarín y La Nación que organiza el evento- no dejó trascender el valor de los lotes, elegidos por las marcas más importantes para después armar su propio stand. Cada globo zeppelin costaba $1,75 millones, los baños químicos iban de los $750 mil a los $10 millones y la tira de diez mástiles para colocar banderas de una marca costó $845.000. En Expoagro todo tiene un precio.

También fluye el crédito. Los anuncios de los bancos con ofertas de nuevas líneas, muchas de ellas a tasa cero en dólares, para la compra de maquinaria no pararon de aparecer en la primera jornada. Por el lado de las provincias, Santa Fe firmó acuerdos con ocho bancos -la mayoría privados- para otorgar créditos durante la muestra, un número mucho más alto que años anteriores. Sin embargo, el modelo tiene un lado B: más allá de las maquinarias, se escuchó el pedido de que se abran líneas para capital de trabajo, es decir, para pagar sueldos.

Temas
Notas Relacionadas
Maximiliano Pullaro junto a su ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, en Expoagro.
LETRA P EN EXPOAGRO

Pullaro revalidó su alianza con el campo y le pidió a Milei que elimine las retenciones

Visitó la muestra e inauguró el stand de Santa Fe. Las presencias políticas. Biocombustibles y ley de semillas, los otros reclamos al Presidente.
Expoagro espera una nueva edición con un buen clima en el sector pero sin expectativa de anuncios.
LETRA P EN EXPOAGRO

Con Milei en EEUU, el campo no espera anuncios del Gobierno

La muestra comienza este martes en San Nicolás. Estarán los Macri, Kicillof, Pullaro y Ziliotto. Bullrich y Santilli, oficialistas confirmados.

Las Más Leídas

Más Sobre Economía

También te puede interesar

Javier Milei y Jamie Dimon, ceo de J.P. Morgan (Fotomontaje).
LOS PERFILES DEL PODER

Milei, un argentino a la gorra en Nueva York

Por  Esteban Rafele
La caída de la inflación se enfrenta al cisne negro de la guerra en Irán, y pone en riesgo el plan de Javier Milei. 
ALERTA: ¿CISNE NEGRO?

Irán: el petróleo hizo estallar la guerra en Argentina

Por  Marcelo Falak
Miguel Fernández habla a la militancia en Mar del Plata.
UN SUSPIRO

UCR bonaerense: rechazo exprés de la Justicia a la cautelar para frenar el adelantamiento de las elecciones

Por  Juan Rubinacci
Axel Kicillof, Fernanda Raverta y Gustavo Pulti.
INTERNA HASTA QUE DUELA

La Cámpora vs. Kicillof: continuidad o cambio de era en el peronismo de Mar del Plata

Por  Juan Rubinacci