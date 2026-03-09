Expoagro: con Javier Milei en Estados Unidos, el campo no espera anuncios del Gobierno

Expoagro espera una nueva edición con un buen clima en el sector pero sin expectativa de anuncios.

Aunque prima el buen clima, apalancado en la ganadería y la oferta de financiamiento, el campo no ve en Expoagro 2026 un escenario para que el gobierno de Javier Milei ofrende noticias importantes para el sector, sobre todo en materia de baja de retenciones .

La vigésima edición de la muestra más importante para el complejo agroindustrial se extenderá del 10 al 13 de marzo en el predio ferial de San Nicolás . Con el Presidente en los Estados Unidos para encabezar las jornadas de búsqueda de inversiones denominada Argentina Week , la presencia política se concentrará este martes, día de la inauguración.

Se esperan las presencias de los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Axel Kicillof (Buenos Aires); del jefe de Gobierno de la Ciudad Buenos Aires, Jorge Macri ; y del expresidente Mauricio Macri . Por el oficialismo, concurrirán el ministro del Interior, Diego Santilli , y la jefa del bloque de La Libertad AVanza en el Senado, Patricia Bullrich , entre otros.

Históricamente, Expoagro fue una pasarela política. Presidentes, gobernadores, ministros y la dirigencia del agro suelen recorrer el predio como un gesto hacia uno de los sectores más influyentes de la economía argentina. Máxime en años electorales, como sucedió el año pasado y seguramente se repita en 2027.

Este año, sin embargo, el contexto es distinto. Milei y buena parte de su núcleo duro no participarán y el sector no espera anuncios vinculados a una nueva baja de retenciones, uno de los reclamos históricos de la producción. La Rural de Buenos Aires, concluyen los chacareros, ya fue el escenario elegido por el Presidente, el año pasado, para anunciar una reducción de los derechos de exportación .

Javier Milei en Expoagro 2025.jpg El presidente Javier Milei estuvo en la edición de 2025 de Expoagro.

Las entidades agropecuarias muestran un tono prudente. Entre la Mesa de Enlace, presente en la muestra, voceros de la Federación Agraria señalaron que el asunto ni siquiera estuvo en el centro de las conversaciones recientes: “No hemos hablado en el último mes de esto. Expectativa a futuro siempre hay porque existe un compromiso de seguir bajando”.

La respuesta de la Sociedad Rural de Rosario fue todavía más tajante. “Nada de nada”, resumieron, cuando se les consultó por la posibilidad de anuncios oficiales. En el caso de la industria aceitera, la mirada es de largo plazo. “Puede haber novedades el año que viene”, deslizaron en la Cámara de Industriales Aceiteros (CIARA).

Quiénes darán el presente

Entre los gobernadores que confirmaron su participación están Pullaro, Kicillof y su par de La Pampa, Sergio Ziliotto. Será un buen escenario para observar la recepción que tendrá el mandatario bonaerense, que juega de local pero es resistido por sectores vinculados al agro, quien busca desplegar su proyecto presidencial pensando en el año que viene.

image.png Mauricio Macri, en Expoagro (Foto: @carourd)

El expresidente Macri también estará el martes, uno de los días habitualmente copados por la política. El exjefe de Gabinete Guillermo Francos también dará el presente. La organización calcula además que una veintena de legisladores nacionales asistirán a la megamuestra. Entre los pesos pesados del sector estará el pleno de la Mesa de Enlace, además de presidentes de entidades como INTA, Senasa, Angus, Brangus, Braford, Aapresid y CREA.

Un termómetro del campo argentino

Desde hace años Expoagro funciona como un verdadero termómetro del sector. Allí se miden no sólo las inversiones y el movimiento comercial, sino también el clima político y económico que atraviesa al campo.

Predio Expoagro

La edición 2026 tendrá varios indicadores para observar. En primer lugar, el financiamiento: habrá 12 entidades bancarias públicas y privadas que ofrecerán líneas de crédito en pesos y dólares, promociones especiales y herramientas digitales para la compra de maquinaria, insumos y capital de trabajo.

El peso de la tecnología también será central, con siete auditorios con más de 50 actividades diarias vinculadas a innovación, clima, riego y nuevas herramientas productivas. Además, se celebrará rondas internacionales de negocios entre martes y jueves, con 15 compradores del exterior y la participación de delegaciones extranjeras. El objetivo es abrir nuevas oportunidades comerciales para empresas argentinas de la cadena agroindustrial.

La ganadería, gran protagonista

Si hay un rubro que llega con viento a favor a esta edición de Expoagro es la ganadería. El sector atraviesa un buen momento y eso se reflejará en la actividad comercial prevista durante la semana de la feria. En total, en la organización esperan que durante la exposición se comercialicen más de 100.000 cabezas de ganado.

Ese dinamismo ganadero es uno de los factores que explica el clima relativamente optimista que se percibe en algunos sectores del agro, en contraste con la cautela frente a posibles guiños de la política económica. “Quizás tenemos expectativas cuando hay algún hecho o algo que lo acompañe, pero no hay expectativa de ningún anuncio”, concluyó uno de los organizadores de la muestra.