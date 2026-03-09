Sebastián Pareja, contra Carlos Bianco por las tasas: "Cuando le tocan la caja, aparecen las excusas"

El diputado Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza bonaerense, le respondió este lunes al ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, tras las críticas de este al plan libertario para eliminar o reducir tasas municipales en 116 distritos de la provincia. "Cuando a la política de la provincia de Buenos Aires le tocan la caja, enseguida aparecen las excusas", disparó.
La pelea se desató después de que Bianco defendiera el pago de los tributos municipales con un argumento fiscal: según la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, las tasas municipales representan apenas el 0,7% de la carga impositiva al sector agropecuario, mientras que el 93,6% corresponde a tributos nacionales. Para el funcionario kicillofista, la movida libertaria es una "operación de distracción" que corre el foco del verdadero peso fiscal del gobierno nacional.
Ofensiva de La Libertad Avanza
La ofensiva libertaria arrancó la semana pasada con una acción coordinada en toda la provincia: bajo el lema "La Libertad Avanza, las tasas retroceden", los concejales de LLA anunciaron una oleada de proyectos de eliminación o reducción de tasas en casi todos los municipios: 138 proyectos de eliminación y 120 de reducción de tasas en 116 distritos, según el recuento libertario. El Gobierno nacional acompañó el operativo con un portal oficial que publica los tributos que cada distrito cobra y habilita a los vecinos a denunciar los que consideren excesivos.
Pareja respondió este lunes desde San Nicolás, donde se reunió con coordinadores distritales de la Segunda sección y diputados bonaerenses. Allí defendió las 269 iniciativas presentadas por la tropa de ediles libertarias y acusó al gobierno de Kicillof de no querer afrontar una discusión que el mileísmo, dijo, ya puso sobre la mesa. "Una tasa sin contraprestación no es una tasa: es un robo al vecino", sostuvo.
El mensaje final de Pareja fue en clave electoral: "Tendremos que darle tiempo al tiempo y esperar a que gobernemos la provincia de Buenos Aires y muchos de los 135 municipios para devolverle al vecino lo que hoy la política bonaerense le está robando", cerró.