¿Arranca? El Gobierno le pide inversiones al campo y ofrece créditos blandos a productores entusiasmados

El Gobierno le pide inversiones al campo y ofrece créditos blandos

En la Expoagro 2026, el Gobierno volvió a pedirle al campo que invierta para motorizar la economía. Con el debate por las retenciones aún abierto, funcionarios nacionales presentaron líneas de crédito promocionales para productores y empresas del sector. La estrategia apunta a impulsar producción y exportaciones mediante financiamiento en pesos y dólares para maquinaria, insumos y capital de trabajo.

La voz oficial estuvo representada por el secretario de Finanzas, Federico Furiase ; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta ; y los asesores Felipe Núñez y Martín Vauthier , quienes participaron de la charla abierta “Producir, transformar, exportar. El momento de invertir es ahora”. Durante la presentación estuvieron acompañados por el presidente del BICE , Maximiliano Vos .

Los funcionarios fueron los encargados de transmitir el mensaje económico de la Casa Rosada en la muestra agroindustrial, mientras el presidente Javier Milei , el ministro Toto Caputo , el titular del Banco Central Santiago Bausili , el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el canciller Pablo Quirno , entre otros funcionarios, participan en Nueva York de la Argentina Week , el espacio propuesto destinado a captar inversiones internacionales.

En ese contexto, el Gobierno intenta enviar una señal de respaldo al sector agroindustrial en medio de la discusión por las retenciones y la necesidad de dólares para la economía.

En paralelo al desfile político de funcionarios, gobernadores y dirigentes rurales, los bancos desplegaron una batería de líneas de créditos con tasas promocionales para maquinaria, insumos y capital de trabajo.

Como ocurre cada año, el financiamiento se convirtió en una de las principales atracciones de la muestra. En esta edición participan 12 entidades financieras con propuestas especiales para productores y empresas de la cadena agroindustrial.

Entre los bancos presentes se encuentran Nación, Provincia, Galicia, BBVA, Santander, ICBC, Macro, Credicoop, Comafi, Patagonia y Banco de La Pampa, entre otros, todos con promociones específicas para operaciones realizadas durante la exposición.

La lógica es clara: en un contexto de tasas todavía altas en la economía local, las promociones de Expoagro funcionan como una ventana para acelerar inversiones en maquinaria, tecnología e infraestructura productiva.

La propuesta del Banco Nación

La señal más fuerte llegó de la mano del Banco Nación, que lanzó una línea especial de financiamiento destinada a la compra de maquinaria agrícola y bienes de capital.

El programa incluye créditos con tasa del 0% en dólares y préstamos en pesos al 19% anual, condiciones diseñadas para incentivar la renovación tecnológica del sector.

Los préstamos en moneda extranjera pueden alcanzar hasta u$s 1,5 millón por operación y contemplan plazos de hasta cinco años para maquinaria agrícola nueva.

Además, la entidad ofrece financiamiento en pesos de hasta $2000 millones para maquinaria, equipos de riego o tecnología agroindustrial, con plazos de hasta 60 meses.

La estrategia apunta a facilitar inversiones en bienes de capital en un momento en el que el sector busca recomponer su capacidad productiva tras años de sequía y volatilidad macroeconómica.

Competencia entre bancos para captar al productor

El despliegue financiero no se limita al Banco Nación. Otras entidades también presentaron paquetes agresivos de financiamiento.

El Banco Provincia, por ejemplo, lanzó líneas en dólares con tasas desde el 1% anual para bienes de capital. En pesos ofrece créditos para inversión con tasas cercanas al 28% y 29%, según el plazo.

En paralelo, también aparecen propuestas para capital de trabajo, leasing de maquinaria, financiamiento de insumos y créditos específicos para cooperativas o productores agroecológicos.

Incluso existen líneas que permiten financiar hasta el 100% del valor de la factura, incluido el IVA, una condición especialmente buscada por productores que buscan renovar equipamiento.

Ganadería: créditos en valor producto para recría y engorde

La principal novedad es la ampliación de los créditos en valor producto para el sector ganadero. En esta nueva etapa, el financiamiento se orienta a capital de trabajo para acompañar todo el ciclo productivo, desde la recría hasta el engorde de los animales.

El objetivo de la herramienta es incrementar la productividad, con más kilos de carne por animal y mayor rendimiento por hectárea.

El monto máximo es de hasta $800 millones por productor o empresa, mientras que las cuotas se fijan en kilos de novillo, que se mantienen constantes durante toda la vida del préstamo. Los pagos se realizan en pesos según el valor del Índice Novillo del Mercado Agroganadero (INMAG).

El financiamiento se otorga en UVA con una tasa fija del 8% anual y un plazo de hasta tres años.

Estos créditos en valor producto fueron lanzados al inicio de la actual gestión y ya acumulan casi $50.000 millones otorgados para actividades ganaderas, porcinas, tamberas y agrícolas.

Inversiones para la industria agroalimentaria

Además, se presentó una línea de financiamiento de largo plazo destinada a modernizar el complejo agroindustrial.

La herramienta financia proyectos en pesos o dólares para las cadenas bovina, porcina, avícola y láctea, con foco en ampliación de capacidad productiva y mejoras tecnológicas.

Para pymes, los montos pueden alcanzar hasta $6500 millones, aunque también está disponible para grandes empresas.

El financiamiento contempla construcción de plantas industriales, adquisición de maquinaria, infraestructura energética y sistemas de tratamiento de efluentes.

El plazo es de hasta 10 años, con dos años de gracia, y tasas vinculadas a TAMAR +4% para pymes y TAMAR +6% para grandes empresas.

Gesto político en medio de la tensión por retenciones

El fuerte despliegue crediticio también tiene lectura política. En momentos en que las entidades rurales presionan por una reducción de retenciones, el Gobierno busca mostrar herramientas concretas para mejorar la inversión y la competitividad del sector.

La apuesta oficial es que el financiamiento funcione como un puente para sostener la actividad mientras la discusión fiscal sigue condicionando cualquier cambio en los derechos de exportación.

Así, más allá de la vidriera tecnológica, Expoagro vuelve a convertirse en un escenario donde se cruzan negocios, política y la disputa por el rumbo de la principal fuente de divisas de Argentina.