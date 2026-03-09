DISCUSIÓN 2027

Provincias Unidas le hace un guiño a Mauricio Macri y se juega una ficha para pelear en 2027

Con pasado en JxC, el armado federal nunca perdió el link con el expresidente y confía en que armará una opción para terciar entre Milei y el PJ. ¿Galperin va?

Letra P | Pablo Fornero
Por Pablo Fornero
Maximiliano Pullaro y Mauricio Macri carburan la chance de converger en 2027.

Ante la dificultad de disponer de candidato propio en 2027 para la Casa Rosada, el armado federal de Provincias Unidas(PU) le hace un guiño al expresidente Mauricio Macri para rearmar una suerte de Juntos por el Cambio y confiar en que convencerá al fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, de liderar un proyecto nacional.

Macri, como contó Letra P este domingo, cuenta abiertamente que tentó a Galperin para ser candidato a presidente para enfrentar a La Libertad Avanza (LLA) y el peronismo. Lo saben hacia dentro del PRO y también en las provincias que conducen la coalición. Tanto el santafesino Maximiliano Pullaro como el cordobés Martín Llaryora y el chubutense Ignacio Torres están al tanto del plan.

El cálculo 2027 de Mauricio Macri

Macri asegura que puede convencer al one de Mercado Libre. Si lo logra, a Provincias Unidas le soluciona un problema, porque la performance errática que tuvo el frente en octubre de 2025 sembró más de un enigma sobre su futuro. Con dificultades, Pullaro y Llaryora pudieron conformar un bloque en la Cámara de Diputados, pero, cada uno por razones diferentes, no quieren ser presidenciables. Tampoco lo desea Torres, dicen en PU.

Entonces, así se abre una hendija para reeditar Juntos por el Cambio, bajo la conducción política de Macri. A Pullaro, por ejemplo, no le desagrada, porque lo corre del lugar del arquitecto y armador de una aventura presidencial cuando su objetivo máximo es concentrarse en la reelección provincial.

“Sería un armado de centro, republicano, democrático, donde esté el PRO, la UCR, parte del peronismo, nos sentiríamos a gusto”, le sintetizó a Letra P uno de los laderos del gobernador radical.

Juntos por el Cambio reloaded

En Santa Fe hacen el siguiente cálculo para la contienda presidencial de 2027: el kirchnerismo no llega a los 22/23 puntos y Javier Milei no tiene chances de superar los 40. Entonces, el objetivo es again construir una alternativa que se cuele por el medio y acceda a un mano a mano definitorio en el ballotage.

Como contó Letra P, Macri reencauzó su relación con la presidenta del PRO en la Bota, la diputada Gisela Scaglia, a quien en diciembre amagó con intervenirle el partido por tomar la decisión de tributar para Provincias Unidas en la cámara baja. En dicho cónclave, la exvicegobernadora fue testigo de los elogios del expresidente hacia Pullaro, de quien se sacó más de un prurito ideológico al conocerlo.

Maximiliano Pullaro y Mauricio Macri, como chanchos

En marzo de 2024, hace dos años y monedas, Pullaro recibió a Macri casi de gala y con alfombra roja en la sede de la Casa de Gobierno en Rosario. Pese a la tensión que tuvieron en diciembre del año pasado con el armado de bloques en el Congreso, hay estima entre ambos y una lectura similar del andar del Gobierno.

Tanto el expresidente como el gobernador santafesino aventuran un futuro cercano de mucha complicación para Milei. “La economía no va a crecer y este va a ser un año de muchos problemas”, auguran en el pullarismo, en línea con la entrevista que el mandatario radical le dio este domingo a La Nación.

A diferencia de otros gobernadores de Provincias Unidas, Pullaro no siente la amenaza dentro su terruño de un avance libertario en las elecciones provinciales de 2027. Los impulsos de la diputada Romina Diez aún son muy tibios y carentes de despliegue y armado territorial. Ante la duda, el radical ya tiene decidido que llamará a elecciones en el amanecer del año entrante, para separarse lo máximo posible del escenario electoral nacional.

