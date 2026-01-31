Grieta en el Círculo Rojo: Paolo Rocca, Héctor Magnetto y los sonidos del silencio ante un Milei indomable

Héctor Magnetto puso a Clarín en la primera línea de fuego de la defensa de Paolo Rocca , luego del ataque tuitero del presidente Javier Milei al ceo de Techint , y hasta amonestó a Marcos Galperin , dueño de Mercado Libre y socio de ambos en la silenciosa Asociación Empresaria Argentina ( AEA ).

Es, hasta el momento, una acción en soledad. Los grandes empresarios no activaron ningún canal institucional para enfatizar la necesidad de un diálogo adulto, la inseguridad jurídica que implica que la Casa Rosada haya dicho que rechazará una denuncia por dumping incluso antes de presentarse, ni lo temerario que resulta acusar al patriarca de la industria nacional de desestabilizador y conspirador.

Menos aún, la importancia de incluir algún tipo de agregado de valor local que genere cadenas productivas domésticas y sostenibles en los proyectos del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) como el gasoducto de Southern Energy que generó la licitación privada que originó el conflicto público . Ni siquiera la Unión Industrial Argentina ( UIA ) quiso pedir por sus asociados, que miran por la vidriera los anuncios de proyectos que se elaborarán con máquinas e insumos importados.

Clarín dedicó un par de tapas a criticar a Milei por haber cargado contra Rocca y le escribió una suerte de editorial sin firma a Galperin, titulada La contradicción del dueño de Mercado Libre, tan cercano a Milei. “Galperin es un cruzado de las ideas libertarias y de la apertura de la economía. Pero ahora sufre la agresividad comercial china”, se lee, en referencia a las denuncias cruzadas entre Mercado Libre y Temu , la gigante asiática que permite traer productos baratos “puerta a puerta”.

La nota, supo Letra P , fue por encargo de las más altas jerarquías de la redacción. “A diferencia de su postura esquiva en años anteriores, Galperin se convirtió en uno de los principales validadores del modelo libertario ante el Círculo Rojo”, escribió el editorialista.

Clarín amonestó a Marcos Galperin por su cercanía a Javier Milei, en medio de la disputa entre el presidente y Paolo Rocca.

Recordó, además, que el empresario está “radicado en Uruguay desde 2020”, en oposición a los dueños que mantienen sus residencias real y fiscal en el país (aunque con esquemas impositivos cuidadosamente diseñados para alojar activos en países de baja tributación).

El Círculo Rojo en silencio

No hubo muchas más voces. En el G-6, el grupo que congrega a la industria, los bancos, las entidades del agro, el comercio, la construcción y la Bolsa, no hubo ni siquiera intercambio de chats para comentar el asunto. AEA, la entidad que comandan Rocca y Magnetto, también eligió el silencio (formal).

Dos importantes empresarios consultados respondieron, off the record, que el ataque de Milei a Rocca fue “una barbaridad” y “una bestialidad”. Que “hubo asombro” en algunas conversaciones dentro del Círculo Rojo, pero “nada más”.

Uno de ellos, incluso, recordó que Techint perdió una licitación privada y que tiene una larga lista de empresarios que estaban esperando a Rocca. “Durante años, Techint tuvo un corralito donde venía acá adentro al precio que quería. Pero es cierto que, en este mundo convulsionado, competir con los chinos y los indios es muy difícil”, contrastó.

Del otro lado de la contienda está, también, Alejandro Bulgheroni, el dueño de PAE, que levantó el pulgar a la oferta de la acerera india Welspun. Su esposa, Bettina Bulgheroni, se convirtió en una amiga muy cercana de Karina Milei. Si Eduardo Eurnekian y Bulgheroni lograron sintonizar con los hermanos gobernantes, Rocca no logra usar su enorme poder de lobby para llegar a esos despachos.

001-paolo-rocca-Balkrishan-Goenka.jpg Paolo Rocca, de Techint, y Balkrishan Goenka, de Welspun. La nueva batalla de Vaca Muerta.

