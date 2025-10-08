Río Negro: Alberto Weretilneck explicó su relación con Ciccarelli y apuntó contra los Soria

El gobernador de Río Negro , Alberto Weretilneck explicó su relación con Claudio Ciccarelli , primo de Fred Machado , y aprovechó el momento para salir con los tapones de punta contra la familia Soria, a quien acusó de tener vínculos con actores del narcotráfico que, según el mandatario, opera en el Alto Valle de la provincia de la Patagonia .

Desde la capital rionegrina, el gobernador indicó que Ciccarelli efectivamente era “hasta la semana pasada” empleado de la Secretaría de Deportes y que fue adscripto en la Legislatura , por tener una relación con el Club Deportivo Viedma , lo que podría generar un conflicto de intereses dentro de la cartera provincial.

En una improvisada rueda de prensa, el gobernador sorprendió a todos y mostró dos fotos donde se veía a los hermanos Martín y María Emilia Soria con un supuesto narcotraficante, a quien el mandatario identificó con el apellido Montecino. “Ésta es la verdadera vinculación entre la política y el narcotráfico en Río Negro; Soria y Montecino , una banda narco que tiene innumerable cantidad de asesinatos en la ciudad de Cipoletti ", apuntó.

Weretilneck contraataca: acusó a los Soria de estar vinculados al narcotráfico El peronismo de Río Negro había apuntado en la Legislatura a la relación entre el gobernador y el primo de Fred Machado pic.twitter.com/i0KeZnz3OM

Weretilneck confirmó que Claudo Ciccarelli era empleado de la Secretaría de Deportes desde el año 2003, mientras que “también era profesor de educación física y colaborador del Deportivo Viedma”.

El mandatario explicó que las autoridades de la institución deportiva viedmense solicitaron al Ejecutivo una adscripción para que el entrenador de básquet se dedique más tiempo en acompañar al club, sobre todo en los viajes deportivos y en el trabajo con las inferiores.

Tras la aceptación de la solicitud, Ciccarelli empieza a cumplir funciones en la Legislatura que comanda Juntos Somos Río Negro, aunque, aclaró Weretilneck, “nunca hubo ninguna relación política ni personal de ninguna característica”.

Las arenas silíceas de Río Negro

El gobernador negó que haya habido aportes de campaña privados y describió que el exempleado rionegrino tiene permiso para explotar tres canteras y dos más que están en trámite, dentro del marco del Código de Procedimiento Minero.

Este código responde a una serie de requisitos, una solicitud inicial, verificación catastral, la publicación de los edictos y los registros de oposiciones, un estudio de impacto ambiental, aprobación de la participación comunitaria, registro de trazabilidad, una fiscalización de control permanente y la transferencia al desarrollo local.

“Las canteras que el señor Ciccarelli tiene en la provincia de Río Negro están en el marco de la ley del Código de Procedimiento Minero y le cabe las generales como cualquier otro empresario”, sentenció, Weretilneck.

Claudio Ciccarelli y Lorena Villaverde Claudio Ciccarelli y Lorena Villaverde.

Por último, el gobernador buscó “desmitificar lo que se está diciendo”, ya que Ciccarelli “produce menos de un 1% de las arenas de la provincia de Río Negro”. Además estimó que “no hay” un conflicto de intereses” en que el hombre que cumplía funciones hasta la semana pasada en la Legislatura haya concretado negocios con el Estado.

La reunión de media hora con Machado

Más allá de la fuerte declaración contra los Soria, que llega a 19 días de las elecciones nacionales, el gobernador explicó que “hace varios años” el Club Deportivo Viedma le pidió si podía reunirse con Machado, que tenía intenciones de invertir en la provincia.

“Me pidieron desde el Club recibir a un empresario, que los estaba acompañando con el sponsoreo, fue una reunión que no duró más de media hora”, indicó el mandatario provincial y manifestó que “fue el único contacto que hubo”. Asimismo resaltó que no llegaron a hablar sobre qué inversión realizar y que fue una charla protocolar.