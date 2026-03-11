Hidrovía: lobby académico de Boskalis y el macrismo para voltear la licitación

Mientras las empresas, Wilson Sons , Compañía Sudamericana de Dragados y el Grupo Deme , siguen en la disputa pública por quedarse con el servicio de dragado y balizamiento de la Hidrovía Paraná Paraguay y Río de la Plata , persiste un lobby político contra el proceso licitatorio que impulsa Javier Milei , directamente asociado a la compañía neerlandesa Boskalis y al macrismo.

Al combate contra la licitación pública internacional se sumó hace meses el profesor de la maestría de Agronegocios de la Universidad del CEMA (UCEMA), Alejandro Bustamante , que en 2025 surgió en los medios como un referente del sistema logístico naviero, quien aseguró que las condiciones de los pliegos de concesión de la denominada Hidrovía, "generan cláusulas anticompetitivas para las empresas exportadoras que trasladan su carga".

“No se dan por vencidos, juegan para voltear una vez más todo el proceso”, advirtieron desde el gobierno nacional. Actualmente la licitación de la vía navegable, que concentra más del 80% del comercio exterior de Argentina y Paraguay, donde también aportan exportaciones de Uruguay y de Bolivia, está en período de análisis de las tres propuestas habilitadas en la compulsa.

En febrero de 2025, Bustamante, en declaraciones a Radio Rivadavía aseguró que "tomé este tema hace tres meses y no tengo relación con ningún usuario de la hidrovía". En el contexto del postgrado de la UCEMA, Bustamante organizó una serie de seminarios sobre las potencialidades de la Hidrovía y a partir de esos encuentros escribió sendos artículos periodísticos, golpeando el proceso licitatorio, que se publicaron en La Nación.

Según expertos del sector naviero, los argumentos de Bustamante coinciden con los preceptos técnicos que presentó en su momento, la neerlandesa Boskalis, cuando los pliegos estaban en fase de discusión técnica.

La empresa neerlandesa no concretó oferta en la licitación y, en paralelo, se reactivó un lobby en contra del proceso que impulsa el gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) , cuyo director ejecutivo es Iñaki Arreseygor.

En las clases técnicas sobre la logística naviera y la competitividad de la Hidrovía del UCEMA, se especula que habría participado como expositor, el Director Comercial de Boskalis, Sergio Cetera, aunque en la página de la Maestría no quedó constancia de esa presencia.

Dividir la concesión en dos e ir por la más rentable

Bustamante plantea dividir la concesión para el dragado, mantenimiento y balizamiento de la hidrovía, una réplica de lo que pretendía Boskalis: enfocarse en el tramo más rentable de la concesión, los 640 km de río que comunican Timbúes, al norte de Rosario hasta el Río de La Plata y la salida al mar.

En su recorrido mediático Bustamante se presentó como ingeniero agrónomo y director de la consultora Amaltea Agro fundada en la década del ´90. Una coincidencia con la empresa Amaltea Agropecuaria, que en 2019, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 29, a cargo de María del Milagro Paz Posse, declaró la quiebra por deudas impagas y una serie de cheques rebotados, que luego fue rebocada.

Fuentes involucradas en el proceso de licitación afirman que "Bustamante no participo activamente en las instancias abiertas donde se debatieron los pliegos de la licitación de la Hidrovía, apenas hizo algunas apariciones administrativas; todo lo volcó en declaraciones mediáticas".

Mauricio Macri lo hizo

El lobby más directo del caso lo hizo el propio Mauricio Macri, quien en el primer año de gestión de Javier Milei, aseguró que el nuevo gobierno “desaprovecha oportunidades” y como ejemplo citó, justamente que: “no se resolvió lo de la Hidrovía".

En esa instancia, Macri reclamó al gobierno libertario retome la licitación que su gobierno había dejado inconclusa en 2019. La respuesta del asesor presidencial, Santiago Caputo, fue lapidaria, mediante un posteo en X, con uno de sus usuarios muletos le dijo: “Gracias Macri, no vamos a usar tus pliegos, no te vamos a dar la Hidrovía”. El cruce se produjo en medio del debate por el proyecto frustrado de "ficha limpia".

Mauricio Macri tiene una relación de amistad con la reina de los Países Bajos, Máxima Zorreguieta. En marzo de 2017, Mauricio Macri, encabezó una reunión con con un conjunto de empresas holandesas y allí estuvo, Theo Baartmans, el CEO de Royal Boskalis Westminster.