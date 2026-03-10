Javier Milei, un argentino a la gorra en Nueva York

En un mundo convulsionado por la guerra en Medio Oriente, Argentina intenta mostrarse como un faro de recursos naturales, paz y -al menos en lo discursivo- estabilidad económica. Es la última ventana que tiene Javier Milei para pasar la gorra entre inversores internacionales y conseguir fondeo para el crecimiento sostenido que prometió a partir de este año .

Desde este martes, Argentina Week conectará a las empresas más importantes del país con los bancos y fondos de inversión más grandes de Wall Street. El Gobierno intentará que su alianza entusiasta con los Estados Unidos de Donald Trump redunde en las inversiones que necesita para perdurar.

Otro huevo y otra gallina: Milei necesita inversores para generar empleo para asegurarse la reelección, pero los financistas le piden reelección para poner plata. El orden de los factores.

Para intentar salir de esa encerrona, organizó una actividad que replica el Brazil Week a instancias del embajador Alec Oxenford (el fundador de DeRemate y uno de los primeros multimillonarios tech argentinos). En alianza con Hernán Kazah , un ex Mercado Libre cofundador del fondo de capital de riesgo Kaszek , lanzó la iniciativa. A la propuesta se sumó IDEA, que preparaba su propia excursión a Estados Unidos para abril y terminó armando una jornada propia, pero anexa, para este jueves.

La agenda de expositores e invitados, eso sí, pasó por el tamiz de la Casa Rosada. El Gobierno quiso subir al avión a una docena de gobernadores y viajaron diez. Sólo se excusaron, por problemas de agenda, Rogelio Frigerio y Osvaldo Jaldo , pero estarán los patagónicos (menos el fueguino Gustavo Melella ), Alfredo Cornejo , Raúl Jalil , Marcelo Orrego y el correntino Juan Pablo Valdés , entre otros. Es decir, todos los que simpatizan, por convicción o necesidad , con el gobierno libertario.

Orrego, que hizo base en Toronto para la importante convención minera PDAC, se pondrá la cucarda de ser el gobernador de la provincia que concentró más del 60% de los montos anunciados en proyectos RIGI, gracias a Vicuña, El Pachón y otros proyectos mineros.

La invitación no llegó a Axel Kicillof, a pesar de que la provincia de Buenos Aires sería la principal beneficiaria del acuerdo comercial con Estados Unidos, según la consultora PWC, por el potencial exportador en carnes, productos químicos y farmacéuticos.

No es algo que a los fondos de inversión les importe. Al contrario, quieren ver al kirchnerismo de lejos.

Todos menos uno

Como contó Guillermo Villarreal en Letra P ni bien se conoció la agenda de Argentina Week, Paolo Rocca será el gran ausente. No habrá nadie de Techint ni de Tecpetrol entre los expositores ni en el auditorio. Según pudo saber Los Perfiles del Poder, el newsletter semanal de Economía de Letra P (suscripición gratis, acá), el Grupo había sido invitado antes de que Milei convirtiera al ítalo argentino en su enemigo público número uno. El conflicto dinamitó puentes. Rocca, de casualidad o por cálculo, coronó la previa con una foto con Luiz Inácio Lula da Silva que recargó la furia del Presidente.

rocca lula Lula da Silva y Paolo Rocca.

Sí estará el resto de los grandes petroleros con capital hundido en Vaca Muerta: Alejandro Bulgheroni, de PAE, enfrentado con “Don Chatarrín” por los tubos del gasoducto; su sobrino Marcos Bulgheroni, Miguel Galuccio, de Vista; Marcelo Mindlin, de Pampa Energía, y Horacio Marín, de YPF. También habrá representantes de Chevron -primer socio de YPF al inicio de la aventura no convencional- y estará Harold Hamm, de Continental, el amigo de Trump que ya anunció inversiones en la cuenca neuquina.

En la previa, Toto Caputo celebró que Pampa Energía presentó los papeles para otro RIGI. Será el primero para downstream, algo que, deliberadamente, el Gobierno había excluido del régimen promocional porque consideraba que no era necesario.

Ahora, la petrolera de Mindlin tendrá preferencias cambiaras e impositiva para hacer lo que ya viene haciendo.

La Argentina del gas, el petróleo y la paz

La industria petrolera no tendrá que replicar la aventura de Carlos Bulgheroni, que en 1996 viajó a negociar con los talibanes con la ambición de pasar un gasoducto por Afganistán para aprovechar las reservas de gas de Turkmenistán. Ahora, el petróleo y el gas fluyen en Vaca Muerta, lejos de cualquier conflicto bélico. Esa es la gran oportunidad que todos ven, pero pocos financian.

Por eso, Marín aprovechó la previa del cóctel de bienvenida de este lunes para una serie de reuniones con bancos. Necesita u$s 17.000 millones de financiamiento para el proyecto de GNL que tiene, por ahora, a la italiana ENI y a los emiratíes XRG como socios y offtakers (es decir, comprarán parte del GNL que se exporte).

milei marin ypf.jpg El titular de YPF, Horacio Marín, y el presidente Javier Milei Captura de redes

El presidente de YPF, que aumenta los precios en surtidores de a puchitos, pero al doble de ritmo que la inflación esperada para febrero, se reunió con ejecutivos del Deutsche, el Citibank y dos bancos japoneses. También tuvo un encuentro con J.P. Morgan, que oficia de advisor y busca financistas. Sin gas ruso y con el GNL proveniente de Qatar seriamente comprometido, Europa necesita alternativas estables de combustible. En Argentina, petróleo y gas sobran, lo que faltan son financistas.

