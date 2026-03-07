El ajuste forzoso en las provincias: sin consumo no hay paraíso

Febrero fue el séptimo mes consecutivo con caída de la recaudación en términos reales. También volvió a retraerse la masa de recursos coparticipables que llega a las provincias y los municipios. Un ajuste forzoso: la celebración libertaria de la baja de impuestos convive con una retracción de los ingresos atados al consumo que golpea a fiscos locales.

Los ingresos de la administración pública caen en todos los niveles. En algunos casos, Ingresos Brutos -el tractor de la recaudación de las provincias- también muestra un desempeño negativo en el inicio de 2026. En otros, la generación de recursos propios mejoró, pero no compensa la baja en la coparticipación federal.

En ese contexto, la armada libertaria busca discutir las tasas municipales en más de 100 distritos de la provincia de Buenos Aires. La imaginación de quienes están al frente de las intendencias para recaudar, es cierto, muchas veces es excesiva. El ajuste se nota en el deterioro de los servicios.

Según los datos que entregó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ), la recaudación cayó 9% interanual en términos reales en febrero (guarismo más o menos, en función de qué estimación de inflación se use). Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal ( IARAF ), los ingresos fiscales cayeron 8,7% real en el primer trimestre, en comparación con el mismo periodo de 2025.

El Gobierno explica la pérdida de ingresos por los recortes de impuestos. Por ejemplo, la ventana de retenciones cero generó un adelanto de exportaciones que ahora se siente. A eso se sumó la baja efectiva de los derechos de exportación, que quedaron vigentes. También retrocedieron los derechos de importación, quizás por el adelantamiento de operaciones previo a las elecciones o quizás porque se retrajo la adquisición de bienes de capital.

El ajuste, el consumo y los impuestos

Pero lo que más importa en las provincias es la caída de los tributos que se coparticipan, como el IVA y Ganancias. Según el IARAF, la recaudación por estos impuestos -el 94% de la masa coparticipable neta- cayó más de 8% real en el bimestre.

Parte de la caída del IVA se debe a que el Gobierno derogó la suspensión de los certificados de exclusión del IVA aduanero desde marzo de 2025, un recargo que pagaban las empresas al importar. Pero en febrero cayó, también, el IVA DGI, un termómetro del consumo.

iva ganancias iaraf recaudacion

El diputado del Frente de Todos Guillermo Michel, extitular de la Aduana, estimó que la baja en la coparticipación significó casi $1 billón menos de recursos que llegaron a provincias y municipios.

Impuestos provinciales

Los desempeños de los impuestos provinciales, cruzados por cambios en las alícuotas y realidades disímiles, son dispares. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la recaudación por Ingresos Brutos cayó 1,1% real en el primer bimestre, contra el mismo periodo del año previo. El impuesto a los Sellos, que se paga en transferencias inmobiliarias y de autos y servicios financieros, también es procíclico y mejoró 1%, aunque el titular de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, notó una desaceleración fuerte respecto a meses previos.

Su diagnóstico es sombrío: con las caídas del comercio, la industria y la construcción, la recaudación provincial se resiente. Las tasas de interés imposibles frenaron el crédito. “El panorama es de recesión del mercado interno y eso se ve en la recaudación”, dijo.

En la Ciudad de Buenos Aires, la recaudación por Ingresos Brutos también cayó en términos reales. Según los datos oficiales, creció 25,2% nominal, contra una inflación superior al 32%. Hay provincias que, con datos de enero, muestran subas por encima del IPC, como Córdoba (46% nominal), San Juan (43%), Mendoza (40%) o Entre Ríos (40%) en el impuesto a la facturación. Son distritos con más peso del agro y la minería en sus economías.

Toto Caputo y la Inocencia Fiscal

En un road show por Córdoba y Mendoza, Toto Caputo dijo que el combo de reforma laboral e inocencia fiscal formalizará trabajadores e ingresos que, actualmente, están en negro. Eso, prometió, redundará en una mejora en la recaudación que le permitirá bajar más impuestos sin perder ingresos. Economistas dudan.

Javier Okseniuk, director ejecutivo de la consultora LCG, ve otro panorama. Dijo que la ley de Inocencia Fiscal podrá agregar más incentivos a los héroes evasores para continuar por ese camino, ya que se relajan controles y hay una puerta permanente de regreso al sistema. “El que tiene 40% de su actividad en negro, tranquilamente podría pensar en que puede tener el 60%”, estimó.

Es lo que sugieren los industriales que participaron de la demoledora encuesta de expectativas de la Unión Industrial Argentina (UIA). Casi la mitad de las empresas consultadas dijeron tener atrasos en los pagos. Un tercio indicó que pospuso el pago de impuestos.

Las industrias postergan el pago de impuestos, según la UIA.

La serpiente libertaria se muerde la cola: la recaudación cae, la necesidad de ajuste para cumplir con la meta fiscal será mayor e impactará en la actividad, lo que resentirá más el cobro de impuestos.

Salvo que Caputo logre convencer a quienes tienen dólares guardados para que los ingresen al sistema. Él, por ahora, mantiene su fortuna (declarada) a resguardo en el exterior.