En modo canciller, los gobernadores dialoguistas empezaron su road show en Nueva York a la caza de inversiones

Con la venia de Javier Milei, despliegan el menú de sus provincias en Argentina Week. Energía y minería, al tope de la agenda. El caso de Martín Llaryora.

Letra P | César Pucheta
Por César Pucheta
Diez gobernadores dialoguistas se sumaron al viaje de Javier Milei a Estados Unidos y amanecieron este lunes en Nueva York. Durante cuatro días, buscarán seducir al mundo empresario para que inviertan en sus provincias, pero también fortelecer la imagen de unidad y consenso que la Casa Rosada quiere vender al mundo.

En modo canciller, Carlos Sadir (Jujuy), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan), Alfredo Cornejo (Mendoza), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz) buscarán destacar la potencialidad de sus administraciones y atraer inversiones a sus provincias.

Argentina Week en Estados Unidos

El Argentina Week está organizado por la Embajada argentina en Estados Unidos y tiene como socios estratégicos al JP Morgan, Bank of America, el fondo de capital Kaszek, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), el US Argentina Business Council, el Council of the Américas y el Citi.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WeretilneckOK/status/2031095935707836665&partner=&hide_thread=false

Según dejaron trascender en la Casa Rosada, el tucumano Osvaldo Jaldo y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) también fueron invitados, aunque cada uno faltó a la cita dialoguista argumentando problemas con sus agendas provinciales.

El viaje de Martín Llaryora

En un movimiento que parece inverso, Martín Llaryora también estará esta semana en el país gobernado por Donald Trump y participará de algunas actividades que se desarrollan en paralelo al Argentina Week.

Cornejo, Llaryora, Jalil y S&aacute;enz en el Council of the Americas.

Cornejo, Llaryora, Jalil y Sáenz en el Council of the Americas.

El cordobés viajó por las suyas y, según la información oficial, enmarca su viaje en el programa State to State organizado por AmCham Argentina, que promueve el intercambio institucional y económico entre provincias argentinas y actores clave del sector público, académico y financiero de Estados Unidos. Llaryora viajó con tres intendentes, 12 empresarios, funcionarios y hasta medios invitados. Invitado por la cámara norteamericana, también pondrá un pie en las jornadas Argentina Week.

Gobernadores a la caza de inversiones

El factor común entre los gobernadores que viajaron con Milei a los Estados Unidos es que están al mando de provincias cuyo desarrollo estratégico está fuertemente proyectado en actividades relacionadas con la minería y la energía. Si bien allí se enfocan las principales expectativas respecto de las posibilidades de atraer inversiones, no es la única alternativa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GustavoSaenzOK/status/2031087317742473339&partner=&hide_thread=false

Este lunes, un grupo de jefes provinciales ya visitó las oficinas de Amazon, el gigante tecnológico que genera expectativas entre los gobernadores, que imaginan el desembarco de firmas internacionales en sus territorios.

La unidad estratégica entre los gobernadores y la Casa Rosada es uno de los puntos centrales en la agenda que el gobierno de Trump le exige a Milei como parte del acuerdo de salvataje ejecutado en la previa de las elecciones del año pasado. Las jornadas en Nueva York buscan dar cuenta de ese trabajo conjunto y transmitir la solidez institucional que el mundo exige al país cada vez que la Argentina sale a buscar recursos.

Día clave en Estados Unidos

A lo largo de la semana los gobernadores desplegarán agendas en las que se cruzarán de modo permanente, pero la actividad central tendrá lugar el jueves. En dos mesas, los gobernadores se concentrarán en los temas que trazan la hoja de ruta del país que imagina Milei.

Vidal, Sadir y Valdés en Nueva York

En una de ellos, el ceo de YPF, Horacio Marín, se sentará a hablar de Vaca Muerta y energías renovables con Figueroa, Weretilneck, Cornejo, Nacho Torres y Juan Pablo Valdés. En la otra, Orrego, Jalil, Sáenz, Sadir y Vidal conversarán sobre minería en un panel moderado por Paula Uribe, la directora de Asuntos Externos de Rio Tinto, una de las mineras más grandes del mundo, que ya desarrolla su actividad en las provincias del norte argentino.

Temas
