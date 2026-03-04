Axel Kicillof mejoró la oferta y contiene el conflicto con estatales y docentes

Axel Kicillof retomó este miércoles la negociación paritaria con los gremios después del paro, el pasado lunes . Presentó una propuesta superadora: 9 por ciento de aumento en tres tramos que terminará de pagarse en mayo. Tanto docentes como estatales salieron conformes del encuentro, pero aún deben ir a consulta con las bases en asambleas.

La oferta mejoró sustancialmente la anterior, que había sido de apenas 3 por ciento. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco , defendió ese ofrecimiento el pasado lunes en la previa de la asamblea legislativa que encabezó Kicillof : "Hicimos la mejor oferta paritaria del país y la rechazaron", dijo ante la consulta de Letra P . Reconoció que los salarios perdieron contra la inflación pero pidió a los gremios que "entiendan la situación" financiera de la Provincia.

Con la nueva propuesta, el gobernador logra contener un conflicto que le impactó de lleno justo el día en que encabezó la asamblea legislativa , pese a que la dirigencia de la mayoría de esos gremios son aliados e, incluso, parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Pero queda una tensión latente, más vinculada con las necesidades de las bases que con los posicionamientos políticos de sus dirigentes.

Las reuniones se llevaron adelante este miércoles en La Plata, primero con los docentes y luego con los estatales. El ofrecimiento que hizo el ministro de Economía, Pablo López , junto a funcionarios de la cartera de Trabajo, triplicó lo que se había propuesto en la última reunión que tuvieron.

La Provincia les ofreció un aumento de 9 po ciento dividido en tres cuotas: se toma el aumento a cuenta que se otorgó por el mes de enero de 1,5 por ciento; se otorgará otro aumento de 5 por ciento desde marzo a cobrar los primeros días de abril y un 2,5 por ciento para abril, a pagarse en mayo. "Se ha alcanzado un acuerdo salarial para lo que va del año 2026, contempla una recomposición progresiva de los haberes y mejoras en la carrera administrativa", informaron desde la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la provincia de Buenos Aires.

Roberto Baradel Roberto Baradel llega a la Legislatura bonaerense para presenciar el discurso de Axel Kicillof en la Asamblea Legislativa.

Tanto docentes como estatales y judiciales habían rechazado en febrero una oferta de 3 por ciento que, en términos reales, implicaba una mejora de apenas 1,5 por ciento respecto de enero, porque incluía un retroactivo de diciembre ya acordado.

Los gremios venían reclamando recomposición que no solo evite nuevas pérdidas sino que contemple la recuperación de lo que se resignó el año pasado. Según estimaciones sindicales, ese recorte osciló entre 5 y 6 por ciento.

En el caso de los docentes, se suma en el mes de abril una Bonificación No Remunerativa - No Bonificable de $28.700 que se denominará "Compensación FONID/Conectividad" y se liquidará conforme la modalidad FONID definida en el Decreto N°1230/14, incluyendo gestión estatal y privada. Para los estatales se suma que partir del 1 de julio todo el personal Ley 10.430 asciende una categoría. También, que quienes se encuentren en el techo de su agrupamiento comenzarán a percibir una bonificación de 20% calculado sobre el sueldo básico, reconociendo su trayectoria y permanencia en el escalafón; que se reanude la mesa técnica de Carrera Administrativa en el mes de abril y una bonificación de 20 mil pesos para auxiliares.

Cláusulas de monitoreo y reapertura

Además, el acuerdo establece una cláusula de monitoreo, esto es, realizar una mesa de seguimiento de la evolución del Acuerdo Paritario dentro de la primera quincena del mes de mayo 2026 y una cláusula de reapertura.





Protesta docentes Estatales en alerta



“Continuando con el objetivo de sostener el poder adquisitivo de los salarios, se propone reabrir la negociación en el mes de junio de 2026. En caso de que la evolución de los indicadores (Recaudación, IPC, etc.) se aparte de las proyecciones que han servido de base al presente acuerdo, podrá adelantarse la reapertura”, informaron desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense, así como también que “en el mes de marzo se convocará para avanzar sobre el tratamiento del Convenio Colectivo de Trabajo y la Cogestión de Condiciones Laborales”.

La consulta con las bases de algunos de los gremios, como el de los docentes, se realizará en asambleas entre el jueves y el viernes. Se espera que al cerrar la semana Kicillof tenga la aceptación formal de todos los gremios más potentes de la provincia.