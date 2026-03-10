La Cámpora vs. Axel Kicillof: continuidad o cambio de era en el peronismo de Mar del Plata

La elección del PJ en Mar del Plata el próximo domingo pondrá en juego más que el liderazgo del partido: determinará si la conducción de Fernanda Raverta es ratificada una vez más a través de las urnas, o si habrá un cambio de era en el que Axel Kicillof coloque a una figura propia para cantar nuevas canciones en el peronismo local.

La inusitada campaña electoral para una renovación de autoridades en el distrito se aceleró en los últimos días por parte de los dos sectores que competirán. Por un lado, la lista “Patria Sí, Colonia no”, que encabeza el sindicalista de SADOP Daniel Di Bártolo y auspicia Raverta; y por otro, la nómina del MDF que empuja el gobernador y es liderada por Adriana Donzelli , del mismo gremio docente. Se trata de dos viejos conocidos: uno de los fundadores del sindicato, Di Bártolo, y la conductora de la seccional bonaerense, Donzelli.

El sector que responde a Raverta buscará ratificar su conducción para acallar las voces que la cuestionan por haber encabezado las boletas en las últimas elecciones locales y seccionales y ser la arquitecta del armado del peronismo . Su tropa sabe que lo que se juega es más que la presidencia del PJ. Allí ven cómo la aprobación de la reforma laboral abrió una ventana para poder mostrár qué peronismo pueden ofrecer: el que da cuórum a una sesión como esa o el que se opone a Javier Milei , pide por Cristina libre y quiere gobernar la ciudad.

Más: hay disputas subterráneas, como el liderazgo de la CGT que, en este caso, acompaña la lista del MDF con su secretario general, José Luis Rocha , pero que tiene a referentes de diversos gremios que componen a la central obrera que juegan en el kirchnerismo , como el referente de los casineros Marcos Labrador , entre otros. Es decir, si se discute la presidencia del PJ, se discute todo. Por eso, el kirchnerismo saldrá hasta último momento a buscar cada posible voto y organiza actividades como la que realizó hace diez días con referentes nacionales como Oscar Parrilli, Carlos Zannini y Carlos Castagneto para pedir por la liberación de la expresidenta.

En el planeta Raverta sobrevuela la idea de que se juega todo. Es, en realidad, lo que buscan los sectores que se agruparon en la lista del MDF: quitarla del lugar de conducción que ejerce hace años. Para eso, desplegaron un operativo mucho más fuerte en Mar del Plata que en otros distritos, hasta con la presencia de Kicillof, ministros y referentes de ese espacio.

Donzelli Adriana Donzelli, la candidata de Axel Kicillof.

El MDF quiere las nuevas canciones

La lista que lidera Donzelli es acompañada por el histórico Juan Antonio Garivoto y, aunque en las sombras, por el exintendente Gustavo Pulti, que no es afiliado al PJ pero que se referencia en Kicillof y quiere lejos a Raverta. A ellos se sumó Manino Iriart, el referente de Peronismo marplatense que unificó su lista a la del gobernador para disputarle poder al kirchnerismo.

El mismo día que el cristinismo organizó la actividad por CFK libre, Kicillof llegó a La Feliz con algunos de sus ministros para participar de una serie de eventos relacionados a su gestión, aprovechar el viaje para reunirse con los referentes de su lista y grabar un video de campaña para la interna. Hubo reunión con empresarios del sector turístico y foto con Donzelli, la dirigente de SADOP elegida para conducir el PJ local. Ese día, el gobernador evitó concurrir a un acto en el Hospital Materno Infantil que dirige Hugo Casarsa, quien encabeza la lista de congresales provinciales en la lista del ravertismo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Peronismo Derecho al Futuro | DAF (@peronismodafmdp)

No obstante, todos los sectores que componen la boleta del MDF buscarán desterrar a Raverta y darle a Kicillof la posibilidad de que sea una figura de su espacio la que tome las decisiones del peronismo en la ciudad de aquí en adelante. Allí pesan las influencias del veterano Garivoto y de Pulti, que en septiembre rompió con el ravertismo y armó una lista vecinalista para jugar en el MDF, desde donde consiguió ingresar al Concejo Deliberante. Dos años antes había compartido un frente con Raverta para acceder a la Cámara de Diputados. Iriart viene denunciando la exclusión de su espacio de todos los cierres de listas.

Mar del Plata, el bastión de la Quinta

Mar del Plata es el distrito cabecera de General Pueyrredón, que concentra casi la mitad del electorado de toda la Quinta sección electoral. Entre Mar del Plata y Batán hay 569.590 electores en condiciones de votar, cifra que sólo supera La Matanza, según datos de la última elección publicados por la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires. No obstante, es un municipio esquivo para el peronismo, gobernado por el PRO desde 2015. Más allá de que se trate de una elección partidaria en la que sólo votarán alrededor de 5 mil afiliados, quien conduzca el partido se hará del poder de decisión para la discusión del peronismo en 2027.

mariana cuestas fernanda raverta Fernanda Raverta.

Quienes cuestionan a Raverta le endilgan haber perdido todas las elecciones en las que se presentó como cabeza de lista para la intendencia o a legisladora seccional. En su tropa destacan que, aún perdiendo, es la dirigente que más votos le dio al peronismo en Mar del Plata -ciudad esquiva para el Justicialismo-, incluso por encima de Pulti, que sí gobernó entre 2007 y 2015.