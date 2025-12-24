ELECCIONES 2027

Río Negro: Carlitos Soria, el nombre para extender el poderío familiar en General Roca

Martín proyecta seis años en el Senado y María Emilia se imagina en la gobernación. Quién es el tercer hermano para continuar un legado que ya lleva 22 años.

Letra P | Luciano Barroso
Por Luciano Barroso
Carlitos Soria, entre sus hermanos, en la jura de Martín como senador por Río Negro.&nbsp;

Con una estrategia que ya mira a 2027, Martín Soria, María Emilia Soria y Carlitos Soria dan forma a un armado que tiene a General Roca como base y la gobernación de Río Negro como el horizonte más desafiante. Un tercer hermano ya se proyecta para tomar las riendas de la segunda ciudad más importante de la provincia.

Los hermanos Soria pudieron consolidarse como unos los puntos fuertes no solo del peronismo, sino de la política provincial pero con alcance a nivel nacional. Martín, el dirigente con mayor recorrido institucional del espacio, fue intendente, candidato a gobernador, ministro de Justicia durante el gobierno de Alberto Fernández, diputado y desde diciembre ocupa una banca en el Senado. Su trayectoria le otorga experiencia en gestión, volumen político y una relación directa con el escenario nacional, un activo clave en una provincia donde el peronismo logró un hecho poco frecuente: ganar (aunque sea en un tramo) la elección del 26 de octubre.

María Emilia, en tanto, logró consolidar un liderazgo propio. Tras dos períodos en la Cámara de Diputados, volvió a General Roca para asumir la intendencia y desde allí construyó una gestión con fuerte respaldo local. Hoy aparece instalada como candidata a disputar la gobernación de Río Negro en 2027, combinando gestión municipal, proyección provincial y una identidad política que le permite dialogar con distintos sectores del peronismo, otros frentes no peronistas y del electorado rionegrino.

Carlitos, el hermano de María Emilia y Martín Soria

Más allá de los nombres más populares del espacio, en el esquema hay una figura clave que opera lejos del foco público, aunque con un peso político creciente. Carlitos, como se lo conoce en la ciudad, lleva el mismo nombre que su padre, Carlos Soria, gobernador de Río Negro que murió el 1 de enero de 2012, a pocos días de asumir. Pero además representa una continuidad política y simbólica de ese legado.

Carlitos cumple hoy un rol central como articulador y asesor estratégico del armado peronista en la provincia. Es quien trabaja en el diseño fino, en la construcción de consensos y en el entramado de relaciones que sostienen el funcionamiento del peronismo rionegrino.

María Emilia Soria Río Negro
María Emilia Soria tiene 40 años y fue dos veces diputada y dos intendenta de la ciudad de General Roca. Ahora aspira a la Gobernación en Río Negro.

No es tan conocido como Martín y María Emilia, pero siempre estuvo involucrado en el espacio que tuvo a sus hermanos como protagonista, sobre todo escoltando al hoy senador. Él es quien fija la estrategia en los armados electorales y como Licenciado en Comunicación Social, es el responsable de la diagramación de la comunicación política de las campañas electorales del peronismo en Río Negro.

Los comienzos en la política de la Patagonia

En sus comienzos trabajo para diferentes municipios de Río Negro y Neuquén, principalmente como asesor en comunicación institucional. De hecho, lleva varios años al frente de la Dirección de Coordinación Institucional, que vendría como Jefe de Gabinete de la Municipalidad de General Roca, al comando de su hermana.

Su perfil no es para nada mediático, existen muy pocas fotos públicas de él y casi nunca brinda declaraciones. Hasta el momento, según fuentes muy cercanas a la familia Soria, es el estratega por excelencia de diferentes políticas públicas en el municipio pero también de las campañas electorales que consagró la victoria en diferentes oportunidades en la ciudad del Alto Valle que los Soria dominan desde el 2003.

Fueron dos períodos de Carlos, dos de Martín, María Emilia transita su segundo tiempo y todo parece indicar que llegó el momento para que Carlitos continúe con el legado. En su entorno ya se lo piden, pero él por el momento no modifica su perfiel y trabaja escapando al bullicio público.

Martín Soria General Roca Río Negro María Emilia Soria Alberto Weretilneck PJ
Martín Soria, fue intendente de General Roca, diputado , ministro de Justicia y hoy en senador por Río Negro.

Dentro del espacio, en cambio, Carlitos habla y es una voz muy escuchada tanto por Martín como por María Emilia. Su capacidad para leer el escenario político, tender puentes entre sectores internos y ordenar estrategias territoriales lo convirtió en una pieza clave del armado provincial. No ocupa un cargo electivo, pero maneja los hilos de la construcción política con un perfil bajo y una influencia concreta.

La proyección en la segunda ciudad más grande de Río Negro

De cara a 2027, el nombre de Carlitos empieza a sonar con fuerza para la intendencia de General Roca. María Emilia ya no podrá continuar y el legado estaría garatizado de la manera más confiable posible. Esa posible proyección no sólo responde a una lógica de continuidad territorial, sino también al reconocimiento interno de su rol político y de su capacidad de gestión y articulación.

El proceso de unificación de las distintas expresiones del peronismo en Río Negro es uno de los principales logros del espacio que conducen los Soria. En una provincia históricamente fragmentada, la construcción de amplitud, la disputa territorial frente a otras fuerzas y la vocación de poder real marcan una etapa de consolidación política.

Con Martín en el Senado, María Emilia apostando a la Gobernación y Carlitos como estratega y posible figura ejecutiva a futuro, el peronismo rionegrino se prepara para disputar la gobernación en 2027 bajo el paragüas de un apellido consolidado en el territorio y la rosca provincial. El escenario está abierto y la familia Soria vuelve a ser protagonista, esta vez con una combinación de experiencia, renovación y estrategia política.

