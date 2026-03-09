Sebastián Pareja gobernador: preferido de Karina Milei y poder territorial, pero desconocido

Sebastián Pareja no habla de candidaturas y jura que trabaja para que La Libertad Avanza gane la provincia de Buenos Aires en 2027, sin importar el rostro que lleve la boleta. Con todo, su apellido está puesto en la grilla de precandidatos: tiene toda la confianza de Karina Milei y una estructura territorial que muchos envidian. Lo que le falta es conocimiento en el electorado.

Es el único nombre cien por ciento línea Casa Rosada que está anotado en la carrera por la gobernación. El otro enlistado es Diego Santilli , con origen en el PJ y una militancia de más de 20 años en el PRO, amén de su actual rol en el Gobierno como ministro del Interior designado por Javier Milei . LLA se resiste a enumerar eventuales candidaturas, pero no oculta su obsesión por desterrar al peronismo de la provincia que concentra el 37% del padrón electoral nacional.

En ese camino, Pareja cuenta con el respaldo de la secretaria general de la Presidencia, El Jefe, quien lo designó presidente del partido en 2023 y lo eligió como armador de la fuerza libertaria. El diputado tiene 30 legisladores provinciales y cientos de concejales esparcidos por Buenos Aires. Ostenta un gran poder territorial, que se traduce en fuerte sostén para una eventual carrera por la sucesión de Axel Kicillof .

Aunque en su entorno repitan que el único objetivo es ganar la provincia sin importar quién encabece la boleta, destacan que tiene al menos dos fortalezas de las que el resto carece: la confianza de Karina y la estructura territorial que construyó en poco más de dos años, lo que consideran muy poco tiempo en relación a los logros obtenidos -bancas en el Congreso , la Legislatura bonaerense y los concejos deliberantes-.

Pareja se sienta a la mesa política nacional comandada por el El Jefe, de la que también participan Lule Menem y Martín Menem . En el team karinista, nadie domina la provincia de Buenos Aires como él.

Nacido en Lomas de Zamora, corazón del conurbano bonaerense, acompañó a Carlos Menem en el Senado como asesor. Fue funcionario de Mauricio Macri y se acercó a Emilio Monzó para armar la frustrada pata peronista de Cambiemos en el ocaso de aquel frente electoral. Tras ello, Lule Menem lo repatrió al universo menemista para comenzar la tarea de edificar el partido de Milei en Buenos Aires.

Quienes conocen a Pareja destacan su liderazgo y capacidad de conducción, además de pensar en poner patas para arriba la provincia: la semana pasada presentó un proyecto para eliminar tasas en 116 municipios; piensa en una reforma política para este año y en una modificación de la Constitución provincial cuando LLA gobierne, cosa que cree que es inevitable.

Las debilidades del armador

En el mediano plazo, Pareja debe resolver un problema que no tiene su principal competidor, Santilli: su bajo nivel de conocimiento en el electorado. También debe lidiar con otro adversario en el planeta libertario: la corriente Fuerzas del Cielo, liderada por el Gordo Dan y su tropa digital. Para ganar popularidad depende en gran medida del Presidente. El sueño de todo candidato libertario es ir pegado a la figura de un Javier Milei en alza yendo por la reelección.

Pareja tiene todo 2026 y parte del año próximo para instalarse más, pero incluso así deberá hacerse espacio para que las consultoras de encuesta lo tengan en la mira. No es un hombre conocido más allá del círculo rojo. Doña Rosa no lo tiene. Si las elecciones fueran hoy, debería apostar a que sea Milei quien lo eligiera. Es algo en lo que su espacio confía, siempre que respeta la verticalidad de un sistema presidencialista. Más allá del poder construído por Karina Milei en las estrategias electorales que le permitieron a LLA ganar en 14 provincias el año pasado, también sueñan con la bendición del Presidente.

pareja Romo Sebastián Pareja y Agustín Romo, el presidente del bloque en Diputados línea Fuerzas del Cielo.

La competencia interna

No sólo Santilli compite con él. El Colorado es el candidato más instalado, que tiene entre sus credenciales dos triunfos encabezando una boleta en la provincia -con Juntos por el Cambio en 2021 y con LLA en 2025-. También deberá luchar con la sombra interna más celosa del Presidente: las Fuerzas del Cielo. Esa tribu ve en Pareja más de lo que Milei llama la casta, un hombre de la política de toda la vida que pasó por diferentes espacios, como Santilli. Así se lo hace saber la militancia digital en las redes o en algún acto donde confluyen con el parejismo, como la Derecha Fest, en Mar del Plata.

Sin embargo, Pareja sostiene que esa rivalidad no se refleja en el día a día, que esa tribu no forma parte del Gobierno y que, mano a mano, nunca nadie le ha hecho saber su disconformidad. Se refiere a los líderes de ese espacio: además del Gordo Dan, a Agustín Romo -presidente del bloque de Diputados en la Legislatura- y al legislador Nahuel Sotelo. Son mileístas línea fundadora y harán notar su linaje libertario hasta que Milei decida quién se queda con la candidatura a gobernador.

Karina Milei Sebastian Pareja Sebastián Pareja con Karina Milei.

El parejismo deja trascender que, como el año pasado, las listas serán propias, y que quien quiera anotarse debería estar enrolado en LLA. Es un palo para Santilli, autoridad nacional del PRO, con un grupo de legisladores en la provincia que permanece en el bloque amarillo. Argumentan allí que El Colorado sólo fue candidato porque se cayó José Luis Espert, a quien Milei había elegido como la punta de lanza libertaria porque estaba 100% en la estructura mileísta.