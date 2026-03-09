Interna del PRO de Córdoba: el Partido Cordobés de Llaryora ya tiene los nombres y jugará con lista propia

La armadora de Javier Pretto , Yanina Vargas , secretaria de Coordinación del Concejo Deliberante de Córdoba.

En medio de una maraña de presentaciones judiciales, vence este lunes a la medianoche el plazo para presentar listas para la elección de autoridades del PRO de Córdoba que convocó su presidente (con mandato vencido), Oscar Agost Carreño , y que Mauricio Macri rechazó a través de la designación de Valentín Díaz Gilligan como veedor .

El mapa amarillo es entrenido. El exdiputado de Encuentro Federal busca retener el partido promoviendo en la interna del 29 de marzo al exintendente de Oliva, Oscar Tamis , como su sucesor. Cuenta con el apoyo de la bullrichista Laura Rodríguez Machado . La diputada de La Libertad Avanza juega en esa línea con el legislador Ignacio Sala , quien analizaba por estas horas desconocer a su jefa y presentar su propia lista.

La ultramacrista Soher El Sukaria no quiere presentar lista, porque esta acción supone convalidar la interna que, tal como anticipó Letra P , rechazó la mesa ejecutiva del partido la semana pasada. Esperan que la Justicia suspenda el proceso que entienden viciado .

Lo cierto es que la jugada es riesgosa porque Agost Carreño colecciona hace más de un año fallos a su favor. La pelea es larga y ha ganado cada una de las instancias por sus buenos vínculos con el Poder Judicial y un trato casi directo con la jueza María Servini .

El legislador que se referencia con Nicolás Massot desconoce cualquier arreglo con el cordobesismo. Durante la batalla de largo aliento que dirime con el expresidente insiste con que él no se corrió de la línea de valores del partido y culpa a la conducción por perder capital político y electoral en detrimento de La Libertad Avanza de Javier Milei .

La tropa amarilla de Martín Llaryora activa

En ese mapa difuso, la tropa amarilla en el Partido Cordobés se reactiva. El viceintendente de Córdoba y expresidente de la filial local del PRO, Javier Pretto, se mueve a favor de la lista que encabezaría el empresario de medios Agustín de la Reta.

En ese esquema juega otro cordobesista open mind, el exintendente de Marcos Juárez, exministro de Producción de Martín Llaryora y vicepresidente del Banco de Córdoba, Pedro Dellarossa. Para él está reservado el cargo de presidente de la asamblea partidaria.

agustín de la reta.jpg

Yanina Vargas, mano derecha de Pretto en el Concejo Deliberante y armadora histórica del PRO en los barrios, sería la presidenta del PRO por la ciudad de Córdoba. “De 17.000 afiliados que tiene el partido, unos 9.000 le responden”, muestran el poder de incidencia.

Invitaron a El Sukaria a ese esquema. No hubo respuesta y la concejala aguarda la decisión judicial. ¿Pesará más su encono hacia Pretto o hacia Agost Carreño?

En concreto, la macrista no quiere acuerdos con el cordobesismo -que Pretto expresa literalmente y el legislador tácitamente- y mucho menos con la pata filolibertaria que encarna el bullrichismo.

La conducción nacional del PRO llamó esta mañana a Agost Carreño para abrir el diálogo. Les dijo que sí, naturalmente. En el fondo, nadie quiere hacer más papelones.