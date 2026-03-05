Axel Kicillof quiere adelantar la elección bonaerense en 2027: las razones de una decisión riesgosa

Frente a la creencia de que un adelantamiento de las elecciones en Buenos Aires para separarlas de las nacionales en 2027 podría perjudicar las aspiraciones presidenciales de Axel Kicillof , el gobernador sigue sosteniendo los argumentos a favor del desdoblamiento, la estrategia que según Cristina Fernández de Kirchner determinó la derrota del peronismo en octubre pasado.

En el corazón de su razonamiento está la potencia electoral de los intendentes, sobre la que se edificó la paliza que el peronismo le dio a Javier Milei el 7 de septiembre; y también está, por supuesto, la confianza de que los dueños de los territorios estarán dispuestos a jugar a fondo en la batalla nacional, esa que busca disputar Kicillof. La clave, dicen en La Plata, es hacerlos partícipes.

El gobernador tiene la potestad de poner la fecha del calendario electoral bonaerense, pero lo que decida estará atravesado por el resultado de las discusiones que este año se darán en la Legislatura bonaerense . Habrá dos temas excluyentes: la revisión de la ley que pone tope a las reelecciones indefinidas de los intendentes y la Boleta Única de Papel.

Son parte de la reforma política que este año discutirá el parlamento, pese a que el gobernador no lo incluyó en su discurso durante la Asamblea Legislativa. Como contó Letra P , prefirió centrarse en la confrontación extrema con el Presidente, una manera de construirse como adversario central de la Casa Rosada.

El gobernador y parte de la mesa política que lo acompaña consideran que “ganar bien” la provincia de Buenos Aires antes de la elección nacional le dará “un espaldarazo importante” para la siguiente campaña electoral.

En la Legislatura, el gobernador Kicillof se presentó como la antítesis de Milei Convocó a construir una alternativa nacional "Hay otro camino", arengó

En La Plata desechan el argumento de que los intendentes no se esfuercen lo suficiente una vez que aseguren lo propio. “La mirada va a ser federal y amplia: si los intendentes ya ganaron y tienen expectativa y vocación política, van a trabajar igual; pero tiene que ser un proyecto en el que estén incluidos, no como pasó en la última elección”, dice alguien del equipo de Kicillof en referencia al modo en que se armó la lista de postulantes a la Cámara de Diputados, sin participación de jefes comunales.

Silencio y desfile de tuiteros en el despacho de Santiago Caputo tras la avanzada karinista en Justicia



“Lo mismo aplica para todas las provincias”, agregó la fuente al estimar que en la mayoría de las provincias habrá comicios adelantados -justamente, lo que intentará evitar el Gobierno nacional-, por lo que se proponen trabajar este año “en esa construcción”, para que los dirigentes territoriales se sientan comprometidos con un proyecto.

También arguye que los intendentes no van a soportar cuatro años más de falta de recursos, por lo que van a hacer lo imposible para que el peronismo vuelva a la Casa Rosada.

Aún con los argumentos expuestos, en la gobernación no dan como un hecho el desdoblamiento electoral. “Va a depender de la situación política del momento en que haya que decidirlo, pero sí es una posibilidad clara”, afirma un funcionario bonaerense.

CFK y la teoría de la división de esfuerzos

Una parte de la dirigencia peronista considera que desdoblar en 2027 funcionaría como un bumeran para las aspiraciones presidenciales de Kicillof, ya que no tendría “la tracción de los intendentes en la boleta” nacional que él busca encabezar.

Es el mismo argumento esgrimido por CFK y la dirigencia de La Cámpora en 2025. Consideran que el desdoblamiento en Buenos Aires le hace perder fuerza al peronismo, que tiene en esta provincia su bastión electoral.

La expresidenta cree que desdoblando se “dividen los esfuerzos” y que la elección del 7 de septiembre que ganó Fuerza Patria hizo reagrupar el voto antiperonista un mes después. De acuerdo con ese razonamiento, a Kicillof no le convendría implementar esa herramienta si es candidato a presidente.

• En la Asamblea Legislativa el gobernador Kicillof desplegó una batería de cifras para refutar a Milei: desocupación, consumo, cierre de empresas y más



Bandera de intendentes y críticas de La Cámpora

La mayoría de los intendentes nucleados en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el armado que lidera el gobernador, da prácticamente como un hecho el desdoblamiento. Algunos incluso ya están especulando con fechas.

“El desdoblamiento llegó para quedarse”, dijo a este medio un jefe comunal, quien, junto a otros que apoyan a Kicillof, fue impulsor de la iniciativa en 2025. “Ante un escenario que puede ser muy complejo a nivel nacional, hay que asegurar la provincia y los municipios. No se puede arriesgar todo”, dice otro pensando más en el pago chico. Afirma, también, que se puede volver a hacer campaña “con la misma intensidad” en la elección presidencial.

La Cámpora opina todo lo contrario. Para la diputada Mayra Mendoza, dirigente de la mesa chica de Máximo Kirchner, desacoplar la elección bonaerense de la nacional es una mala estrategia.

Las vacantes judiciales, urgente; el tribunal, no tanto. Lo que viene



“Aunque les moleste esta reflexión, insisto: las consecuencias de haber desdoblado las elecciones y no haber hecho fuerza todos juntos en una misma elección nos lleva a tener concejos deliberantes con mayoría y cámaras nacionales en minoría, lo que fue determinante para el avance de la reforma laboral, la ley de glaciares, la baja de edad de imputabilidad”, indicó tras la aprobación de la reforma laboral en el Congreso.

Tras la Asamblea Legislativa encabezada por Kicillof, volvió con el tema: “Coincidimos en que no hay solución provincial para la crisis nacional. De ahí nuestra oposición al desdoblamiento electoral de 2025. Los concejos deliberantes no frenan las leyes de destrucción que manda Milei al Congreso”.

Prioridades en la Legislatura bonaerense

Luego del discurso del bonaerense en el que no hubo ninguna mención a la reforma político electoral, el presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara, le dijo a Letra P que a “la agenda legislativa del año la van a marcar la reelección (indefinida de los intendentes) y la Boleta Única”, que son “los temas más importantes”. Adelantó que la próxima semana tendrá una reunión con Kicillof, el presidente del bloque Fuerza Patria, Facundo Tignanelli; y el vicepresidente de la cámara, Alexis Guerrera, “para conocer las prioridades legislativas” del Ejecutivo y “acompañar”.

Oficialistas y opositores coinciden en que la determinación respecto de la forma en la que se encarará el año electoral será el tema clave para la Legislatura. La oposición insistirá con la Boleta Única de Papel, y los intendentes peronistas, con las reelecciones indefinidas. Todos deberán discutir si se eliminan las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) o no.