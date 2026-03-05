Rosario: Electrolux redujo su planta y trabaja al 50 por ciento de su capacidad por el desplome en las ventas

La multinacional con sede en Rosario redujo de más de mil a casi 350 operarios su plantel de trabajadores en menos de tres años.

Electrolux lanzó en Rosario una nueva tanda de retiros voluntarios para su plantilla de trabajadores. La empresa superaba el millar de trabajadores en 2023, pero desvinculó a más de la mitad de su plantel en menos de tres años. Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) relacionan las desvinculaciones con la caída en picada del consumo y la apertura de importaciones.

La multinacional trabaja en el país desde la década del '90 y sobrevivió al derrumbe económico argentino de 2001. La sangría comenzó con la suspensión rotativa de los operarios en octubre del año pasado y continuó hasta fin de año. Los referentes gremiales de la UOM confirmaron a Letra P que la fábrica ubicada en barrio rosarino de Las Delicias está trabajado al 50% de su capacidad instalada.

“Hemos estado en caída libre con las ventas desde que empezó este gobierno”, aseguró a Letra P el delegado de Electrolux y secretario de prensa de la UOM Rosario, Adrián Cartazo. "Se vende muy poco desde que empezaron a entrar las mercaderías chinas”, agregó.

Al cierre de esta nota, Cartazo apuntó que la fábrica cuenta con 350 trabajadores , pero fue cauteloso al brindar cifras ya que la apertura de retiros voluntarios concluye en dos semanas: “Esperan que queden menos en la plantilla. Hubo pocos despidos, siempre fue más bien acordado. Incluso hubo retiros que los tuvieron que frenar porque se estaba yendo más gente de la que se tenía que ir”, reveló el delegado.

La empresa tiene su fábrica en el barrio Las Delicias de la ciudad de Rosario, pero posee numerosas distribuidoras a lo largo del país.

La reducción de la plantilla de trabajadores tendrá como consecuencia un cambio en la distribución no sólo de las tareas dentro de la fábrica, sino en los turnos de trabajo. La empresa produciría sólo durante la mañana.

Según el informe de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), el 68% de las ramas industriales presentó una caída interanual en el nivel de producción. “En lo que es metalurgia estamos complicados en todos los sectores y en todas las fábricas”, expresó Cartazo.

Problema de muchos, consuelo de tontos

La Unión Industrial Argentina (UIA), organización que nuclea a una parte importante de los grandes dueños de empresas del sector manufacturero e industrial, lanzó un comunicado donde sostiene que “el 54,7% de las empresas reportó bajas, mientras que sólo el 13,3% registró aumentos”.

Por otra parte, “el 46,1% de los industriales identificó a la caída de la demanda interna como su principal problema”. El informe marca, además, “la dificultad para competir con bienes importados", que pasó de no registrar menciones en octubre de 2024 a representar el 19,4% en enero de 2026.

“En empleo, el 22,2% de las empresas registró caídas”, apuntó la entidad empresaria en su comunicado y explicó que “entre ellas, la mitad recurrió a la reducción de personal ante la menor actividad, el 41,4% redujo turnos y el 22,9% implementó suspensiones”. La conclusión del mensaje de la UIA es lapidario: “Para 2026, son más los que prevén reducir trabajadores que los que contratarán”.

Electrolux Trabajadores Desde la UOM advierten que el éxodo de trabajadores se debe a que temen perder dinero que podrían obtener aceptando los retiros voluntarios una vez se aplique la reforma laboral.

“Elextrolux es una multinacional, lo que le permite importar porque hay fábricas en Brasil de la empresa, pero en un momento se pensó que fabricar acá podía llegar a ser un negocio viable. El tema es que la gente hoy por hoy no compra porque no tiene plata. Incluso si importás barato, tampoco es negocio”, reflexionó el delegado.

El apoderado de la UOM y abogado del sindicato, Pablo Cerra, apuntó que Electrolux ofreció la indemnización tarifada más tres sueldos, lo que para una persona con más de 10 años de antigüedad es un 130%, mientras que para un trabajador con una antigüedad menor el porcentaje sería aún más alto.

Mejor pájaro en mano: la reforma laboral y el miedo a estar peor

“La reforma laboral rebalsó el vaso. La gente está con mucha incertidumbre, más aún la que tiene mayor antigüedad”, describió Cartazo a Letra P y subrayó que la enorme adhesión a los retiros voluntarios tiene origen en que los trabajadores tienen temor a perder cualquier beneficio por medio de la aplicación de la ley de Modernización laboral.

Un trabajador de Electrolux gana un promedio de entre un millón y 1,3 millón de pesos, según la categoría del operario. “Hoy no te rinde la planta, las horas normales del turno no te alcanzan para llegar a fin de mes. El problema de la gente primero es pagar las cuentas y, en segundo lugar, perder los años de antigüedad. Por eso arreglan con lo que les ofrecen. El dinero que la empresa está dando es bueno, pero hay mucho miedo de lo que puedan hacer con la reforma laboral. En otras empresas se van con menos del 100% (de la indemnización)”, explicó Cartazo.

Crisis generalizada y caída del empleo

El pronóstico del sindicato no vislumbra la idea de un posible cierre de la planta, sino más bien una reconversión de la fábrica en Rosario, aun cuando advierten que la crisis es general. Según el último informe de la Fisfe, el empleo industrial lleva 20 meses consecutivos de caída, traducido en 32 mil puestos de trabajo que se perdieron en el sector.

“La situación que estamos atravesando los trabajadores es asfixiante. Acá no pasa por un gremio determinado o sólo en Electrolux, sino que es general. Lamentablemente la que más está sufriendo hoy es la industria ”, describió el referente sindical de la UOM.

"La malaria no sólo está en el gremio metalúrgico, sino que alcanza a los textiles, los zapatos, el acero. Hoy lamentablemente no vemos una vía de escape. La clase media está desapareciendo, la quemó el mercado”, lamentó.