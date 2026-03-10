Encuesta: seis de cada diez personas creen que la economía está peor que hace un año

Una encuesta nacional reveló un deterioro en la percepción social sobre la economía : seis de cada diez personas consideran que la situación económica del país está peor que hace un año, mientras que poco más de un tercio cree que mejoró. El estudio de D'Alessio-Irol-Berensztein refleja un aumento del pesimismo y complica el clima social para Javier Milei .

El relevamiento, realizado entre el 25 y 28 de febrero en base a 800 casos, muestra que el 61% de las personas consultadas evalúa negativamente la evolución de la economía en comparación con el año pasado, mientras que un 37% percibe una mejora. La encuesta también muestra una caída de seis puntos porcentuales en el optimismo incluso entre votantes libertarios, aunque el respaldo al Gobierno continúa siendo mayoritario dentro de ese segmento.

La sensación de retroceso económico es particularmente marcada entre quienes no apoyan al oficialismo, aunque también se observa una leve caída en el optimismo entre quienes lo votaron.

En paralelo, la economía volvió a ubicarse en el centro de las preocupaciones sociales con el 65% , superando incluso a la inseguridad ( 63% ). También figuran entre las principales inquietudes la falta de propuestas para el crecimiento económico ( 56% ), la inflación ( 55% ) y los efectos de los ajustes implementados por el gobierno libertario ( 54% ).

El dato marca un cambio en el orden de prioridades respecto de meses anteriores. En mediciones previas, la inseguridad había ocupado el primer puesto entre las preocupaciones de los argentinos, pero en esta medición fue desplazada por la inquietud económica.

Entre el electorado opositor, los temas económicos dominan ampliamente la agenda de inquietudes: el 91% menciona los ajustes que está realizando el Gobierno, el 88% la incertidumbre sobre la situación económica y el 79% la inflación. En cambio, entre los votantes libertarios la principal preocupación es la inseguridad, señalada por el 80%, seguida por la impunidad de los actos de corrupción kirchnerista (65%) y el fácil acceso a las drogas (50%).

encuesta2

Las dudas sobre el futuro económico

La perspectiva hacia el futuro del país también muestra señales de cautela. Según la encuesta, el 55% cree que la economía estará peor dentro de un año, mientras que el 42% espera una mejora. El dato refleja un descenso en el nivel de expectativas positivas en comparación con mediciones anteriores.

La mirada hacia el futuro también varía según la identificación partidaria de las personas encuestadas. Entre quienes votaron a La Libertad Avanza en las últimas elecciones legislativas predomina una expectativa más optimista sobre la evolución de la economía, aunque con una leve caída respecto de meses previos.

En cambio, entre las personas que votaron a la oposición predomina el pesimismo, con una fuerte mayoría que anticipa un escenario económico más negativo hacia el próximo año.