El ministro Mahiques presiona al Senado para que prorrogue el mandato de su padre en Casación

La gestión de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia podría enfrentar una primera polémica esta semana en el Senado : Patricia Bullrich , jefa del bloque oficialista, evalúa llamar a una sesión para darle ingreso al pliego que propone que el padre del funcionario continúe durante cinco años como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal Federal.

Carlos Mahiques , exministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires , cumplió los 75 años que marca la Constitución como límite para ejercer su cargo, para el que fue nombrado en 2018 en la Sala II. En febrero, Javier Milei propuso que continúe cinco años más en Casación, una facultad que le permite la Carta Magna. Espera conseguir aliados para garantizar la continuidad.

El pliego aún no tiene ingreso formal y Bullrich quiere hacer una sesión para cumplir ese trámite. Sólo así podría tratarse el expediente en la comisión de Acuerdos, que preside Juan Carlos Pagotto . La jefa de LLA plantea que el recinto sesione además para darle ingreso a propuestas de ascensos militares y diplomáticos. La sesión no está confirmada. Este martes Bullrich reunirá a los jefes de bloque para chequear si hay cuórum posible para miércoles o jueves. De lo contrario, la sesión será dentro de una semana.

Mahiques fue nombrado ministro de Justicia la semana pasada por Milei, como parte de un cambio de figuritas en su gabinete. Está amadrinado por Karina Milei , quien a través de los Menem (Lule y Martín) cerró un acuerdo del Presidente con la familia judicial para proteger al Gobierno de eventuales contratiempos en Tribunales. La familia del actual ministro es un enclave de ese linaje.

Es un trabajo que no quiso o no supo hacer Sebastián Amerio , exviceministro de Justicia, eyectado en el cargo para darle lugar a Santiago Viola , asesor jurídico de Karina y apoderado de La Libertad Avanza (LLA). Mahiques y Viola deben definir los nombres de los más de 300 candidatos a ocupar vacantes en Tribunales, con concursos terminados. Empezarían a llegar por tandas la semana próxima.

Incluyen 200 candidatos a jueces, 72 para defensores y 65 a fiscales. Se trata de pliegos que habían sido enviados por Alberto Fernández, fueron retirados, pero Caputo nunca tuvo respaldo de Karina Milei para remitirlos nuevamente, con los nombres seleccionados por Amerio.

Los nuevos funcionarios deberán pasar el peine fino de los elegidos, en diálogo con los gobernadores. En su mayoría se trata de juzgados civiles, laborales y penales ordinarios que no tratan cuestiones sensibles para los gobiernos.

La negociación más pesada

Como explicó Letra P, Mahiques negociará los cargos judiciales vacantes con mandatarios y funcionarios para quedarse con el plato fuerte, que será cuando en noviembre, con otra composición del Consejo de la Magistratura, se concurses las vacantes más rutilantes de Comodoro Py, los tribunales de Retiro que tratan las causas sobre corrupción.

Deben nombrarse cuatro jueces federales, dos integrantes de la cámara de apelaciones y tres en la sala I de Casación, la instancia previa a la Corte Suprema, clave para taponear o acelerar las causas por corrupción. Carlos Mahiques es otra pieza clave en ese escenario y continuará siéndolo cinco años más.

Es que difícilmente los aliados de Milei se atrevan a desafiar al padre del ministro que le facilitará o no el ingreso de juristas afines a juzgados locales, que no cambian la ecuación de poder de la familia judicial, pero sí la de las provincias. Es cuestión de cambiar figuritas. Es el juego que ya empezó.