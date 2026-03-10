"Es conmigo": Sebastián Pareja se ofreció a Carlos Bianco como interlocutor entre la Provincia y el Gobierno

Fuera del alcance de los flashes que retrataron el apretón de manos formal entre Mauricio Macri y Axel Kicillof , en la cena de apertura de Expoagro , en San Nicolás , el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco , mantuvo un breve diálogo con el diputado y presidente de La Libertad Avanza en Buenos Aires , Sebastián Pareja , quien se ofreció como nexo libertario entre la Casa Rosada y la Provincia.

"Es conmigo que tenés que hablar", le dijo a Bianco el hombre de confianza de Karina Milei , según reconstruyó Letra P . Con ese mensaje, corrió de la interlocución al ministro del Interior, Diego Santilli , uno de sus rivales en la carrera por la gobernación . Como viene publicando este medio, Pareja y El Colorado son números puestos en la lista de precandidatos para representar a La Libertad Avanza (LLA) en la competencia por la sucesión de Kicillof.

La cena fue el contexto adecuado para charlas trasversales, sin distinción de pertenencia política. Participaron Emilio Monzó , quien fue presidente de la Cámara de Diputados durante el gobierno de Mauricio Macri ; Julián Domínguez , ministro de Agricultura en la gestión de Alberto Fernández ; el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia ; y el senador radical Maximiliano Abad , entre otros.

Una de las tantas charlas cruzadas que se dieron durante la noche del campo fue la que sostuvieron Bianco y Pareja, quienes además de saludarse mantuvieron un breve diálogo donde el libertario se ofreció como interlocutor de la Casa Rosada para los temas de la provincia de Buenos Aires que deban ser tratados con la oposición.

Según relataron fuentes a Letra P , el ministro de Kicillof le endilgó a Pareja que Santilli “no contesta el teléfono”, y festejó que hubiera otra persona con quien poder comunicarse. “Es conmigo”, le habría dicho el hombre de Karina Milei , arquitecto electoral en la madre de todas las batallas que goza de toda la confianza de El Jefe. La interna violeta por la proyección 2027 parece estar en marcha.

Kicillof en Expoagro

Unas horas antes, ambos habían mantenido un cruce a través de los medios por el proyecto libertario para eliminar o reducir tasas municipales en 116 distritos de la provincia. "Cuando a la política de la provincia de Buenos Aires le tocan la caja, enseguida aparecen las excusas", disparó Pareja desde San Nicolás, donde poco antes de la cena también se reunió con coordinadores distritales de la Segunda sección y diputados bonaerenses.

Perfil alto con horizonte en La Plata

Junto con la presentación del proyecto para bajar tasas municipales, Pareja hizo varias entrevistas en las que fue dejando definiciones. “Es inevitable que en 2027 gobernemos la provincia de Buenos Aires”, afirmó en una nota con Infobae. “La provincia de Buenos Aires alberga la misma cantidad de empleados que la Volkswagen a nivel mundial. Tenemos un Ministerio de la Mujer que no sirve absolutamente para nada y se gastan millones y millones de dólares anuales que bien podrían estar direccionados a temas como compensar la balanza económica y que la provincia sea eficiente”, remarcó.



Como contó Letra P este lunes, Pareja cuenta con el respaldo de la secretaria general de la Presidencia, quien lo designó presidente del partido en 2023 y lo eligió como armador de la fuerza libertaria. El diputado tiene un gran poder territorial, con 30 legisladores provinciales y cientos de concejales esparcidos por Buenos Aires. En los últimos días levantó el perfil mediante la ofensiva libertaria para eliminar tributos municipales, que consiguió lo que parece haber sido su objetivo político principal: unificar al peronismo, la UCR, el PRO y hasta el vecinalismo en una defensa de estos tributos a los que el mileísmo emparenta con la casta.

IMG-20260309-WA0075.jpg Sebastián Pareja le respondió a la administración Kicillof desde San Nicolás

Axel Kicillof: diálogo abierto y foto con Mauricio Macri

El diálogo entre Bianco y Pareja se dio en el marco de la cena de Expoagro de la que también participó Kicillof, sentado a la misma mesa que Macri, un encuentro con apretón de manos para la foto que desde el entorno del gobernador definieron como meramente “protocolar”.

Pese a las críticas que surgieron en redes sociales, una fuente del equipo del mandatario bonaerense recordó que todos los años participa del evento institucional del que participa el gobierno provincial a través del Banco Provincia. En ese contexto, defendió la postura del mandatario de mantener un “diálogo amplio” con todos los sectores. Hecho que, afirmó la misma fuente, no significa “bajar las banderas” o “correrse a la derecha”, sino que es una condición para construir un proyecto de país para el que se necesita de todas las partes.