Y da pasos en falso, como la amenaza de cerrar la fábrica de Valentín Alsina o un mensaje que hicieron circular cerca del empresario post licitación que concluye: "El debate de fondo es si queremos ser Noruega o Nigeria". "Esto escaló demasiado alto, ahora quieren que se termine sin generar demasiado ruido", le dijeron a Letra P en el ecosistema Techint. La maquinaria disciplinadora de Milei y sus cuentas en redes sociales hirieron incluso al empresario más experimentado.

La UIA new age de Martín Rappallini

En la semivacía tribuna de Clarín escribió, este viernes, una columna de opinión Martín Rappallini, el presidente de la UIA. El texto, muy cuidado, es una semblanza de Rocca, pero con elogios velados a la política de achique del Estado de Milei, aunque sin nombrarlo.

“Cuando un país decide dejar atrás un modelo donde todo dependía del Estado y aspira a construir un modelo moderno donde el sector privado sea el motor del desarrollo, aparece una condición básica: necesita empresarios que lideren”, escribió Rappallini en Clarín. Enalteció a Rocca como “un empresario comprometido” (...) que vive su empresa. Que trabaja. Que recorre plantas. Que se involucra en la mejora continua. Que entiende que la competitividad no se declama: se construye todos los días”.

Más allá de la sutil diferencia entre una columna de opinión y un comunicado membretado, Rappallini tomó posición. No lo había hecho hasta entonces, a pesar de que creó una lista de distribución de Whatsapp para compartir información con empresarios. En INFO industrial se dedica a recomendar lecturas y reflexionar sobre textos de autores como el historiador Yuval Harari, autor de Nexus.

chat rappallini uia INFO industrial, el chat de autoayuda del presidente de la UIA.

Mientras empresas textiles, como Dass, que fabricaba zapatillas para Nike y Adidas, o la centenaria Alal cerraban y despedían a cientos de personas trabajadoras, las metalúrgicas lamentaban despidos y hasta la cámara de empresas proveedoras de la industria petrolera confirmaba que el 17% de las empresas despedía gente a pesar del boom de Vaca Muerta por el ingreso de importaciones, Rappallini posteaba miradas sobre textos con la estructura de un resumen de chat-GPT.

Lecturas de verano

Rappallini, por ejemplo, analizó Argentina desde Nexus, el último best-seller de Harari.

"1. Argentina como crisis de “nexus”

Desde la mirada de Harari, Argentina no es sólo un país con problemas económicos. Es, sobre todo, un país con una red de información dañada.

Durante décadas, el sistema argentino:

Dejó de procesar información real

Reemplazó datos por relatos

Penalizó la corrección de errores

Premió la lealtad narrativa por sobre la verdad

El resultado no es sólo inflación o pobreza, sino pérdida de coordinación social".

La reflexión de Rappallini continúa así:

“El nuevo intento de reconstrucción del Nexus

El actual proceso argentino puede leerse como un intento de:

Reordenar señales

Restaurar precios

Recuperar el valor del dinero

Decir verdades incómodas

Pero Nexus advierte:

decir la verdad no alcanza si no se reconstruye la confianza.

Sin red institucional:

El ajuste se percibe como castigo

El orden como autoritarismo

El mercado como amenaza”.

La lección de China

Rappallini también compartió una mirada sobre el modelo productivo de China y las lecciones para Argentina:

“Síntesis final (muy importante)

China no es potencia industrial por su sistema político, sino porque organizó todos los instrumentos del Estado para bajar costos, escalar producción y exportar.

Argentina tiene recursos, empresarios y capacidad, pero necesita ordenar el sistema para que producir sea viable y competir sea posible.

No se trata de copiar China.

Se trata de aprender que sin estructura de costos competitiva, ningún país se desarrolla”.

“Me voy a poner a estudiar y a ver cómo, siguiendo esos textos, salvo a mi empresa”, le dijo a Letra P un empresario que lidia con la caída del mercado interno y el ingreso de producción importada. En su sarcasmo se notaba la consternación.