Río Negro: Buteler proyecta otro mandato en Cipolletti y quiere sumar para la continuidad de Weretilneck

Rodrigo Buteler , el intendente de Cipolletti y una de las figuras emergentes de Juntos Somos Río Negro , trabaja para revertir los malos resultados en su distrito, eludir la figura de Aníbal Tortoriello en la ciudad y aportar a la continuidad del gobernador Alberto Weretilneck . Una suerte de win-win para proyectarse a futuro .

Desde la tercera localidad más importante de la región, con un notable desarrollo económico por la sinergia que tiene con la limítrofe ciudad de Neuquén , Buteler intenta consolidarse con los beneficios económicos que genera Vaca Muerta , a través de nuevos parques industriales y transformar el distrito en un punto de referencia para empresas.

“La idea es continuar, aportar para que Alberto y Juntos afiancen el modelo provincial”, repite el intendente, que piensa en las variables electorales desafiantes que se le presentan en el Alto Valle. “Tenemos que gestionar y muy bien”, dice cuando se lo consulta.

Activo como pocos en el oficialismo rionegrino, el intendente apunta a reconectar la gestión con el electorado. Sabe que debe doblegar esfuerzos tras el intenso año que pasó. En Cipolletti, La Libertad Avanza se impuso con notoria tranquilidad dándole potencia a Tortoriello para reelegir en la Cámara de Diputados . Pero no fue la única ciudad, la boleta presidencial ganó en todo el Alto Valle, la región más poblada de la Patagonia .

Con el resultado puesto, Buteler empezó el operativo reconstrucción. Camina al 2027 con la decisión de ofrendarle votos a Weretilneck , y con la necesidad de revalidar credenciales de manera contundente.

CERCA SIEMPRE ES MEJOR Hoy a la mañana recorrimos la ciudad, caminando por Esquiú y Esmeralda. Charlamos con vecinos y comerciantes, escuchando lo que nos cuentan, sus ideas y también sus preocupaciones. Quiero agradecer de corazón el cariño y la buena onda de estos dos años.… pic.twitter.com/rGM0ZDy1Be

El derrame de Neuquén, pilar de Cipolletti

Mientras el lado neuquino disfruta de los beneficios económicos que trae consigo el boom energético, Buteler intenta ofrecer las condiciones para que empresas vinculadas al servicio petrolero se instalen en el ejido. Se encamina a inaugurar nuevos parques industriales y celebra la instalación de más de 100 empresas.

Ese es el combustible para darle vigor al proyecto de reelección, en un cuadro de compleja realidad política para los partidos provinciales u opositores como el peronismo, que naufragan en el sur del país salvo en contadas excepciones o en una atomización demasiado costosa para crear un proyecto de corte justicialista en la provincia.

El desafío de un electorado cambiante

La instancia de medio término nacional dejó en ventaja a La Libertad Avanza. Buteler entiende que esa tendencia no se repetirá dentro de dos años, pero la reconoce como una señal de alarma. También observa que las juventudes, que se pliegan en un importante porcentaje al voto que se identifica con el presidente Javier Milei, no encontrarán en Río Negro la misma oferta.

En la municipalidad cipoleña creen que el diputado nacional ahora libertario tendrá grandes dificultades para lograr una oferta electoral atractiva. Ni siquiera esperan que el sello violeta logre conformar una boleta de alta competitividad y que el desmarque de la brecha nacional, algo que sí sucedió en octubre pasado, logrará fracturar su dominio.

“Entendemos las demandas, pero Juntos Somos Río Negro tiene un proyecto de provincia”, repite.

La batalla en el pago chico

En estos dos años de gestión, Buteler ha puesto especial énfasis en la relación con el Concejo Deliberante, promoviendo proyectos que apunten a una ciudad más moderna y organizada. Junto a su equipo y a la presidencia del concejo, se impulsó iniciativas presupuestarias y legislativas que buscan traducir las necesidades vecinales en políticas públicas concretas.

Un ejemplo claro es la aprobación del presupuesto municipal 2026, donde se asignaron más de $30.000 millones a obra pública sin recurrir a endeudamiento, priorizando asfalto, iluminación pública, infraestructura educativa y espacios comunitarios.

Weretileck en Cipolletti con Rodrigo Buteler Buteler y Weretilneck, son una dupla potente para Río Negro.

La apertura del periodo de sesiones fue otro momento clave, donde Buteler resaltó la importancia de trabajar con las instituciones locales y la Policía para mejorar la seguridad, relanzar el transporte público y avanzar en obras reclamadas durante décadas, como la extensión de gas natural en sectores postergados.

Una de las últimas maniobras fue la legalización de Uber, una de las aplicaciones de transporte más utilizadas. Al igual que Neuquén, o San Carlos de Bariloche, empezó a darle viabilidad a este tipo de tecnologías. La que todavía no encuentra un rumbo en eso es General Roca, donde el servicio a través de la app funciona de facto.

Proyección económica y rol estratégico en Vaca Muerta

Desde lo económico, la expectativa política de Buteler está estrechamente conectada con el crecimiento del sector energético regional, especialmente el desarrollo de Vaca Muerta. Cipolletti se posiciona como un nodo logístico clave en este corredor productivo, lo que abre oportunidades para atraer inversiones que potencien la industria local y generen empleo.

A partir de acuerdos y articulaciones tanto con el sector privado como con organismos gubernamentales, Buteler busca consolidar este rol estratégico para que la ciudad no solo sea un punto de paso, sino un protagonista activo del desarrollo energético compatible con la expansión urbana responsable.

La agenda de obras conjuntas con la provincia, ha sido uno de los ejes centrales de la gestión. En 2025 se anunciaron proyectos significativos, como la construcción de un Centro de Educación Técnica, aportes para centros comunitarios y obras de infraestructura urbana, que junto con mejoras en alumbrado y espacios públicos demuestran el avance de un plan urbano pensado a largo plazo.

Además, el trabajo conjunto con Weretilneck no se limita a infraestructura porque se refleja también en políticas de crecimiento urbano como la planificación del Parque Central, soluciones para acueductos y mejoras en vías de circulación vial, aspectos que buscan consolidar el desarrollo urbano y responder al aumento demográfico de la ciudad.

Proyección política y desafío electoral

En lo político, Buteler no esquiva los debates de mayor escala. Supo plantear insistentemente la importancia de una alternativa provincialista frente a gobiernos nacionales con poca respuesta a las demandas de las provincias, defendiendo la idea de que las soluciones deben nacer desde el interior y no desde la Capital Federal.

Esta postura no sólo influye en las prioridades de gestión, sino también en la construcción de su identidad política y en su intención de continuar liderando la ciudad hacia 2027 con apoyo de su partido, Juntos Somos Río Negro, y del propio Weretilneck.

La escena política local y provincial no está exenta de competencia. Tortoriello, principal referente opositor al gobierno provincial, consolidó una base electoral importante, especialmente tras su desempeño en elecciones recientes y su creciente participación.

Rodrigo Buteler y Facundo López Facundo López, hombre fuerte de JSRN, junto al intendente Buteler.

Su figura representa un desafío claro para la continuidad del modelo provincialista de Buteler y Weretilneck, pues propone alternativas más alineadas con la agenda de otras fuerzas nacionales y provinciales. Recientemente, el vicegobernador Pedro Pesatti le otorgó a sus espadas legislativas el bloque Creo Río Negro, decisión que se había postergado durante mucho tiempo pero la interna oficialista determinó la creación

En esa coyuntura, Buteler se transforma en un jugador clave para el oficialismo rionegrino. Tiene un desafiante 2026, un año de pura rosca, para darle los votos a su escudería política.