Un indio en Vaca Muerta: Paolo Rocca prepara el contraataque

Preocupado por China , Paolo Rocca no vio venir a Welspun , un poderoso conglomerado indio que se expande a toda velocidad como proveedor de tubos de acero para petróleo y gas y llega a Vaca Muerta . El gigante abastecerá a Shouthern Energy , el proyecto de GNL que lidera PAE e integran, también, YPF y Pampa Energía .

El país que quiere Rocca , descripto el mes pasado en Los Perfiles del Poder , el newsletter semanal de Economía de Letra P (suscripción gratis acá ), está cada vez más lejos del que diseña Javier Milei . Techint sufrió la primera derrota fuerte contra un proveedor extranjero. Insólitamente (o no), el ministro desregulador, Federico Sturzenegger , la celebró en Twitter.

Ahora Techint prepara su contraataque. Cerca de Rocca le dijeron a este medio que la empresa evalúa presentar una denuncia por dumping contra Welspun. También se prepara para competir por la construcción del gasoducto, aunque se haga con caños indios de chapa china. Lo hará en sociedad con SACDE , la constructora de Marcelo Mindlin (aquella que le compró a Angelo Calcaterra , que antes fue de Franco Macri ), con la que ya participó en varios proyectos.

LOS TUBOS DE TECHINT. Comparto unas reflexiones sobre esta nota, donde se habla de la adjudicación de caños para un gasoducto importante de Vaca Muerta a una firma india. La noticia es que se deja de lado a @GrupoTechint , uno de los productores de caños más importantes del mundo.… https://t.co/wud1VHi73A

Fuentes vinculadas al proyecto contaron, además, que ambas empresas se preparan para participar de la licitación por la obra de ingeniería que involucra la construcción de unos 600 kilómetros para conectar Vaca Muerta con el puerto de San Antonio Este, en Río Negro, y una planta compresora.

Es un contrato que puede escalar hasta los u$s 600 millones. SACDE y Techint ya trabajan en sociedad en el oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS) para exportar crudo, con una salvedad: en VMOS, Pampa y Tecpetrol son socias de YPF, PAE, Pluspetrol , Shell y Chevron . Tecpetrol, en cambio, no forma parte de Southern Energy.

La derrota de Paolo Rocca

El 23 de diciembre, Rocca supo que Siat Tenaris, su fábrica de tubos de Valentín Alsina, perdía la licitación para abastecer de caños a Southern Energy Sociedad Anónima (SESA), el proyecto de GNL cuya mayoría está en manos de PAE, de Alejandro Bulgheroni, y también integran la noruega Golar y la británica Harbour Energy. Todo apunta a que SASE será la primera exportadora de GNL del país.

Para eso, el consorcio debe construir un gasoducto desde Vaca Muerta hasta el puerto. La licitación por los tubos de acero fue la primera batalla.

Rocca se vio en desventaja y, a comienzos de diciembre, hizo circular que podía cerrar su planta de Valentín Alsina, desde la que salieron los tubos para el gasoducto Néstor Kirchner, si no ganaba el proyecto. Eso irritó a Bulgheroni, su enemigo íntimo, y a Horacio Marín, de pasado en Tecpetrol.

Rocca desescaló y le transmitió al personal que la planta seguiría en pie. “Vamos a hacer todo lo posible para contrastar importaciones desleales, para poder fabricar y crear trabajo en esta cadena extraordinaria que es la cadena de la energía y también en las otras cadenas industriales del país”, le dijo el 13 de diciembre, según La Nación.

Paolo Rocca.jpg Paolo Rocca, cada vez más lejos del modelo Milei. NA

Mientras tanto, la compulsa por la provisión de tubos avanzaba. El día previo a la Nochebuena, SESA se decidió por una oferta irrechazable de Welspun, que pidió u$s 203 millones para quedarse con el contrato. Rocca, según fuentes del consorcio, había pasado un precio de u$s 290 millones, que recortó a u$s 280 millones.

La diferencia entre una y otra propuesta era de 40 a 45%, siempre según lo que relatan en SESA. Fuentes vinculadas a Techint negaron tamaña diferencia. Otras cuatro empresas chinas también llegaron al final de la compulsa, de la que participaron 15 compañías, pero sus propuestas quedaron 15% por debajo de la que hizo el emporio indio.

Un indio en Vaca Muerta: Techint pide VAR

El 6 de enero, en un último intento, Siat Tenaris, la firma de Techint, ofreció igualar el precio de Welspun. Era tarde: SESA ya le había comunicado al gigante indio que era el ganador. Hubo una reunión de directorio en la que se votó rechazar, por extemporánea, la oferta de Rocca.

"Contra una oferta realizada a precios de dumping (tubos indios fabricados con chapa china), Tenaris ofreció 'igualar las condiciones comerciales'", dijeron fuentes vinculadas al gigante acerero. Eso, para "preservar la operación industrial a largo plazo, aunque no resulte rentable para este negocio particular, que representa más del 60% del mercado argentino de tubería", añadieron.

Tenaris emplea a 420 personas en Valentín Alsina. "El Grupo Techint evalúa presentar un caso de dumping para este caso en particular ante las autoridades competentes", indicaron cerca de Rocca.

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI, para los amigos) fue clave en este proceso. Las empresas participantes pueden importar insumos sin pagar aranceles. Eso abarató los caños indios entre 15 y 20%. YPF, por caso, tiene como norma permitirle a un proveedor nacional igualar una oferta si está hasta 20% debajo del competidor importado.

Con un RIGI más contemplativo al "compre argentino", Rocca habría podido competir más fácil. A la industria petrolera, en una cruzada para bajar los costos de los insumos, poco le importa.

Un gigante todo terreno

Ahí apareció Welspun Corp, un gigante desconocido en Argentina, pero con una trayectoria como operador y proveedor de la industria tanto en India como en Arabia Saudita y Estados Unidos. Tiene presencia en 50 países y 35.000 empleados y reportó a la Bolsa una facturación de u$s 1700 millones y una ganancia cercana a los u$s 200 millones, según el resultado anual que cerró en marzo de 2025.

Hasta el momento, Welspun no pisó el país, quizás porque los aranceles y la todavía débil industria petrolera local la dejaba en desventaja contra Techint. Su llegada cambia el ecosistema de proveedores que deben lidiar, cada vez más, con la competencia importada.

Welspun Corp es el brazo más significativo de Welspun World, un conglomerado que comenzó en el rubro textil y se expandió a la energía, la metalurgia y la industria del entretenimiento. Sus extremidades suman una facturación de unos u$s 5000 millones al año.

Su presidente es Balkrishan Goenka. La historia cuenta que comenzó con su emprendimiento textil a los 19 años, en 1985, y que amarrocó una fortuna de unos u$s 2300 millones desde entonces. Se valió, para eso, de distintos incentivos del estado indio a la producción y exportación de manufacturas.

BK-GoenkaDSC2275-copy Balkrishan Goenka, CEO de Welspun.

No está claro que el Estado lo haya salvado, pero le dio una mano grande para convertirlo en un pulpo multinacional. India aceleró la búsqueda de la autosuficiencia en acero poscovid, con subsidios al sector por más de u$s 800 millones.

Welspun enviará caños para SASE made in India. Tiene cuatro plantas en ese país orientadas a abastecer a la industria del petróleo y el gas, además de una en Arkansas, Estados Unidos, y un proyecto en Arabia Saudita. Sus operaciones fuera de su país de origen ya representan el 40% de su facturación. El grupo apuesta al fifty - fifty para 2027, en parte gracias a Argentina.

India en Argentina

Su operación fue la primera incursión ruidosa de una empresa india en Argentina, pero los lazos vienen profundizándose. La visita de Narendra Modi a Buenos Aires tuvo mucha menos repercusión que la que una figura de su importancia merecía. El comercio bilateral crece. Las exportaciones argentinas a ese destino treparon 39,1% en 2025 y las ventas de aceites vegetales saltaron hasta los u$s 4545 millones.

milei modi Javier Milei y Narendra Modi, en la Casa Rosada, en julio de 2025.

Fue tal la determinación de Welspun, que ofreció precios 15% más baratos que los de las cuatro acereras chinas que llegaron al tramo final de la licitación. China, eso sí, proveerá parte del acero que India convertirá en caños. Por algo produce más de la mitad del metal que se fabrica en todo el mundo y preocupa a Rocca.

La irrupción del gigante indio obligará al magnate ítalo argentino a ser más competitivo, dicen petroleros locales, que enfatizan que ofreció un sobrecosto del 45% -luego lo rebajó- para producir en Valetín Alsina con el acero de Usiminas, su planta brasileña.

Acá no se rinde nadie

SASE comenzó ahora la licitación internacional para construir el gasoducto, en una obra de entre u$s 400 y 600 millones. SACDE y Techint competirán como socias contra consorcios extranjeros. La licitación se dividirá en cuatro: tres tramos de caño más la planta compresora.

El proceso comenzó la semana pasada. Al igual que con los tubos, habrá un filtro técnico y, luego, la compulsa por las mejores ofertas. El consorcio espera cerrar el proceso a fines de marzo.

Para esa fecha, YPF espera haber cerrado, también, la burocracia necesaria para comenzar con el proyecto de GNL que erigirá con la italiana ENI, la árabe XGR y un cuarto socio que se confirmarían a mediados de febrero, y que contará con dos buques licuefactores propios que construirá la china Wison. JP Morgan busca bancos interesados para financiar unos u$s 15.000 millones y, dicen cerca de Marín, juntó a un centenar de entidades.

Más tubos e ingeniería para que Rocca pelee con chinos e indios.