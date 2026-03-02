Axel Kicillof 2027: confrontación total

No fue un discurso de apertura de sesiones ordinarias, fue un llamado a construir una alternativa nacional para disputarle a Javier Milei la presidencia en 2027. Este lunes, Axel Kicillof ratificó en la Legislatura bonaerense que va por más. Fueron 88 minutos destinados a confrontar con la Casa Rosada . Dos gestiones, dos gobiernos, dos modelos de país.

El gobernador lanzó un mensaje nacional basado en la confrontación con el modelo mileísta. Propuso “otro camino” y llamó a “construir una alternativa federal”. Se diferenció en el contenido y también en el tono: fue todo lo contrario a lo sucedido la noche anterior en el Congreso, donde Milei descerrajó una catarata de insultos a la oposición, que lo azuzó con chicanas durante toda la noche.

Kicillof no se metió en rencillas internas . Lo escucharon desde sus lugares todas las tribus peronistas. No se refirió a la oposición bonaerense y se centró en cuestiones vinculadas con la agenda social. No hubo menciones a la reforma electoral, ni a la reelección de los intendentes. Tampoco habló de la cobertura de vacantes en la Corte bonaerense. Fue, de principio a fin y de forma excluyente, una contraposición de proyectos de país con la Casa Rosada.

El gobernador finalizó el discurso llamando a la construcción de una alternativa que pueda enfrentar a La Libertad Avanza en 2027. Luego de marcar que “ninguna provincia se salva si el país se hunde”, dijo que “es necesario cambiar el rumbo nacional” y que para eso “hay que sumar fuerzas”. Teléfono para el peronismo enjabonado y otras fuerzas.

“Si seguimos seis años más en este rumbo, Argentina corre peligro de perder sus rasgos productivos y culturales más destacados como país y como sociedad”, había dicho antes. “Todos los que no queremos una sociedad rota, un país fallido, una Argentina de pocos ganadores y muchísimos perdedores, tenemos que sumar fuerzas”, insistió.

La invitación a “trabajar juntos por una Argentina que no se arrodille, que no se entregue, que no se rinda y que no se divida”, pareció tener doble destinatario: el camporismo, con el que libró la última disputa por las autoridades del Senado bonaerense, y otros sectores -peronistas y no peronistas- sin los cuales parece imposible pelearle al Gobierno nacional.

Después de reconocer que “muchos argentinos no visualizan hoy una alternativa que los entusiasme”, afirmó que “la construcción de esa alternativa requiere de mucho más que decir ‘no a esta política, no a Milei’”. “El desafío no es narrar el daño sino ofrecer una salida”, dijo el mandatario.

Esa “nueva canción”, que el mandatario invitó a componer en septiembre de 2023, es la que muchos de los que se subieron al tren del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) le reclaman.

Kicillof dijo que “hay otro camino” para “bajar la inflación sin destruir la industria y el trabajo”, para “integrarnos al mundo sin someternos” y para “que el esfuerzo vuelva a tener sentido”. “Caracterizamos el pasado y el presente, pero lo que estamos discutiendo ahora es el futuro”, cerró ante la aclamación de militantes y funcionarios presentes.

Diagnóstico nacional

La primera parte de su discurso fue un diagnóstico de la situación nacional. Dentro de ese capítulo dijo que el país “se convirtió en un laboratorio de una derecha extrema” que gobierna “a fuerza de represión, violencia y amenazas, con persecución judicial y condenas injustas”. Una frase que pareció destinada a Cristina Fernández de Kirchner, a quien jamás mencionó.

La diputada bonaerense Mayra Mendoza, coronel de Máximo Kirchner, no dejó pasar esa omisión. “Me preocupa que como gobernador no haya hecho referencia a la proscripción del peronismo con la detención ilegal de Cristina, para quien además humanamente esperaba una muestra de solidaridad, como también lo esperaban muchos argentinos y argentinas que queremos a Cristina”, criticó al término de la reunión legislativa.

Kicillof destinó otros tramos del mensaje a la clase media. Dijo que el gobierno “lisa y llanamente” quiere “terminar de destruir" a ese sector. “Si seguimos seis años más en este rumbo, Argentina corre peligro de perder sus rasgos productivos y culturales más destacados como país y como sociedad". Por eso, dijo, "este no es un ajuste más: es una disputa por el tipo de país que aspiramos a ser”.

Provincia vs. Nación

En el resto de su alocución, Kicillof se ancló en la gestión provincial para seguir confrontando modelos. A diferencia de otros discursos que brindó en la Legislatura, se limitó a hablar de cuatro ítems: salud, educación, seguridad y desarrollo federal. En el relato de la gestión en cada una de esas áreas fue marcando la contracara con la gestión libertaria.

También le dedicó unas líneas a la “asfixia financiera a la que nos somete el gobierno nacional”, y a remarcar que “pese a todo, la Provincia no se detuvo” porque -dijo- “administramos con responsabilidad y gobernamos con planificación y sensibilidad”.

“No estamos atravesando una etapa de normalidad institucional y económica, sino un momento de crisis profunda que condiciona cada decisión, cada política y cada resultado”, disparó.