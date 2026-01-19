¡Adentro! Diego Santilli visitó a Gustavo Sáenz y se llevó de Salta tres votos para la reforma laboral

El ministro de Interior, Diego Santilli , selló este lunes un acuerdo con el gobernador Gustavo Sáenz para respaldar la reforma laboral en el Congreso, que se tratará en sesiones extraordinarias entre el 2 y 27 de febrero. El mandatario de Salta aportará tres votos en Diputados y uno en el Senado de los representantes que le responden de manera directa.

El encuentro entre el ministro y el mandatario provincial se llevó a cabo en la Casa de Gobierno de Salta y duró dos horas. Se trata del quinto encuentro del funcionario de Javier Milei con gobernadores aliados en lo que va del año. En busca de votos para aprobar la reforma laboral, Santilli ya fue recibido por Ignacio Torres (Chubut), Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Marcelo Orrego (San Juan).

Sáenz cuenta con tres votos que le responden en la cámara baja y con Flavia Royón, quien fue su vicegobernadora y exfuncionaria del gobierno libertario, en la cámara alta. "(Las negociaciones) están muy bien, es un proyecto que va a salir. Todos los gobernadores con los que hablamos están de acuerdo", aseguró una fuente con despacho en la Casa Rosada .

Durante la reunión, Santilli y Saénz valoraron de manera positiva el proyecto que el jefe de Estado envió al periodo de sesiones extraordinarias y que está incluido dentro de sus prioridades políticas para este año.

#Gobierno Milei no cede a los reclamos por Ganancias y promete mejoras económicas en el largo plazo Reunión de mesa política y otros proyectos libertarios https://t.co/4EAVjLvUYG @PConurbano pic.twitter.com/p72TG4hMvk

Según dejaron trascender en la administración salteña, el gobernador destacó la necesidad de que Argentina tenga una "legislación laboral moderna que permita crear empleo y beneficie a todas las provincias". "No hay que tenerle miedo al cambio ni a avanzar. Son leyes viejas que hay que ir cambiando”, precisó Sáenz. Y agregó: "Tenemos voluntad de diálogo, de no obstruir y de acompañar”.

Por su parte, el funcionario nacional aprovechó el momento para enviarle un nuevo mensaje al resto de los caciques provinciales aliados: "Ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones para las provincias y la Argentina", sostuvo.

Con ese mensaje, Santilli continuará esta semana con su recorrida federal para conseguir más apoyo a la reforma laboral. De hecho, este miércoles viajará a Neuquén para encontrarse con el gobernador Rolando Figueroa, mientras que al día siguiente se trasladará a Entre Ríos para verse con Rogelio Frigerio. La Libertad Avanza cree que también contarán con el aval de ambos gobernadores.

Al regreso de esas dos paradas, el ministro de Interior espera encontrarse en Balcarce 50 con Sergio Ziliotto, de La Pampa, con quien esperaba reunirse la semana pasada. El encuentro no llegó a concretarse porque el gobernador pampeano canceló a último momento la reunión, lo que generó todo tipo de especulaciones políticas por su habitual intransigencia a las políticas mileístas.

La Casa Rosada asegura que las provincias compensarán el déficit

Hasta ahora, la estrategia del Gobierno es meter presión a las provincias aliadas para que respalden el proyecto sin mayores compensaciones. De hecho, si bien en el santillismo se mostraron permeables a activar algún tipo de compensación para los gobernadores, como podría ser un reparto más flexible de Aportes del Tesoro Nacional(ATN), por ahora sólo apela a prometer una reactivación económica en el largo plazo.

"Lo que las provincias pierden por Ganancias lo van a terminar recuperando el próximo año con la recuperación de la economía y el empleo, que los hará recaudar más", se entusisman en la sede del gobierno nacional.

Hay quienes en la Casa Rosada aseguran que la intransigencia a dar algo a cambio de respaldo a la reforma, tal como lo pidió el gobernador de Chaco hace algunos días, surge de la mesa chica de la secretaria General Karina Milei, integrada por sus dos principales operadores políticos el armador Lule Menem y el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem.