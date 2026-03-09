QUE QUILOMBO SE VA A ARMAR

Sebastián Pareja, contra Carlos Bianco por las tasas: "Cuando le tocan la caja, aparecen las excusas"

El diputado mano derecha de Karina Milei se sube a la pelea con el gobierno de Kicillof. Quejas de los intendentes. Operativo casta a la vista.

Letra P | José Maldonado
Por José Maldonado
Sebastián Pareja le respondió a la administración Kicillof desde San Nicolás&nbsp;

Sebastián Pareja le respondió a la administración Kicillof desde San Nicolás 

Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza Buenos Aires
MOTOSIERRA VIOLETA

La Libertad Avanza quiere eliminar o reducir más de 270 tasas y trámites en municipios bonaerenses

La pelea se desató después de que Bianco defendiera el pago de los tributos municipales con un argumento fiscal: según la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, las tasas municipales representan apenas el 0,7% de la carga impositiva al sector agropecuario, mientras que el 93,6% corresponde a tributos nacionales. Para el funcionario kicillofista, la movida libertaria es una "operación de distracción" que corre el foco del verdadero peso fiscal del gobierno nacional.

Ofensiva de La Libertad Avanza

La ofensiva libertaria arrancó la semana pasada con una acción coordinada en toda la provincia: bajo el lema "La Libertad Avanza, las tasas retroceden", los concejales de LLA anunciaron una oleada de proyectos de eliminación o reducción de tasas en casi todos los municipios: 138 proyectos de eliminación y 120 de reducción de tasas en 116 distritos, según el recuento libertario. El Gobierno nacional acompañó el operativo con un portal oficial que publica los tributos que cada distrito cobra y habilita a los vecinos a denunciar los que consideren excesivos.

Pareja respondió este lunes desde San Nicolás, donde se reunió con coordinadores distritales de la Segunda sección y diputados bonaerenses. Allí defendió las 269 iniciativas presentadas por la tropa de ediles libertarias y acusó al gobierno de Kicillof de no querer afrontar una discusión que el mileísmo, dijo, ya puso sobre la mesa. "Una tasa sin contraprestación no es una tasa: es un robo al vecino", sostuvo.

El mensaje final de Pareja fue en clave electoral: "Tendremos que darle tiempo al tiempo y esperar a que gobernemos la provincia de Buenos Aires y muchos de los 135 municipios para devolverle al vecino lo que hoy la política bonaerense le está robando", cerró.

Javier Milei no quiere que Aubasa participe de la licitación por las rutas
La letra chica de los pliegos

Milei quiere limpiar a Aubasa para que Kicillof no se quede con la privatización de las rutas

El Presidente ordenó busca argumentos para bochar a la empresa provincial, que puja por la autopista a Ezeiza y otros tramos. Competidoras privadas y peajes.
Sebastián Pareja.
DISCUSIÓN 2027 | BUENOS AIRES

Pareja gobernador: preferido de Karina y poder territorial, pero desconocido

Fortalezas y debilidades del diputado, en la carrera por la sucesión de Kicillof. Sus tentáculos bonaerenses y la falta de pasacalles. Santilli, su rival principal.