La expectativa es que la guerra acelere las decisiones de inversión de los bancos y que el proyecto pueda arrancar cuanto antes.

No hay plata

Pero los inversores siempre reclaman algo más para convertir en dólares crocantes su entusiasmo con el pintoresco presidente argentino. Tras el DNU 70 que inició el Gobierno con una serie de reformas de raíz, la ley Bases, la sanción del RIGI, las elecciones de medio término y la reforma laboral, ahora le piden un horizonte claro de reelección. El Círculo Rojo relativiza su virulencia verbal y hasta la compara con la del kirchnerismo, pero no ve ninguna alternativa que pueda continuar con la política económica que festejan desde el exterior quienes no sufren su reverso.

Lo dejó en claro Facundo Gómez Minujín, presidente de la filial local de J.P. Morgan y de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (Ancham), en una entrevista con Infobae. Luego de la reforma laboral, afirmó, “los inversores van a ver una ley que es mejor que la anterior, pero no es que van a tomar decisiones solamente por eso”. “Hay que ver qué pasa en las elecciones del año que viene; yo creo que la continuidad será positiva”, remató.

Sebastián Loketek, ejecutivo del Banco Of America (BOFA) blanqueó ante La Nación que ese es el nuevo “pero”. “El objetivo es empujar la decisión y que no esperen a ver qué pasa en las elecciones de 2027. Es el desafío que tenemos. Interés por la Argentina hay mucho más que hace uno o dos años”, dijo.

J.P. Morgan y BOFA pondrán las sedes para Argentina Week. Jamie Dimon, el número uno del principal banco de inversión del planeta, inaugurará el foro con una charla con Milei, que luego partirá hacia Chile.

La minería

Los paneles con gobernadores aliados de distinto signo político, aunque ningún opositor, buscan desterrar esa incertidumbre electoral que también sobrevoló la PDAC, el importante encuentro minero de Toronto.

Fernando Krakowiak, uno de los periodistas más informados de los sectores energético y minero, estuvo en las últimas dos ediciones de la cumbre minera. En su cobertura para Econojournal, contó que hubo más interés en Argentina, pero pocas decisiones de inversión. Las empresas, relató, siguen demorando las FID o Decisión Final de Inversión, el momento en que el directorio levanta la mano y vota poner dinero al país.

Las multinacionales y el Gobierno lo relativizan: dicen que es un proceso largo y que faltan pasos, pero nada grave. Mientras tanto, como contó Lorena Hak en Letra P, de los más de u$s 50.000 millones de anuncios RIGI y contando, sólo entrarían u$s 5600 millones hasta fin de año. No es un dinero que pueda traccionar empleo y actividad a la velocidad que necesitan Milei y Toto Caputo.

En Canadá, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) organizó una mesa redonda que contó con representantes de las empresas con proyectos anunciados, gobernadores, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) de las provincias y funcionarios nacionales, como el secretario del área, Luis Lucero. Festejaron la aprobación en el Senado de la modificación de la ley de Glaciares (ahora empantanada en Diputados) y emitieron “un mensaje de unidad”.

caem agenda minera pdac Todos los participantes de la mesa redonda que armó la Cámara de Empresas Mineras (CAEM) en Toronto.

“El cierre de la reunión reforzó la idea de consolidar un sector unido con un mensaje responsable y único. La minería no es sólo una oportunidad económica, sino una herramienta para sacar a miles de personas de la pobreza mediante la generación de empleo genuino y riqueza distribuida en las regiones”, destacaron.

Presencias y ausencias

Además de la energía y la minería, el Gobierno busca “vender” en Estados Unidos al sector farmacéutico, con Leandro Sigman, de Insud, y Alberto Alvarez Saavedra, de Gador; el agro (Alejandro Elsztain, de Cresud), los bancos locales, con representantes del Macro, el Supervielle y el Galicia, y la tecnología.

La oportunidad de la Inteligencia Artificial y otros desarrollos de alto capital humano tienen un lugar destacado en los paneles. Además de Kazah, habrá exposiciones de Guillermo Rauch (Vercel), Pierpaolo Barbieri (Ualá), Ariel Szarfsztejn (ceo de Mercado Libre), Martín Migoya (Globant) y el histriónico tuitero Martín Varsavsky, que quiere armar un refugio nuclear para billonarios en Mendoza.

Llama la atención la ausencia de Emiliano Kargieman, el cofundador de Satellogic que comunicó la instalación de datacenters para Open AI en la Patagonia justo antes de las elecciones de mitad de mandato. Fue el único anuncio de su tipo hasta el momento, aunque poco se supo desde entonces sobre su avance. Quien estaba muy activo con ese proyecto es Demian Reidel, eyectado de Nucleoeléctrica SA.

Un dato relevante: ni en las jornadas de los bancos ni en la de IDEA habrá paneles sobre consumo masivo. Habrá un ejecutivo de Quilmes entre los invitados y, quizás, algún supermercadista, pero en un rol absolutamente secundario. Mejor no hablar de ciertas cosas.

Al cierre de esta nota, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, volaba a Nueva York. Será el único representante de la central fabril. Al presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) Gustavo Weiss, directamente no lo invitaron. Habrá un panel para promocionar la privatización del Belgrano Cargas, pero la infraestructura para sacar todas esas exportaciones mineras, agroindustriales y energéticas prometidas no es prioritaria para el Gobierno.