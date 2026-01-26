Martín Soria: "Al camaleón Wereltineck ya no le quedan otros partidos nacionales para disfrazarse"

Martín Soria junto a familiares, entre ellos su hermana, Maria Emilia Soria, de paseo por El Bolsón.

El senador peronista Martín Soria hace una pausa en sus vacaciones para cuestionar lo que define como la "magra gestión" del gobernador Alberto Weretilneck , con quien busca disputar el poder en Río Negro . "Es muy difícil seguir prometiendo lo que durante 15 años no pudo cumplir", afirma.

De vacaciones por la zona andina de esa provincia de la Patagonia junto a su familia y la de su hermana María Emilia, el mayor de los Soria distiende con caminatas y paseos por senderos boscosos. Valora el tiempo para disfrutar con sus seres cercanos, pero no deja de trabajar. En esos días elaboró junto con otros legisladores nacionales un proyecto para declarar la Emergencia Ígnea, Ambiental y Socioeconómica.

De cara a las elecciones de 2027, y mientras su entorno emite señales de acuerdo con el diputado libertario Anibal Tortoriello , el exministro de Justicia destaca la vocación frentista del peronismo para avisar que no le cierra puertas a dirigentes de otros espacios.

En diálogo con Letra P , analiza la estrategia legislativa del Gobierno, el rol del peronismo y el rol que le atribuye a la tramo narco en el entorno del presidente Javier Milei .

- En Río Negro se ve a un peronismo mejor plantado que en años anteriores. ¿Es posible ganar la gobernación en 2027?

- No solo es posible, es necesario. Desde el retorno de la democracia, el peronismo solo pudo gobernar 20 días, de la mano de Carlos Soria. La mayoría de los rionegrinos se quedaron con la ilusión de ver una provincia diferente a la que tenemos. Necesitamos una provincia pujante, que crezca con producción e industria a la vanguardia, con sus recursos y destinos turísticos funcionando a plena capacidad, generando empleo y desarrollo. Hoy los recursos apenas alcanzan para pagar sueldos. A pesar de tantas malas gestiones, el potencial de la provincia sigue intacto. Siempre decía mi viejo: "Río Negro es un auto de Fórmula 1, solo le falta un buen conductor".

WhatsApp Image 2025-10-26 at 21.59.57 Martín Soria, cara de Fuerza Patria, días previos a la elección en Río Negro.

- Si el justicialismo busca ampliar su base electoral, ¿a qué otros actores o espacios debería convocar?

- El peronismo siempre ha tenido una vocación frentista, lo volvimos a demostrar en las elecciones de octubre. A esa aptitud debemos sumarle vocación por gestionar eficientemente. La gente aprecia a quienes saben administrar. La política se legitima gestionando bien, siendo austeros al administrar los recursos de todos. Por eso miramos con atención a intendentes y cuadros, de otros espacios incluso, que han demostrado eficiencia, transparencia y resultados concretos en sus municipios. Nuestra prioridad esta en las gestiones que sirven de modelo y en quienes demuestran que se puede gobernar mejor, más cerca de la gente.

La gestión de Alberto Weretilneck

El aire de montaña y el descanso en familia no atemperan el carácter del exintendente de Roca. Sin medias tintas, manifesta una opinión fulminante sobre la gestión del gobernador Alberto Weretilneck.

- ¿Cree que el gobernador pueda cerrar un acuerdo con La Libertad Avanza?

- Fue uno de los primeros gobernadores que se disfrazó de libertario: en estos dos años, mientras tuvo representantes propios en el Congreso, los mandó a votar todo a favor de Javier Milei. Además, todos saben que al camaleón Wereltineck ya no le quedan otros partidos nacionales para disfrazarse, pasó por todos. Los resultados de octubre fueron muy malos para el gobernador: despreció al mejor candidato que tenían para terminar plebiscitando, en medio de una elección nacional, su magra gestión provincial. Es muy difícil seguir prometiendo lo que durante 15 años no pudo cumplir.

María Emilia Soria y Martín Soria Martín y María Emilia, un proyecto compartido con eje en Roca.

- ¿Weretilneck fue a buscar el voto de la derecha?

A dos semanas de los comicios, terminó tratando de captar el voto de la derecha. Pero eso no fue lo único: intentó públicamente defender a la narcodiputada Lorena Villaverde. Por eso no me extrañaría que se vaya con Milei o al menos lo intente. No hay que perder de vista que al eterno apoderado de Juntos Somos Río Negro ya hace tiempo lo metieron en la estructura de LLA de Rio Negro.

La reforma laboral

- ¿Cree que el Gobierno de Milei logrará aprobar la reforma laboral?

- Milei avanzará en el Congreso con la ley de precarización laboral, eliminando derechos básicos de los trabajadores, como el límite de la jornada laboral de ocho horas y evitando abonar horas extras. Nada nuevo: es lo que hicieron en el '76 con la dictadura, con Fernando De la Rua en 2001 y más recientemente con Mauricio Macri, en 2017/18. El proyecto que envió Milei es una disputa de modelo de país, es un plan de despidos masivos a bajo costo para las grandes empresas, que en estos dos años fueron las únicas beneficiadas.

- ¿Cuáles son las estrategias?

- El Gobierno intentará convertir en marionetas a los gobernadores. Ya lo vimos en estos dos años con la obra pública que nunca llega, con la terminación de la rotonda de Choele Choel, ATN usados como moneda de cambio. La posición del peronismo es clara, vamos a rechazar cualquier reforma que constituya un retroceso para los trabajadores.

martin soria.jpg Referentes legislativos de la Patagonia rechazan la reforma de la Ley Pesquera

Caso Fred Machado-Cicarelli-Villaverde

- Usted denunció los vínculos entre Fred Machado y Lorena Villaverde. ¿Hay más por conocer?

- Desde aquel discurso en Diputados, en agosto pasado, en que mostré los vínculos entre el narcolavador Fred Machado con los diputados Joe Luis Espert y Villaverde, quedó expuesto el entramado criminal en que se apoya el armado político de Javier Milei. No son hechos aislados, son parte de una misma estructura y seguramente queda mucho más por conocer. Como explicás si no que el abogado personal del Presidente y su hermana, al que intentaron poner de vicegobernador en la provincia de Buenos Aires, Francisco Oneto, al mismo tiempo era el abogado de Fred Machado.

- ¿Hubo financiamiento desde ese sector para las elecciones?

- El financiamiento del narcotráfico no se limitó solo a candidaturas y campañas. También financiaron empresas con las que intentaron adquirir a través del primo de Machado, Claudio Cicarelli, relacionado con Villaverde, minas de oro en Neuquén, como las que utilizaban en Guatemala para lavar dinero narco. O el financiamiento de canteras de arena para Vaca Muerta que el gobierno de Rio Negro le adjudicó irregularmente también al primo de Machado, al que tenían de supuesto empleado en la Legislatura provincial.

- ¿Solo ocurrió en Río Negro?

- También lo hubo con empresas como Lacteos Vidal, que tenían avionetas, otro gran negocio de Machado en Estados Unidos, que después aparecían llenas de cocaína en Entre Ríos. Esa empresa que hace quesos aparece asociada con Cicarelli cuando quisieron quedarse con una mina de oro en Andacollo, y figura como aportante de fondos en la campaña electoral de la exministra de Seguridad. No se puede hablar de narcotráfico en Argentina sin hablar del presidente Milei.