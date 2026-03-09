Javier Milei amplía su agenda internacional: viajará a España para participar del Foro Económico de Madrid.

Apenas culmine su agenda política e institucional en Estados Unidos y Chile , Javier Milei tiene previsto realizar un nuevo viaje a España el sábado 14 para participar del Foro Económico de Madrid . El Presidente buscará exponer los resultados de su modelo económico en Argentina y desarrollar su visión global de la política y la economía, alineada a EE.UU. e Israel.

Si bien las precisiones de la agenda en el país ibérico no fueron difundidas de manera oficial por los voceros de la presidencia, el libertario confirmó su participación en el evento a través de su cuenta de Twitter. “LLA. VLLC!” , expresó al primer mandatario al tiempo que compartió el flyer de la organización, que también se replica en la web y las redes sociales del foro.

En la agenda del evento privado, que tendrá un costo de ingreso de entre 49 y 2500 euros, se consigna que Milei estará a cargo del cierre de la jornada, luego de una serie de paneles que desarrollarán aspectos como el emprendimiento, la batalla cultural, la inversión, la comunicación y la inteligencia artificial. También, por su puesto, la economía como eje central.

Uno de los bloques de exposición llevará el nombre de La Argentina de Milei y estará a cargo del doctor en Economía, Juan Ramón Rallo , y el economista, Eduardo Garzón .

El jefe de Estado todavía se encuentra en Estados Unidos , país al que viajó para participar de una serie de encuentros en Florida y Nueva York. De hecho, este sábado cerró una cumbre junto a su par republicano, Donald Trump , y una docena de otros líderes latinoamericanos alineados con Washington. Todos ellos, y bajo las directrices del presidente norteamericano, buscaron una posición unificada respecto a las disputas globales, tras la intervención en Venezuela y el conflicto bélico en Irán.

El Presidente y el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, también tuvieron un breve encuentro con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, que toma dimensión luego de la firma de numerosos acuerdos entre Argentina y Estados Unidos en los últimos meses, que van desde la agenda comercial y de minerales críticos, hasta la cooperación militar y la lucha contra el narcotráfico.

El domingo, en el marco de su actividad espiritual visitó “El Ohel”, la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, más conocido como el Rebe de Lubavitch, en el cementerio de Montefiore, en Nueva York. Estuvieron ahí la secretaria Karina Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y Quirno.

La semana de Argentina

La agenda de Milei en Estados Unidos continua este mismo lunes con una disertación en la Yeshiva University y un encuentro en la Gala Anual J100 de The Algemeiner, donde se prevé que ofrecerá unas palabras. También, tal como adelantó este medio, el martes a las 8.50, el mandatario se reunirá con el CEO de JPMorgan, Jamie Dimon.

Se espera que sea una reunión breve, de la que podría salir también una fotografía oficial. El cierre de la agenda en esta ciudad será al inaugurar la Argentina Week 2026, actividad organizada por la Embajada Argentina en los Estados Unidos, el JPMorgan y el Bank of America, con la intención de promover inversiones en el país y acercar al sector privado a las provincias argentinas.

Por esa razón es que se sumarán a esta inauguración gobernadores de diez provincias aliadas a la Casa Rosada, además de los ministros de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; de Economía, Toto Caputo; de Salud, Mario Lugones; y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, entre otros funcionarios.

Un breve paso oficial en Chile, regreso a Buenos Aires y partida a España

Una vez que Milei, y su nutrida comitiva oficial, concluyan sus actividades en Estados Unidos, seguirán con rumbo directo a Chile. El primer mandatario asistirá a la ceremonia de cambio de mando presidencial en este país vecino, a manos de José Antonio Kast, otro de los referentes de la nueva derecha latinoamericana, con quien se cruzó este fin de semana en el evento organizado por Trump. El acto se realizará este miércoles a las 12 en el Congreso chileno, en Valparaíso.

Luego de la ceremonia, el líder de La Libertad Avanza emprenderán un nuevo vuelo para regresar a Buenos Aires la misma noche del miércoles.